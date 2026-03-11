Когда бухгалтер нужен «еще вчера». Разместить вакансию за 300 рублей

Отчетный период на носу, а бухгалтер внезапно увольняется. Или просто становится понятно, что компании нужен специалист сильнее. И тогда особенно хочется, чтобы нужный бухгалтер появился вовремя.

Начну с главного:

До 15 марта 2026 года разместить вакансию в сервисе Клерк.Работа можно за 300 рублей.

А текст ниже с маркетинговым и seo-эффектом для привличения внимания. Прочитайте его внимательно, если эта фраза была для вас недостаточна.

Сначала кажется, что найти бухгалтера — дело пары дней. Публикуется вакансия на известных площадках, начинают приходить отклики. Потом выясняется, что половина кандидатов вообще не по профилю. Дальше идут собеседования, разговоры… и проходит неделя-две.

А многие ищут бухгалтеров там, где люди из отрасли, где понятен контекст работы и уровень специалистов.

На «Клерке» уже собралось профессиональное сообщество — бухгалтеры и финансовые специалисты, которые каждый день читают новости, обсуждают изменения в законодательстве и делятся опытом. Логично, что работодатели тоже приходят сюда искать сотрудников.

Через сервис Клерк.Работа можно разместить вакансию и сразу начать получать отклики. Работодатель видит статистику по вакансии в личном кабинете, может просматривать отклики и приглашать кандидатов на собеседование.

Личный кабинет

Система также подбирает подходящих соискателей из базы резюме — иногда нужный специалист находится быстрее, чем ожидаешь.

Если позицию нужно закрыть срочно, вакансию можно дополнительно продвинуть, чтобы ее увидело больше кандидатов.

Бизнес аккаунт сервиса Клерк.работа

Cейчас мы решили сделать размещение максимально простым для компаний.

Фактически это символическая цена, чтобы работодатели могли попробовать сервис и быстрее найти специалиста. На следующей неделе стоимость вернется к обычной, поэтому используйте возможность.

Создать вакансию можно через сервис Клерк.Работа или через нашего бота в Telegram.

Нужно только начать поиск.