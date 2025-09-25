Нужно ли учитывать НДС в доходах при ставке 5%. Топ-10 вопросов по НДС — дайджест Клерк.Консультаций #5

Как считать лимит на УСН, нужно ли включать в доход налог и в каких случаях можно вернуться на патент. Мы собрали самые частые ситуации, с которыми сейчас сталкиваются бухгалтеры, и ответы экспертов с опорой на нормы НК РФ и разъяснения Минфина и ФНС.

УСН «доходы минус расходы» и НДС 5%: входит ли налог в лимит 60 млн

ИП на УСН «доходы минус расходы» в 2025 году платит НДС 5%. Бухгалтер сомневался, если выручка будет около 61 млн с налогом, значит ли это, что лимит 60 млн превышен? Ведь в декларации доход отражается уже без НДС и выходит меньше.

Эксперт в Клерк.Консультациях пояснил, что при расчете лимита НДС не учитывается. Если «чистыми» без налога меньше 60 млн, то с 2026 года ИП освобождается от НДС и может снова взять патент или остаться на УСН без налога.

