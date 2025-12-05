АУСН, новогодние начисления, МРОТ-2026 и новые требования ФНС. Дайджест подписки Клерк.Плюс
Каждую неделю в Клерк.Плюс вы получаете свежие разборы, шпаргалки, обновления по новым формам. Эксперты следят за письмами Минфина и ФНС, ловят изменения, которые легко пропустить, и сразу подсказывают, как правильно оформить документы, начисления и расчеты.
📎 АУСН вместо НДС на УСН
Если вам в 2026 году светит НДС, но совсем не хочется туда идти, посмотрите, какие варианты дает АУСН. На что переходить с УСН и ПСН, можно ли «увернуться» от НДС, какие плюсы и минусы ждут бухгалтера.
📎 Расчеты в новогодние праздники: на что не забыть начислить в декабре
Отпуска, премии, переработки, больничные, командировки. Разобрали, где чаще всего ошибаются и как закрыть год без переделок.
📎 Маркетплейсам готовиться: налоговая реформа-2026
Расскажем, что именно меняется в 2026 году для бухгалтеров маркетплейсов: лимиты, взносы, НДС, выбор ставки и новая реальность для селлеров.
📎 Какие данные ФНС вправе запросить у банка и зачем
Банки шлют в ФНС многое сами, но иногда налоговая запрашивает информацию вручную. В каких случаях это происходит и какие данные могут уйти из банка в налоговую.
📎 Зимняя и летняя резина: как правильно учесть смену шин без
Переобувка служебных машин — обязательная история. Разбираем, что куда списывать, когда учитывать, как оформлять и какие региональные особенности могут внезапно сыграть роль.
📎 МРОТ-2026: кому прибавят, где доначислять, а где пересчитывать
Рассказываем, как это повлияет на зарплату, компенсации, пособия.
📎 Письма Минфина и ФНС за ноябрь
Самое главное из писем ведомств за месяц: что учитывать сейчас, а что может пригодиться к 2026 году.
📎 Сверка с военкоматом: как провести правильно в 2025–2026 годах
Эту сверку обязаны делать все организации. Показали алгоритм, сроки, документы и ошибки.
📎 Новогодние подарки партнерам
Показываем, что можно, что нельзя, какие налоги неизбежны и как не нарваться на доначисления.
📎 Регистрация ООО и ИП через банк: самый короткий и понятный алгоритм
Две минуты видео — и у вас полная картина: что делать, какие документы нужны, где бывают подводные камни и что учесть заранее.
Больше возможностей с подпиской Клерка — персональные ответы экспертов на ваши вопросы, обучение на курсах, участие в вебинарах и онлайн-конференциях, ежедневные экспертные статьи с практическими решениями для бухгалтеров.
Становитесь подписчиком Клерка и получайте ежедневную поддержку в работе.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию