Светлана Пастух
Патент и УСН в 2026 году: новые лимиты, раздельный учет и ответы на вопросы

Собрали для вас новые материалы недели в подписке Клерк.Плюс, чтобы ничего важного не пропустили. В этом выпуске: что изменится в патенте и УСН в 2026 году, как выплачивать компенсацию за личный автомобиль, какие изменения будут форму 3-НДФЛ.

Зачем бухгалтеру разбираться в ПСН и УСН?

ИП на патенте — выгодные клиенты для аутсорсера. ПСН дает много разовых задач и консультаций, которые легко перерастают в постоянное сотрудничество. А правила по патенту меняются каждый год и важно держать руку на пульсе.

В 2026 году для малого бизнеса меняются правила. Патентная система и УСН — два популярных спецрежима, меняют условия применения, лимиты и требования к учету.

Эксперт Елена Шедис провела вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация», а редакция подготовила понятный конспект с материалами спикера, документами и полезными скринами. 

  • Узнаете, когда нужно сдавать «нулевку» по УСН, даже если вся деятельность идет на патенте.

  • Разберетесь, как считать ПВД и что делать, если меняются физические показатели.

  • Получите готовые ответы на вопрос: сколько книг дохода вести, если патентов несколько.

  • Поймете, можно ли продавать маркированный товар на патенте, и где бухгалтеры чаще всего ошибаются при совмещении режимов. 

Читайте или смотрите видео. 

Этот материал доступен в подписке Клерк.Плюс. Каждую неделю экспертная редакция добавляет новые разборы законов, мини-курсы и конспекты вебинаров, чтобы бухгалтеру быстро разобраться в сложных темах и не тратить время на поиски информации.

На прошлой неделе выпустили материалы:

