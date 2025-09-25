Нужно ли учитывать НДС в доходах при ставке 5%. Топ-10 вопросов по НДС — дайджест Клерк.Консультаций #5
УСН «доходы минус расходы» и НДС 5%: входит ли налог в лимит 60 млн
ИП на УСН «доходы минус расходы» в 2025 году платит НДС 5%. Бухгалтер сомневался, если выручка будет около 61 млн с налогом, значит ли это, что лимит 60 млн превышен? Ведь в декларации доход отражается уже без НДС и выходит меньше.
Эксперт в Клерк.Консультациях пояснил, что при расчете лимита НДС не учитывается. Если «чистыми» без налога меньше 60 млн, то с 2026 года ИП освобождается от НДС и может снова взять патент или остаться на УСН без налога.
Топ-10 вопросов по НДС
5% барьер НДС: как рассчитать долю расходов при продаже ПО без налога.
ИП на УСН теряет право на освобождение от НДС. Можно ли взять к вычету налог по товарам на складе и по ОС, если их стоимость еще не полностью списана?
В счете не выделен налог, стоит лишь приписка «если банк требует — указывайте 20%»: как правильно оформить платежку.
Доходы от Яндекс.Маркета при УСН+НДС 5%: как учесть поступления без лишнего налога.
Как перевыставлять расходы: применять ставку НДС 20% подрядчика или пониженную 5% экспедитора?
Экспорт в ЕАЭС: через какие сервисы подтвердить ставку НДС 0%
УСН + НДС 5%: считать ли налог в лимите 250 млн для перехода на 7%
Переход с НДС 20% на 5% при УСН: как учесть авансы и что делать с налогом по уже заключенным договорам
Транспортные услуги из Белоруссии: кто платит НДС при работе на УСН
Возврат аванса: когда продавец может восстановить уплаченный НДС
В Клерк.Консультациях теперь работает ИИ-помощник, вы задаете вопрос и он сразу предлагает решение, а эксперты проверяют и дополняют. Так ответы появляются быстрее, а база практики растет каждый день. Попробуйте сами — задайте вопрос в консультациях.
Больше возможностей с подпиской Клерка — персональные ответы экспертов на ваши вопросы, обучение на курсах, участие в вебинарах и онлайн-конференциях, ежедневные экспертные статьи с практическими решениями для бухгалтеров.
Становитесь подписчиком Клерка и получайте ежедневную поддержку в работе.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию