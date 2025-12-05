АУСН, новогодние начисления, МРОТ-2026 и новые требования ФНС. Дайджест подписки Клерк.Плюс

Собрала главное за неделю, что влияет на работу бухгалтера — от АУСН до МРОТ и новогодних расчетов. Читайте, сохраняйте в Избранное, успевайте применять раньше, чем ошибетесь в работе.

Каждую неделю в Клерк.Плюс вы получаете свежие разборы, шпаргалки, обновления по новым формам. Эксперты следят за письмами Минфина и ФНС, ловят изменения, которые легко пропустить, и сразу подсказывают, как правильно оформить документы, начисления и расчеты.

📎 АУСН вместо НДС на УСН

Если вам в 2026 году светит НДС, но совсем не хочется туда идти, посмотрите, какие варианты дает АУСН. На что переходить с УСН и ПСН, можно ли «увернуться» от НДС, какие плюсы и минусы ждут бухгалтера.

📎 Расчеты в новогодние праздники: на что не забыть начислить в декабре

Отпуска, премии, переработки, больничные, командировки. Разобрали, где чаще всего ошибаются и как закрыть год без переделок.

📎 Маркетплейсам готовиться: налоговая реформа-2026

Расскажем, что именно меняется в 2026 году для бухгалтеров маркетплейсов: лимиты, взносы, НДС, выбор ставки и новая реальность для селлеров.

📎 Какие данные ФНС вправе запросить у банка и зачем

Банки шлют в ФНС многое сами, но иногда налоговая запрашивает информацию вручную. В каких случаях это происходит и какие данные могут уйти из банка в налоговую.

📎 Зимняя и летняя резина: как правильно учесть смену шин без

Переобувка служебных машин — обязательная история. Разбираем, что куда списывать, когда учитывать, как оформлять и какие региональные особенности могут внезапно сыграть роль.

📎 МРОТ-2026: кому прибавят, где доначислять, а где пересчитывать

Рассказываем, как это повлияет на зарплату, компенсации, пособия.

📎 Письма Минфина и ФНС за ноябрь

Самое главное из писем ведомств за месяц: что учитывать сейчас, а что может пригодиться к 2026 году.

📎 Сверка с военкоматом: как провести правильно в 2025–2026 годах

Эту сверку обязаны делать все организации. Показали алгоритм, сроки, документы и ошибки.

📎 Новогодние подарки партнерам

Показываем, что можно, что нельзя, какие налоги неизбежны и как не нарваться на доначисления.

📎 Регистрация ООО и ИП через банк: самый короткий и понятный алгоритм

Две минуты видео — и у вас полная картина: что делать, какие документы нужны, где бывают подводные камни и что учесть заранее.