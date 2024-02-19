О финансовой поддержке населения и бизнеса в 2024 году. На какие льготы можно рассчитывать

Экономист Николай Неплюев рассказал о финансовой поддержке населения и бизнеса в 2024 году. Что будет реализовано ина какие льготы можно рассчитывать.

В год семьи действуют разные программы поддержки населения

Объявленный президентским указом год семьи не сильно изменит существующий порядок начисления помощи семьям, малоимущим и матерям с детьми. О том, какие именно программы сейчас действуют и какие деньги в их рамках выплачиваются, рассказывает Николай Владимирович Неплюев, экономист и частный консультант по финансовым вопросам.

Этот год объявлен в России годом семьи, что идет в тренде взятой официально на вооружение политики защиты традиционных семейных ценностей. Намеченные цели совпадают с обозначенными в национальном проекте «Демография» направлениями, но поддержка семей далеко не ограничивается тематическими встречами и конференциями. Финансовая и социальная поддержка тоже на довольно высоком уровне.

Сейчас в России действует несколько типов такой поддержки: это выплаты, пособия, компенсации, льготные ипотеки, программы улучшения жилищных условий и т. д. В первую очередь государство поддерживает малообеспеченные семьи: единое пособие для беременным и на детей до 17 лет выплачивается женщинам, которые заявили о желании его начисления на ранних сроках беременности. Размер такого пособия составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для работающего населения в том или ином регионе.

Семьи, у которых доход не выше двух прожиточных региональных минимумов на душу населения могут оформить выплату на ребенка до трех лет. Размер выплаты составляет 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Также действует субсидия на оплату ЖКУ для семей, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 22% от совокупного семейного дохода.

Беременные женщины получают единовременную выплату перед уходом в декрет. Пособие рассчитывается на основе количества дней декретного отпуска и среднего заработка женщины за последние два года. В 2024 году оно не может быть меньше 88,5 тысяч рублей при обычных родах. При многоплодной беременности пособие может превысить сумму в 783,7 тысяч рублей (из расчета в 194 дня отпуска). Если страховой стаж женщины меньше полугода, то она может рассчитывать на пособие в размере не выше минимального размера оплаты труда за каждый декретный месяц.

Неработающим женщинам декрет не оплачивается. Однако пособие могут получить сотрудницы, уволенные в связи с ликвидацией организации и вставшие на учет в качестве безработных.

Единовременную выплату при рождении ребенка получают все мамы вне зависимости от семейного положения и уровня дохода. До 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 22,9 тысяч рублей, позже выплата будет проиндексирована до 30 тысяч рублей.

Правила выплаты материнского капитала с 1 января 2024 года изменились. Теперь оценивать потребность в помощи будут по тем же доходам, что прописаны и для получения единого пособия. То есть будут учитываться алименты, стипендии, доходы от бизнеса и самозанятости, а также проценты по вкладам и доходы от продажи имущества. Сумма маткапитала в 2024 году после индексации в феврале составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 834 тысяч рублей на второго ребенка. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году родители смогут получать даже при полной занятости. Его размер зависит от величины среднего заработка: минимум составляет 8591,47 рублей, максимум — 49,1 тысяч рублей.

Ежемесячная компенсация родителям детей с инвалидностью в этом году выплачивается при частичной занятости (так же, как и самозанятым, работающим по гражданско-правовым договорам). Размер выплаты определен в 10 000 рублей.

Поддержка многодетных семей по программе льготной ипотеки работает по своим правилам. При рождении первого ребенка в 2024 году семья не сможет рассчитывать на семейную ипотеку до 6%. Пока что Правительство не изменило условия для предоставления кредита: если в семье нет двоих детей до 18 лет, причём первый и последующий ребенок должны были родиться с 2018 по 2023 год включительно.

Не было внесено изменений и в программу выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным. Эти деньги выплачиваются тем семьям, в которых третий и последующий ребенок родился только в период с 2019 по 2023 год. При этом многодетные семьи в Приморском крае до конца 2025 года могут получить субсидию в размере до 1 млн рублей.

Кроме этого, молодожены могут рассчитывать на субсидию при покупке квартиры в размере 30% от расчетной стоимости жилья для бездетных семей или 35% для семей хотя бы с одним ребенком.

Также малоимущие семьи могут заключать с органами соцзащиты социальный контракт, в рамках которого оказывается поддержка тем, кто ищет работу, открывает бизнес, ведет собственное хозяйство или просто оказался в трудной жизненной ситуации. В этом случае государство готово предоставить соответствующие социальные услуги, оформить выплату или же помочь приобрести необходимые товары».

Государство продолжает поддерживать предпринимателей через программы субсидий и грантов

В приоритете у РФ по-прежнему остаются те сферы деятельности, которые помогают развитию страны в условиях западных санкций.

В этом году на поддержку бизнеса государство планирует потратить меньше денег, чем годом ранее, в приоритетах сейчас другие направления, например, оборонное. Однако, судя по запланированным к реализации программам, больше внимания будет обращено на развитие компаний в конкретных сферах, связанных с перспективными направлениями — IT, финтеха, сервисного обслуживания бизнеса и населения, промышленности, фармацевтике, сфере, работающей на импортозамещение

В России сейчас действуют как федеральные, так и региональные программы поддержки бизнеса, также выделяют общие и отраслевые программы.

В 2024 году предприниматели могут получить несколько видов субсидий и грантов на развитие собственного дела. Среди них обращает на себя внимание субсидия за трудоустройство участника СВО, которая высчитывается по формуле: 3 МРОТ х районный коэффициент + страховые взносы за каждого трудоустроенного. Эта выплата разделена на три части: первая начисляется через месяц после трудоустройства работника, вторая — через три месяца, последняя часть — через полгода.

В прошлом году действовала субсидия за трудоустройство молодежи (в возрасте до 30 лет), в этом году, скорее всего, она также будет актуальна. Формула ее начисления такая же, как и при начислении субсидии за оформление на работу участников СВО. Выплачивают деньги тоже частями: после первого, третьего и шестого месяца после трудоустройства.

Выделяет государство и гранты молодым предпринимателям в возрасте от 14 до 25 лет, открывшим ИП или компанию. Размер помощи составляет от 100 до 500 тыс. рублей, и 1 млн рублей выделяется тем, кто готов работать в Арктической зоне. Деньги выделяют на открытие и развитие бизнеса: для аренды/покупки офиса, оборудования, закупки сырья, оплаты услуг коммунального хозяйства, на разработку сайта и т. д. Вместе с тем субсидию нельзя потратить на покупку недвижимости, автомобиля. Оплатить налоги или проценты по кредитам тоже не получится.

В 2024 году будет действовать программа поддержки для IT-проектов «Фонд Содействия инновациям в сфере цифровых, химических и биологических технологий, в медицине и в приборостроении». Сумма грантов варьируется в пределах от 500 тыс. до 30 млн рублей.

Животноводы могут получить грант на выращивание крупного рогатого скота. Поддержку продолжат получать семейные фермы, сельскохозяйственные кооперативы из расчета суммы до 10 млн рублей на каждого трудоустроенного работника.

Кроме всего прочего, государство готово профинансировать до 80% стоимости разработки российских аналогов иностранных комплектующих для различных отраслей промышленности. Фармацевтические предприятия могут получить гранты на создание жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В 2024 году будут действовать региональные налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предприятий, работающих на упрощенке и по патенту. Эта льгота предоставляется бизнесу в течение двух налоговых периодов только для тех, кто работает в социальной, научной или производственной сфере, либо оказывает бытовые и гостиничные услуги.

Бизнес из гостинично-туристической сферы может также использовать нулевую ставку по НДС. Для аккредитованных IT-компаний есть льгота нулевой ставки по налогу на прибыль.

В 2024 году продолжается действие президентского моратория на проведение проверок бизнеса. Сейчас такие проверки ведутся в строго определенных случаях и только в отношении специализированных объектов из закрытого перечня.