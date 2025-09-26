Повышение НДС и снижение лимита для УСН: что важно знать бухгалтеру — дайджест недели Клерк.Премиум #4

Новый курс: Нейросети и Power BI для бухгалтеров

Хотите меньше рутины и больше аналитики?

Курс «Нейросети и Power BI для бухгалтеров» научит вас использовать нейросети для автоматизации первичных документов и Power BI для создания интерактивных отчетов и дашбордов. Вы:

Сократите время на обработку документов и отчетность.

Научитесь работать с Excel, Power Query и загружать данные прямо из 1С.

Получите навыки аналитики и визуализации, которые делают бухгалтера незаменимым.

Все курсы для профессионального роста в каталоге обучения «Клерка».