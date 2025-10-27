Как за счет контрагента получить вычет НДС? Анонс Клерк.Плюс 27 – 31 октября

Коллеги, впереди насыщенная последняя неделя октября! Для подписки «Клерк.Плюс» редакция подготовит свежие разборы, судебную практику и советы, которые помогут вам уверенно работать.
Возмещение вычета НДС за счет контрагента: позиция судов и практика
Контрагент отвечает за контрагента.
Организация лишилась вычета по НДС. Поставщик оказался фиктивным, налог не платил, ресурсов не имел. Вместо спора с ИФНС компания потребовала 7 млн руб. неполученного вычета с контрагента. Тот возразил, за налоговые последствия он не отвечает. Но суд решил иначе: если из-за действий партнера вам доначислили налоги или отказали в вычетах, эти суммы можно взыскать как убытки (ст. 393 ГК РФ).
Даже если товар поставлен, но из-за контрагента вы потеряли налоговую выгоду, это реальный ущерб, который подлежит возмещению.
Судебная практика по таким делам противоречива — разбираемся, когда и при каких условиях вычет действительно можно вернуть за счёт контрагента.
27 октября, понедельник
Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам
Разбираем все нюансы, чтобы не попасть под штраф — от момента формирования чека до способа его доставки.
28 октября, вторник
Доход за 9 месяцев: как рассчитать для перехода на УСН-2026. Пошагово объясняем, какие доходы учитывать, какие нет, и что может насторожить налоговую.
Пояснения по декларации после камеральной проверки. Когда можно не подавать, а когда лучше перестраховаться. Разбираем последствия на примерах.
29 октября, среда
Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН
Лечение сотрудника за счет работодателя. Налоги, взносы и бухгалтерский учет — как провести расходы и не вызвать претензий у ФНС.
30 октября, четверг
Суд изменил основание увольнения: Как внести корректную запись в трудовую книжку и не нарушить закон.
Жалоба на военкомат: Как составить документ, куда подавать и какие сроки нужно соблюдать.
31 октября, пятница
Работник заболел в отпуске — нужно ли продлевать отдых? Все зависит от причины, вида отпуска и документации. Разбираем все варианты.
Услуги кейтеринга: Как учесть расходы организации, чтобы и праздник удался, и налоговики не придрались.
