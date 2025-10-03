ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в2
Новая форма 3-НДФЛ за 2025 год + новый неоднозначный отзыв на Премиум – дайджест недели Клерк.Премиум #5. Сами в шоке 

С 2025 года декларацию 3-НДФЛ придется сдавать по новой форме, появились разъяснения по спорному вопросу — считать ли кешбэк от банка доходом бизнеса, блокировка счетов по 115-ФЗ и чек-лист действий, а также подготовка к налоговой реформе-2026. Новое в подписке Клерк.Премиум.

Я думаю, что Клерк.Премиум — это не просто подписка. Это сообщество и знания, которые помогают вам уверенно работать. Мы каждую неделю добавляем новые материалы и собрали их в этом дайджесте, чтобы вам не пришлось искать. Но, хочу начать с самого главного!

Нам прилетел отзыв, который можно описать как и радовался, и плакал. Мы, конечно, счастливы, потому что любая обратная связь лучше, чем тишина в чате поддержки. Почитали, подумали...

А вы что думаете? Нас похвалили или отчитали по-дружески?

Пишите в комментах, мне важно любое мнение про Премиум. Интересно, мои дайджесты вообще долетают до подписчиков? Поставьте плюс в комментах, как говорится :-)

Итак, что вышло на прошлой неделе в Премиуме:

Новые «Разборы»

Мы переводим законы с юридического, чтобы вы сразу понимали суть и последствия. На этой неделе добавили новые разборы:

Уникальная опция – можете заказать разбор любой острой темы нашему главреду. Он напишет статью по вашему запросу и разместит в сервисе. 

Конференция Клерка в декабре. Скидка 20% подписчикам на оффлайн билеты, онлайн бесплатно

С 1 января 2026 года нас ждет масштабная реформа налоговой системы. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Для уверенной подготовки к реформе приглашаем вас на ключевую конференцию для бухгалтеров — «БУХ.СОВЕТ – 2026», 11 – 12 декабря, NOVOTEL / Москва-Сити.

Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева и другие ведущие эксперты расскажут, как изменения отразятся на бизнесе и что конкретно нужно перестроить в учете.

Основные темы конференции:

  • НДС 22% — как пересчитать цены и договоры.

  • УСН и ПСН: новые лимиты 10 млн — кто рискует слететь со спецрежимов.

  • Страховые взносы: отмена льгот — рост нагрузки на бизнес.

  • Маркетплейсы, ВЭД, кадры, проверки, аутсорс — практические кейсы и инструкции.

Если у вас есть подписка Клерк.Премиум, вы получите дополнительные плюсы:

  • Скидку 20% на офлайн-билет в Москву (промокод ждет вас в личном кабинете).

  • Бесплатную онлайн-трансляцию.

  • Все записи и презентации спикеров после конференции.

Хотите участвовать в конференции, лучше зарегистрироваться заранее, пока еще есть места в зале.

Будем рады видеть вас! 💙

Новые записи вебинаров

Каждую неделю приглашаем экспертов разобраться в острых темах. Не успели на прямой эфир? Записи, конспекты и сертификаты всегда доступны подписчикам Клерк.Премиум.

  • Вебинар с Еленой Ярушкиной — Карьерный рост до главбуха: как перейти от подсчетов к управлению. Практический гид по новой роли и ответственности. 

  • Разбираем с Ириной Гамовой, что изменилось к 2025 году в блокировке счетов по 115-ФЗ, новые признаки сомнительных платежей. Бонус: чек-лист – Как действовать до, во время и после блокировки. 

Новинка в Клерк.Премиум — закрытые практические консультации с экспертами

Теперь у подписчиков появилась особая возможность — не просто слушать лекции, а напрямую работать со специалистами по самым важным вопросам бухгалтерии.

Мы уже провели закрытую консультацию с аудитором Людмилой Ганичевой по теме ВЭД-2025. Эксперт разобрала вопросы бухгалтеров:  НДС при импорте и экспорте, валютные договоры, расчеты с иностранными контрагентами и пакет документов для проверяющих. Как проходит встреча читайте здесь.

В октябре проведем еще четыре такие встречи:

Выбирайте тему консультации, заранее оставляйте свой вопрос и эксперт разберет его в прямом эфире. В ответ вы получаете не абстрактную теорию, а конкретные рекомендации именно под вашу ситуацию. 

С подпиской Клерк.Премиум вам больше не нужно собирать знания по крупицам

Мы создали 70+ практических онлайн-курсов по бухучету, налогам и кадрам, все они доступны бесплатно по подписке.

Каждый наш курс — это практический мануал, который приведет вас к результату. Вы сразу учитесь применять знания на практике.

В программе курсов: видеоуроки, текстовые конспекты-шпаргалки, полезные дополнительные материалы, чат с поддержкой и тесты для самопроверки.

А по окончании любого курса вы получаете официальный сертификат.

🎁 Специальный бонус при подключении Клерк.Премиум.

Новый практический курс «Нейросети и Power BI для бухгалтера» — ваш бесплатный подарок за оформление подписки.

Выберите свои курсы в каталоге и начните учиться с максимальной пользой. 

Ваш личный эксперт по бухучету и налогам в один клик

Сервис Клерк.Консультации — помощь от лучших экспертов «Клерка» и ИИ-помощника. Просто задайте свой вопрос по налогам, учету, 1С или кадрам, и лучшие эксперты «Клерка» ответят вам уже в течение дня.

Эта возможность есть в подписке Клерк.Премиум. А если вопросов будет очень много, вы всегда сможете расширить свой тариф.

Ежедневно эксперты отвечают на 100+ вопросов, возможно, вы найдете ответ и на свой запрос в базе ответов: 

Мы создали подписку Клерк.Премиум, чтобы у вас всегда была поддержка, и в решении срочных рабочих задач, и в профессиональном росте.

✅ Учитесь в удобном темпе — сотни часов курсов и вебинаров, которые всегда под рукой.

✅ Подтверждайте свои знания сертификатами.

✅ Задавайте вопросы экспертам и получайте проверенные ответы.

✅ Пользуйтесь эксклюзивными сервисами — Чат с ИИ и проверка контрагентов, читайте закрытые экспертные статьи.

Это та редкость, когда инвестиции в подписку приносят прибыль в виде знаний, опыта и свободных часов.

