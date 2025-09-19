ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Светлана Пастух
Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера. Новые материалы в Клерк.Плюс

Собрали для вас подборку новых материалов недели в подписке Клерк.Плюс, чтобы вы ничего не упустили. В этом выпуске разбираем, как правильно считать минимальный срок владения имуществом для НДФЛ, какие налоги войдут в сентябрьское уведомление по ЕНП, что меняется в отчетности с осени и многое другое.

На этой неделе в «Разборах» вышли актуальные материалы.

Минимальный срок владения имуществом для НДФЛ: как считать правильно

Оказалось, что минимальный срок владения для целей НДФЛ начинается не всегда с даты госрегистрации. Все объяснили и дадим итоговую таблицу по срокам владения. Важно — если минимальный срок владения истек, в 3-НДФЛ можно вообще не указывать доходы от продажи.

Договор безвозмездного оказания услуг: что это и как заключить

Разберемся, что за договор такой «безвозмездного оказания услуг», как его отличить от других и как правильно оформить. У вас не останется сомнений, когда такой договор уместен.

Компенсация за задержку зарплаты: налоги, проводки и расчет

Если зарплату выплатили с опозданием, работнику положена компенсация. Показали, как быстро рассчитать сумму, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и какие проводки сделать.

Инвентаризация МПЗ: порядок, особенности и проводки

Производственный цикл длинный, материалы уходят в работу и меняют форму, поэтому инвентаризация МПЗ — вещь непростая. В разборе рассказываем, как грамотно провести проверку, оформить результаты и какие проводки подготовить.

Работник сменил прописку: действия работодателя

Формально работник не обязан сообщать о смене прописки, но в реальности адрес может понадобиться. Как работодателю оформить изменение и какие документы подготовить, чтобы не возникло проблем, смотрите в мини-курсе.

ЕНП-уведомление за сентябрь 2025 года: что включить

К 25 сентября нужно сдать уведомление об исчисленных суммах налогов. Собрали таблицу с кодами периодов и КБК для сентябрьского отчета — можно сразу свериться и не искать по разным источникам.

Компенсация расходов на питание работников: налоги и порядок выплат

Как правильно возместить сотрудникам расходы на питание? Объясняем порядок оформления и разбираем, нужно ли начислять налоги на такие выплаты.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности: пошаговый порядок

Инвентаризация ДЗ и КЗ — процедура обязательная и регулярная. Показали, как ее правильно провести и оформить итоги, чтобы документы не пришлось переделывать.

Переплата отпускных: как исправить ошибку

Если сотруднику начислили лишние отпускные, это не катастрофа. В материале объясняем, как удержать переплату, исправить ошибку и учесть сумму в расходах.

Налоговики требуют документы: что делать, если их нет

Когда инспекция запрашивает документы, которых у вас нет, кажется, что выхода нет. На самом деле штрафов можно избежать. В статье рассказываем, какие шаги предпринять, что будет, если ничего не делать и на что опираться в законе.

Изменения для бухгалтеров осенью 2025 года: главное из вебинара

Собрали все важные изменения: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, трудовое законодательство, персональные данные, ФСБУ. Смотрите видео или читайте конспект.

