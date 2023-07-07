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НДФЛ

Про доходы, полученные сотрудниками из источника за пределами РФ

Предлагаю разговор на тему исчисления НДФЛ с доходов полученных за пределами РФ.
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Предлагаю разговор на тему исчисления НДФЛ с доходов полученных за пределами РФ. Есть вот такое Письмо Минфина России от 15.05.2023 № 03-04-06/43879

С доходов руководителя организация должна удерживать НДФЛ, даже если он выполняет свои трудовые обязанности за пределами РФ. (письмо Минфина от 15.05.2023 № 03-04-06/43879).

Аудиторы обосновывают это следующим:

В соответствии со ст. 209 НК объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный:

  • налоговыми резидентами РФ от источников в России и от источников за ее пределами;

  • нерезидентами только от источников в РФ.

Перечень доходов от источников в РФ приведен в ст. 208 НК. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 НК вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей в России относится для целей НДФЛ к доходам от источников в РФ.

Однако это положение не применяется в отношении вознаграждения директоров и иных аналогичных выплат, получаемых членами органа управления организации (налогового резидента РФ), местом нахождения (управления) которой является РФ. Такие доходы считаются полученными от источника в РФ независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц обязанности или откуда производились выплаты. Поэтому организация-работодатель должна исчислять и удерживать НДФЛ при выплате таких доходов своему руководителю (как резиденту, так и нерезиденту).

Напомним, Минтруд России против заключения дистанционного трудового договора с гражданином, который проживает за границей (см., например, письма от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755, от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245). Поэтому отношения с руководителем, выполняющим свои функции за пределами РФ, рекомендуем оформлять гражданско-правовым договором.

А как считает уважаемый Клерк касательно позиции вышеупомянутого письма?

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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