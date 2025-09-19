Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера. Новые материалы в Клерк.Плюс

«Разборы» — это раздел внутри подписки Клерк.Плюс и Клерк.Премиум. Экспертная редакция каждый день готовит статьи, переводит письма Минфина и ФНС на понятный язык, объясняет сложные законы и показывает, что делать на практике. Только то, что реально нужно для работы, с примерами и инструкциями.
Минимальный срок владения имуществом для НДФЛ: как считать правильно
Оказалось, что минимальный срок владения для целей НДФЛ начинается не всегда с даты госрегистрации. Все объяснили и дадим итоговую таблицу по срокам владения. Важно — если минимальный срок владения истек, в 3-НДФЛ можно вообще не указывать доходы от продажи.
Договор безвозмездного оказания услуг: что это и как заключить
Разберемся, что за договор такой «безвозмездного оказания услуг», как его отличить от других и как правильно оформить. У вас не останется сомнений, когда такой договор уместен.
Компенсация за задержку зарплаты: налоги, проводки и расчет
Если зарплату выплатили с опозданием, работнику положена компенсация. Показали, как быстро рассчитать сумму, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и какие проводки сделать.
Инвентаризация МПЗ: порядок, особенности и проводки
Производственный цикл длинный, материалы уходят в работу и меняют форму, поэтому инвентаризация МПЗ — вещь непростая. В разборе рассказываем, как грамотно провести проверку, оформить результаты и какие проводки подготовить.
Работник сменил прописку: действия работодателя
Формально работник не обязан сообщать о смене прописки, но в реальности адрес может понадобиться. Как работодателю оформить изменение и какие документы подготовить, чтобы не возникло проблем, смотрите в мини-курсе.
ЕНП-уведомление за сентябрь 2025 года: что включить
К 25 сентября нужно сдать уведомление об исчисленных суммах налогов. Собрали таблицу с кодами периодов и КБК для сентябрьского отчета — можно сразу свериться и не искать по разным источникам.
Компенсация расходов на питание работников: налоги и порядок выплат
Как правильно возместить сотрудникам расходы на питание? Объясняем порядок оформления и разбираем, нужно ли начислять налоги на такие выплаты.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности: пошаговый порядок
Инвентаризация ДЗ и КЗ — процедура обязательная и регулярная. Показали, как ее правильно провести и оформить итоги, чтобы документы не пришлось переделывать.
Переплата отпускных: как исправить ошибку
Если сотруднику начислили лишние отпускные, это не катастрофа. В материале объясняем, как удержать переплату, исправить ошибку и учесть сумму в расходах.
Налоговики требуют документы: что делать, если их нет
Когда инспекция запрашивает документы, которых у вас нет, кажется, что выхода нет. На самом деле штрафов можно избежать. В статье рассказываем, какие шаги предпринять, что будет, если ничего не делать и на что опираться в законе.
Изменения для бухгалтеров осенью 2025 года: главное из вебинара
Собрали все важные изменения: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, трудовое законодательство, персональные данные, ФСБУ. Смотрите видео или читайте конспект.
