Минфин уже анонсировал поправки в НК. Готовимся вместе с дайджестом Клерк.Премиум #7

Не секрет, что на «Клерке» море бесплатных полезных материалов: статьи, новости, инструменты и даже игры для бухгалтера. Мы и дальше будем делать это открыто, потому что хотим, чтобы бухгалтерам было проще работать.

Но есть и закрытая часть, доступная только подписчикам Клерк.Премиум. Там мы собрали то, что требует больше ресурсов: курсы, консультации экспертов, вебинары с топовыми спикерами, записи прямых эфиров и конспекты, тесты, документы и шаблоны, а главное — возможность учиться и получать ответы без суеты и рекламы.

Я собрала для вас все самое важное недели в подписке, чтобы вы не тратили время на поиски: