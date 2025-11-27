Вебинары по учету маркетплейсов: что важно бухгалтеру в 2025–2026
Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов
С 2026 года меняются ставки НДС, лимиты по УСН, подходы к учету доходов селлеров и обязанности маркетплейсов перед ФНС. На вебинаре Елена Шедис разобрала все ключевые изменения:
— как выбирать оптимальную ставку НДС;
— что ждать ИП на патенте;
— какие данные площадки уже передают в ФНС и что будут запрашивать у продавцов;
— как перестроить учет перед 2026 годом: формулы, схемы.
Запись доступна здесь, после просмотра можно будет скачать сертификат.
Если вы ведете продавцов на маркетплейсах, этот список поможет быстро сориентироваться в темах и выбрать нужный разбор.
Бухгалтер маркетплейса 2025–2026: консультация с экспертом Еленой Шедис
Последние изменения по работе площадок, налоги, комиссии, первичка, ответы на частые вопросы. Смотреть вебинар
ФНС и маркетплейсы: как избежать блокировки счета
Новые требования к чекам, УПД и НДС. Что ФНС видит в операциях селлеров и как не попасть под блокировку. Смотреть вебинар
Маркетплейсы-2025: учет, налоги и проверки ФНС
Изменения для продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете: учет, налогообложение, сверки, риски. Смотреть вебинар
Учет операций с маркетплейсами: от первички до проверок
Документы, НДС, 1С, сверки, безопасный документооборот. Смотреть вебинар
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские нюансы
Как работать с импортом: документы, таможня, налоги, учет у селлера. Смотреть вебинар
НДС на маркетплейсе: как отвечать на требования ФНС
Настройка документооборота, типовые претензии налоговой, как отвечать на требования.
Смотреть вебинар
Интернет-магазин и E-commerce: что учитывать бухгалтеру
Разбор онлайн-торговли: сделки, учет, кассы, НДС и документы. Смотреть вебинар
Если нужна другая тема, можно поискать в каталоге записей вебинаров. В удобном рубрикаторе вводите ключевые слова и система подберет релевантные записи из библиотеки.
