Патент и УСН в 2026 году: новые лимиты, раздельный учет и ответы на вопросы

Зачем бухгалтеру разбираться в ПСН и УСН?
ИП на патенте — выгодные клиенты для аутсорсера. ПСН дает много разовых задач и консультаций, которые легко перерастают в постоянное сотрудничество. А правила по патенту меняются каждый год и важно держать руку на пульсе.
В 2026 году для малого бизнеса меняются правила. Патентная система и УСН — два популярных спецрежима, меняют условия применения, лимиты и требования к учету.
Эксперт Елена Шедис провела вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация», а редакция подготовила понятный конспект с материалами спикера, документами и полезными скринами.
Узнаете, когда нужно сдавать «нулевку» по УСН, даже если вся деятельность идет на патенте.
Разберетесь, как считать ПВД и что делать, если меняются физические показатели.
Получите готовые ответы на вопрос: сколько книг дохода вести, если патентов несколько.
Поймете, можно ли продавать маркированный товар на патенте, и где бухгалтеры чаще всего ошибаются при совмещении режимов.
