Светлана Пастух

Совмещение УСН и патента в 2025 году: разъяснения эксперта. Дайджест Клерк.Консультаций #6

Как совмещать УСН и патент, можно ли ИП без сотрудников применять льготу и как работать с НДС после превышения лимита. В свежем дайджесте Клерк.Консультаций — самые частые вопросы бухгалтеров и ответы экспертов. 
ИП на упрощенке взял патент в конце года — нужно ли заново подавать уведомление?

Типичная ситуация, ИП в 2024 году работал на УСН, а на IV квартал взял патент по той же деятельности. Декларацию по упрощенке сдали, но возник вопрос – нужно ли на 2025 год подавать новое уведомление, чтобы не потерять УСН?

Если в 2024 году ИП был на УСН и параллельно использовал патент, то в 2025 году упрощенка продолжает действовать автоматически, без дополнительных заявлений. Главное, следить за лимитами – 450 млн для УСН и 60 млн для патента. Превысите лимит по патенту и он перестанет действовать, вся деятельность уйдет на УСН.

