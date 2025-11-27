Вебинары по учету маркетплейсов: что важно бухгалтеру в 2025–2026

Налоговая нагрузка меняется, ФНС усилила контроль, маркетплейсы передают данные в режиме реального времени, а требования к документам ужесточаются. Собрала ключевые вебинары Клерка по учету маркетплейсов — от новых правил до импорта, Е-commerce и ответов на требования налоговой.

Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов

С 2026 года меняются ставки НДС, лимиты по УСН, подходы к учету доходов селлеров и обязанности маркетплейсов перед ФНС. На вебинаре Елена Шедис разобрала все ключевые изменения:

— как выбирать оптимальную ставку НДС;

— что ждать ИП на патенте;

— какие данные площадки уже передают в ФНС и что будут запрашивать у продавцов;

— как перестроить учет перед 2026 годом: формулы, схемы.

Запись доступна здесь, после просмотра можно будет скачать сертификат.

Если вы ведете продавцов на маркетплейсах, этот список поможет быстро сориентироваться в темах и выбрать нужный разбор.

