Дайджест Клерк.Консультации #2. НДС, 1С, кадровый учет и новые разъяснения экспертов

Чтобы вы не тратили время на поиск решений, мы собрали в одном месте новые консультации экспертов и одобренные ответы ИИ-помощника.
Пробили чек коррекции, ФФД 1.05. Обязательно ли отправлять акт о выявлении не пробития чека в ФНС?
Можно ли использовать именно облачную ККТ и не покупать свою, какой ОКВЭД при этом будет корректен (юридические услуги оказывает ООО)
Организация не вела воинский учет, но приняла сотрудника, по которому нужно отчитаться. Можно ли сначала направить уведомление о приеме, а затем зарегистрироваться в военкомате?
Консультации по теме НДС
Освобождение от НДС: Работы проведены без лицензии: как исправить отчетность и налоги субподрядчику?
НДС с аванса при смене ставки: как рассчитать сумму к уплате?
Консультации по теме 1С
Бонус от банка при открытии счета: как отразить в учете ИП на УСН
Строительство ангара на ОСНО: как учитывать материалы в 1С
В расчетном листке сотрудника отображается долг на начало и конец месяца, при этом НДФЛ в анализе считается корректно. Законно ли такое отображение?
К какому виду номенклатуры отнести в 1С швейное производство.
По теме Кадровый учет
Правильна ли формула для расчета стоимости часа для сверхурочной работы.
Врач по совместительству: какие должности допустимы без медицинской лицензии
Внутреннее совместительство для сотрудницы в декрете: можно ли оформить сразу три должности
