Совмещение УСН и патента в 2025 году: разъяснения эксперта. Дайджест Клерк.Консультаций #6
ИП на упрощенке взял патент в конце года — нужно ли заново подавать уведомление?
Типичная ситуация, ИП в 2024 году работал на УСН, а на IV квартал взял патент по той же деятельности. Декларацию по упрощенке сдали, но возник вопрос – нужно ли на 2025 год подавать новое уведомление, чтобы не потерять УСН?
Клерк ИИ-помощник пояснил, а эксперт Клерк.Консультаций проверил ответ и подтвердил.
Если в 2024 году ИП был на УСН и параллельно использовал патент, то в 2025 году упрощенка продолжает действовать автоматически, без дополнительных заявлений. Главное, следить за лимитами – 450 млн для УСН и 60 млн для патента. Превысите лимит по патенту и он перестанет действовать, вся деятельность уйдет на УСН.
Топ 10 вопросов бухгалтеров по теме УСН.
Ставка УСН 7% в Петербурге: может ли ИП без работников применять льготу?
Договор комиссии между ИП и физлицом: как оформить и какие налоги платить.
Договор с белорусами на ПО: увеличивать ли базу УСН на НДС, уплаченный в РБ?
Компания превысила лимит доходов по УСН с 1 августа 2025 года, узнала об этом только в сентябре и подала уведомление о переходе: нужно ли маркетплейсам корректировать УПД и отчеты за август, и каким образом?
ИП из ЛНР с бизнесом в Ростове-на-Дону: по какой ставке платить УСН — 3% или 6%?
ИП совмещает опт на УСН и розницу на патенте: как учесть в расходах УСН товар, изначально закупленный для розницы?
ИП на УСН и патенте: можно ли уменьшить налог за 2025 год на 1% дохода 2024 года и как это работает для разных режимов?
ИП сначала на УСН, потом на патенте: как правильно применить вычет за онлайн-кассу и страховые взносы, если суммы не перекрываются?
УСН у ИП с сотрудниками: входит ли дополнительный взнос 1% свыше 300 000 рублей в лимит 50% по уменьшению налога?
УСН после превышения лимита: можно ли одновременно применять ставки 20% и 5% по НДС для разных клиентов?
