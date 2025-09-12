ФНС обновила декларацию по УСН за 2025 год и другие важные темы в Клерк.Плюс

Увольнение в командировке: можно или нет?

Вы планировали попрощаться с сотрудником, а он уехал в командировку. Можно ли оформить увольнение или ждать, пока он вернется с магнитиком из Сочи? Разбираем нюансы, которые не всегда очевидны.