Светлана Пастух
Повышение НДС и снижение лимита для УСН: что важно знать бухгалтеру — дайджест недели Клерк.Премиум #4

На этой неделе Минфин предложил повысить ставку НДС и снизить лимит для упрощенцев — мы провели экстренный вебинар с экспертами. Запустили курс по нейросетям и Power BI, а в Клерк.Консультациях обсудили штрафы за чеки без НДС, дивиденды учредителям и смену юрадреса.

Каждую неделю собираем для вас полезные материалы — разборы изменений, практичные советы экспертов и готовые решения, чтобы работать без ошибок и экономить время. Главное за прошедшую неделю.

Новый курс: Нейросети и Power BI для бухгалтеров

Хотите меньше рутины и больше аналитики? 

Курс «Нейросети и Power BI для бухгалтеров»  научит вас использовать нейросети для автоматизации первичных документов и Power BI для создания интерактивных отчетов и дашбордов. Вы:

  • Сократите время на обработку документов и отчетность.

  • Научитесь работать с Excel, Power Query и загружать данные прямо из 1С.

  • Получите навыки аналитики и визуализации, которые делают бухгалтера незаменимым.

Все курсы для профессионального роста в каталоге обучения «Клерка».

Главные разборы недели 

Добавили свежие разборы от экспертов — простые объяснения новых правил и готовые решения для работы.

Больше материалов в разделе «Разборы»

IХ Всероссийская Бухгалтерская конференция 

 IX Всероссийская Бухгалтерская конференция «Клерка» БУХ.СОВЕТ–2026 — это разбор горячих тем, живые дискуссии с экспертами и новые знакомства с коллегами. 

Конференция пройдет в Москве 11 – 12 декабря. За два дня мы обсудим все, что необходимо для подготовки к вызовам будущего года: от налогов и ВЭД до маркетплейсов и схем дробления. 

Подписчики Клерк.Премиум получают бесплатный онлайн-доступ к конференции и эксклюзивную скидку 20% на оффлайн-билет.

Ближайшие вебинары для вас

Регистрируйтесь сейчас, подключайтесь онлайн и задавайте вопросы экспертам прямо во время эфира.

  • 29 сентября — Ирина Гамова разберет ​​последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно учитывать бизнесу в 2025 году.

  • 29 сентябряПрактическая консультация с Людмилой Ганичевой – аудитор по учету, налогообложению и расчетам по ВЭД.

    Вы получите пошаговые разъяснения по НДС при импорте и экспорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами и какие документы потребуют проверяющие органы. 

  • 30 сентября — Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать. Изучите новые правила учета и рекомендации в строительных компаниях, чтобы избежать ошибок и претензий ФНС.

  • 2 октября — Как стать главным бухгалтером — чем работа главбуха отличается от работы бухгалтера. Освойте управленческие навыки, методологию учета и юридическую ответственность, чтобы уверенно претендовать на руководящую позицию.

Экстренный вебинар на Клерке

Смотрите записи в удобное время, скачивайте конспекты и получайте сертификаты.

  • Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 2026 года и снизить лимит для упрощенцев с 60 до 10 млн рублей.

Мы провели экстернный вебинар, где эксперты объяснили, что означают эти изменения, какие риски они несут и как бухгалтеру подготовиться.

  • Елена Шедис разобрала новые правила, раздельный учет и легальную оптимизацию налогов на вебинаре — Патент и УСН в 2026 году

Консультации экспертов Клерка

В Клерк.Консультациях ежедневно сотни вопросов. Подборка лучших ответов экспертов и ИИ-помощника за неделю. 

Хотите решение под вашу задачу? Задайте вопрос эксперту — получите практичный ответ с учетом вашей ситуации. Или обращайтесь к ИИ-помощнику: он доступен 24/7, помогает по бухучету, кадрам и документообороту и работает без VPN.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN https://ai.klerk.ru/ ). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Всё это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберётесь с учётом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений.

И это не реклама!

