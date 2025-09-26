Повышение НДС и снижение лимита для УСН: что важно знать бухгалтеру — дайджест недели Клерк.Премиум #4

Каждую неделю собираем для вас полезные материалы — разборы изменений, практичные советы экспертов и готовые решения, чтобы работать без ошибок и экономить время. Главное за прошедшую неделю.
Главные разборы недели
Добавили свежие разборы от экспертов — простые объяснения новых правил и готовые решения для работы.
Закон разрешает уволить сотрудника в день выхода на работу, главное оформить все юридически грамотно.
Двойной налоговый вычет: кому положен, а кому нет.
Политика обработки персональных данных: готовим по правилам 2025 года
Незаконное предпринимательство: за что реально можно «сесть»
Как прописать условия выплат премий в локальных актах, чтобы не нарушить трудовое законодательство? Показываем, что нужно учесть в новой редакции ТК.
Пени, штраф и неустойка. Объясняем, как отличить штраф от неустойки, когда их можно уменьшить и что важно для бухучета.
Опоздали с выплатой отпускных: чем это грозит.
Новая форма уведомления для иностранцев с 1 сентября 2025: образец и инструкция.
Консультации экспертов Клерка
В Клерк.Консультациях ежедневно сотни вопросов. Подборка лучших ответов экспертов и ИИ-помощника за неделю.
Нет НДС в чеке: какой штраф получит ИП и как его избежать
Может ли учредитель заменить директора без оформления в штат?
Продажа основного средства при УСН «Доходы»: какие налоги заплатит ООО?
ИП на патенте: можно ли продавать продукцию юрлицам и ИП?
Дивиденды учредителю: нужно ли учитывать выплаты из других компаний и пересдавать отчетность?
Уведомление о вызове в налоговую: можно ли ответить письмом вместо личного визита?
Смена юрадреса на адрес обособленного подразделения: как правильно оформить?
Хотите решение под вашу задачу? Задайте вопрос эксперту — получите практичный ответ с учетом вашей ситуации.
