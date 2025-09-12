Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера

ФНС обновила декларацию по УСН за 2025 год и другие важные темы в Клерк.Плюс

Мы собрали самые острые вопросы бухгалтеров — от увольнения сотрудника в командировке и новых правил по персональным данным до ошибок с НДС. Все объясняем простыми словами, с нормативными ссылками и практическими советами.

На этой неделе в Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов от редакции. Пройдемся по самым интересным темам:

Увольнение в командировке: можно или нет?

Вы планировали попрощаться с сотрудником, а он уехал в командировку. Можно ли оформить увольнение или ждать, пока он вернется с магнитиком из Сочи? Разбираем нюансы, которые не всегда очевидны.

Организацию убрали из реестра МСП. Кто оплатит взносы?

Что делать, если узнали об этом через три квартала? Кто виноват и как минимизировать ущерб — рассказываем.

Декларация по УСН 2025 стала другой. А вы заметили?

Рассказываем, как не залипнуть на отчетности, а уже сейчас подготовить, чтобы сдать с первой попытки и без кофе с валерьянкой.

Родственник умер, сотрудник просит отпуск. Как оформить?

Тема непростая, но важная. Закон позволяет оформить отпуск при смерти близкого, но нужно знать, как сделать это корректно: с точки зрения и человека, и закона.

Взыскание ущерба, если сотрудник что-то сломал

Уронил ноут,  пролил кофе на ксерокс. Мы подготовили разбор, когда компания может требовать компенсацию, а когда, увы, это ваши расходы. И как оформлять все правильно.

Зарплата, которую никто не забрал. Но ФНС все равно в курсе

Если сотрудник не получил зарплату — это еще не значит, что можно забыть. Объясняем, с какого момента ФНС считает такие деньги доходом, и какие обязательства возникают у работодателя. 

Совмещение: когда доплачивать, как оформлять

Если не оформить как надо, ждите штраф. А мы как раз рассказываем, как все сделать по уму.

Новая форма согласия на обработку персональных данных — уже с 1 сентября

Проверьте, какую используете вы. Посмотрите вебинар и скачайте новую форму согласия на обработку персональных. 

Корректировочные счета-фактуры и НДС: ошибки, которые делают даже опытные

Собрали ТОП-ошибок с корректировками и НДС и объяснили, как избежать проблем еще до отчетности.

Выписка из приказа об увольнении: когда без нее — жалоба

Разбираем, когда выписка обязательна, как ее составить и кому выдавать, чтобы не стать героем жалобы в ГИТ.

Вы решаете, что мы будем публиковать дальше

Вы сами можете повлиять на то, какие материалы выйдут. Закажите тему и редакция сделает разбор под вашу ситуацию. 

Отправить тему. 

Обновление в подписке — база консультаций теперь доступна

Искать в базе консультаций Клерка проще, чем гуглить. 30 000+ решений реальных ситуаций и удобный рубрикатор для поиска нужной темы.

До встречи в следующем выпуске!

Светлана Пастух

