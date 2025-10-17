ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Светлана Пастух
Минфин уже анонсировал поправки в НК. Готовимся вместе с дайджестом Клерк.Премиум #7

С 1 января 2026 года начнет действовать новая налоговая реформа для ИП и компаний. Минфин уже представил поправки в Налоговый кодекс — они затронут НДФЛ, НДС, уведомления, ЕНС и другие участки работы бухгалтера. С Клерк.Премиум готовиться к реформе проще.

Не секрет, что на «Клерке» море бесплатных полезных материалов: статьи, новости, инструменты и даже игры для бухгалтера. Мы и дальше будем делать это открыто, потому что хотим, чтобы бухгалтерам было проще работать.

Но есть и закрытая часть, доступная только подписчикам Клерк.Премиум. Там мы собрали то, что требует больше ресурсов: курсы, консультации экспертов, вебинары с топовыми спикерами, записи прямых эфиров и конспекты, тесты, документы и шаблоны, а главное — возможность учиться и получать ответы без суеты и рекламы. 

Я собрала для вас все самое важное недели в подписке, чтобы вы не тратили время на поиски:

Самые актуальные мероприятия недели

Опубликован Законопроект и теперь официально запущен старт Налоговой реформы – 2026. Более 2500 тысячи бухгалтеров собрались на важный вебинар с Людмилой Ганичевой. 

Рост НДС и ужесточение режимов для малого бизнеса требуют от бухгалтера стратегического подхода. Смотрите запись вебинара и вместе с аудитором разложите по полочкам все грядущие изменения и сфокусируетесь на практических шагах, которые нужно начать предпринимать уже в 2025 году. 

Мы проводим бесплатные вебинары каждую неделю, но если не успели на эфир, запись всегда доступна подписчикам Премиум.  

  • На вебинаре Веры Сокуренко вы узнаете, как проверить налоговую базу по НДС перед подачей декларации, какие ошибки чаще всего приводят к блокировке счетов и доначислениям и как избежать этих рисков.

  • Получите пошаговый план, как бухгалтеру действовать при импорте из Китая — шаг за шагом: от контракта до проводок. Покажем, как без ошибок оформить документы, избежать претензий ФНС и ФТС и законно учесть все расходы.

  • Провели мастер-класс, где Елена Пономарева подробно разобрала, как правильно оформить подраздел 1.1 (сведения по электронной трудовой книжке) в 1С: ЗУП, чтобы отчет проходил без замечаний и ошибок.

11–12 декабря — «БУХ.СОВЕТ-2026». Билетов осталось мало!

Главная Бухгалтерская Конференция года для бухгалтеров и финансовых специалистов

Коллеги, это то событие, которое пропускать нельзя.

Два дня только практика от ведущих экспертов, которых бухгалтеры знают и уважают:
Эльвира Митюкова, Людмила Ганичева, Дмитрий Ряховский, Оксана Каверина, Елена Пономарева, Светлана Беляева. 

Разберут все изменения 2026 года и покажут, как работать по-новому без штрафов и рисков.

Сейчас последние дни, чтобы успеть по старой цене. С 1 ноября стоимость участия вырастет. Воспользуйтесь промокодом для покупки офлайн билета с 20% скидкой или зарегистрируйтесь на онлайн-трансляцию. 

Билетов осталось мало, у нас практически заполнен зал, торопитесь занять свое место.

Ближайшие вебинары на «Клерке» 

Следующая неделя будет насыщенной. Планируйте свое расписание заранее, отмечайте в календаре мероприятия. 

  • 20 октябряМастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3. Спикер — Наталия Макошь. 

  • 21 октября — Вебинар Ларисы Магафуровой — Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса.

  • 22 октябряМастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года с Ольгой Подрезовой. 

  • 23 октября — Екатерина Ярушкина проведет прямой эфир — От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт. Научитесь говорить на языке собственника и зарабатывать в 1,5-2 раза больше.

  • 24 октябряКонсультация с экспертом Верой Сокуренко — Бухучет и налоги – 2025. Все последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Прямой эфир хорош тем, что можно задать вопрос эксперту, но не всегда удается подключиться в рабочее время. В подписке Клерк.Премиум записи всех вебинаров доступны в любое время и после просмотра можно получить сертификат.

Обновленный курс «Стандарты бухгалтерского учета-2025: девять ФСБУ»

Коллеги, вышла новая версия онлайн-курса по ФСБУ. И этот курс вы можете пройти бесплатно в рамках подписки Премиум. 

Методисты и эксперты перевели сложный язык стандартов на понятный. Без канцелярита и путаницы, только понятные разъяснения и реальные примеры. Пошагово покажем, как применять их на практике, чтобы не было ошибок и претензий от проверяющих.

Научитесь составлять учетную политику по новым правилам, включая ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Получите 20+ инструкций и 15+ шаблонов, которые можно сразу использовать в своей работе.

Напомню, у всех подписчиков Клерк.Премиум есть возможность пройти обучение на курсах повышения квалификации с дипломом в ФИС ФРДО со скидкой 20%. 

Выбирайте необходимый курс в каталоге, а промокод на скидку можете забрать в Личном кабинете. 

Самые популярные вопросы бухгалтеров прошлой недели

Бухгалтеры продолжают активно пользоваться Клерк.Консультациями — теперь в сервисе отвечает не только эксперт, но и ИИ-помощник, обученный на базе Клерка.
Он работает 24/7, не требует VPN и становится все точнее с каждой неделей.

  • Куда включить неудержанный НДФЛ в 6-НДФЛ при отсутствии выплат в сентябре (отпускные + зарплата + матвыгода)

  • Как ИП на НДС сдать последнюю декларацию, если ЭЦП уже недействительна?

  • Как учесть акт о премии от Ozon и нужно ли начислять с него НДС и УСН?

  • Какой налог платить ИП при продаже нежилого помещения: УСН или НДФЛ, если нет нужного ОКВЭД?

  • Можно ли учесть командировочные расходы сотрудника, если обучение проходило у ИП с лицензией?

  • Нужно ли сдавать 6-НДФЛ после закрытия обособленного подразделения?

  • Можно ли принять к вычету НДС по складу, купленному на УСН, после перехода на ОСНО?

В любое время суток вы можете задать вопрос нашему ИИ-помощнику — он встроен прямо в платформу и всегда готов помочь бухгалтеру, кадровику или специалисту по ЭДО. Работает быстро, без VPN и без выходных. 

