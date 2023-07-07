Про доходы, полученные сотрудниками из источника за пределами РФ

Предлагаю разговор на тему исчисления НДФЛ с доходов полученных за пределами РФ.

Предлагаю разговор на тему исчисления НДФЛ с доходов полученных за пределами РФ. Есть вот такое Письмо Минфина России от 15.05.2023 № 03-04-06/43879

С доходов руководителя организация должна удерживать НДФЛ, даже если он выполняет свои трудовые обязанности за пределами РФ. (письмо Минфина от 15.05.2023 № 03-04-06/43879).

Аудиторы обосновывают это следующим:

В соответствии со ст. 209 НК объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный:

налоговыми резидентами РФ от источников в России и от источников за ее пределами;

нерезидентами только от источников в РФ.

Перечень доходов от источников в РФ приведен в ст. 208 НК. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 НК вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей в России относится для целей НДФЛ к доходам от источников в РФ.

Однако это положение не применяется в отношении вознаграждения директоров и иных аналогичных выплат, получаемых членами органа управления организации (налогового резидента РФ), местом нахождения (управления) которой является РФ. Такие доходы считаются полученными от источника в РФ независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц обязанности или откуда производились выплаты. Поэтому организация-работодатель должна исчислять и удерживать НДФЛ при выплате таких доходов своему руководителю (как резиденту, так и нерезиденту).

Напомним, Минтруд России против заключения дистанционного трудового договора с гражданином, который проживает за границей (см., например, письма от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755, от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245). Поэтому отношения с руководителем, выполняющим свои функции за пределами РФ, рекомендуем оформлять гражданско-правовым договором.