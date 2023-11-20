Госзакупки в 2023 году: прокачиваем навыки поиска поставщиков на 100%

В статье раскрываем успешные стратегии поиска и оценки поставщиков для госзакупок по 44 и 223 ФЗ. Рассказываем об уникальных инструментах для повышения качества и скорости работы.

Грамотный выбор поставщика во многом определяет шансы на победу в тендере. Ни один участник торгов, даже очень опытный, не располагает полным и всеобъемлющим пулом компаний-поставщиков, что и делает торги интересными. Заполучить контракт может даже новичок, главное — назначить лучшую цену. В этой статье расскажем, где и как находить поставщиков для госзакупок с выгодными условиями. Разберём типичные ошибки и раскроем уникальные лайфхаки, которые помогут ускорить процесс поиска.

С чего начать поиск поставщика под тендер

Начнём с основ. При выборе поставщика под госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ важно учитывать ряд факторов:

Ценовая конкурентоспособность. Важно, чтобы цены были достаточно низкими для выигрыша тендера, но при этом обеспечивали приемлемый уровень качества. Наличие необходимых сертификатов и документов. Без них участие в торгах может быть невозможно. Условия сотрудничества. Отсрочка платежа, детальная проверка качества, возможность оперативного возврата и замены товара критически важны для участника торгов, особенно, если до окончания срока подачи заявок остаётся мало времени. Репутация и надежность. История поставщика, отзывы других клиентов и его финансовое состояние помогут избежать рисков, связанных с просрочками поставок или низким качеством товаров.

Какой тип поставщиков подходит больше под госзакупки?

Теперь немного разберёмся в терминах. Основные типы поставщиков:

Производители — непосредственно изготовители необходимой продукции. Зачастую предлагают лучшие цены и возможность контролировать качество товара на разных этапах, что делает их предпочтительным выбором для тендерных специалистов.

Дистрибьюторы — торговые представители, которые предлагают широкий ассортимент товаров от разных производителей. Цены у них, как правило, выше, поскольку включают наценку. В то же время дилеры часто предлагают более выгодные условия по логистике и предоставляют отсрочку платежа.

Дропшиппинговые компании — компании, которые также занимаются перепродажей и предлагают услуги по организации отправки товаров непосредственно от производителя покупателю, что снижает затраты на логистику. Такой подход может влечь за собой определенные риски, связанные с отсутствием контроля над процессом отгрузки и качеством товара.

Выбор между этими типами поставщиков должен базироваться на специфике товара, требованиях техзадания и логистике. Тщательный анализ и взвешенный подход к отбору под каждый отдельно взятый тендер — основа для успешного участия в государственных закупках.

5 способов поиска поставщиков и производителей в России + лайфхаки

Допустим, вы уже выбрали, в каком конкурсе хотите участвовать и определили наименование товара. Как дальше найти поставщика для госзакупок? Вот 5 самых популярных практик.

Способ №1. Облачные сервисы для поиска поставщиков и товаров

Количество программ для автоматизации закупок товара растёт с каждым годом. Некоторые из них способны в пару кликов решить задачи, на которые специалисты, работающие по-старинке, тратят как минимум рабочий день. Несмотря на разнообразие выбора, сервисов, которые заточены именно под поиск товара для госзакупок, не так много. Тут приведем в качестве примера двух лидеров ниши.

Sniper Search автоматически ищет поставщиков по ключевым словам в интернете. За 2-3 минуты формирует список релевантных сайтов и позволяет связываться с потенциальными контрагентами напрямую с помощью встроенного сервиса рассылки. Так пользователь получает доступ к актуальным ценам и может дотянуться до уникальных предложений, которые не найти при ручном поиске. Функция анализа счетов даёт возможность сразу отсортировать предложения с самыми низкими ценами.

Поиск поставщиков по наименованию товара в Sniper Search

Контур.Компас предлагает удобную систему поиска потенциальных поставщиков и субподрядчиков из внутренней базы системы по заданным критериям. Среди них — ОКВЭД, география, участие в электронных торгах, размер выручки и т.д.

Поиск поставщиков и субподрядчиков в Контур.Компас

Плюсы:

колоссальная экономия времени в сравнении с ручным поиском;

автоматизация рутинных задач;

углубленный анализ рынка;

вы всегда на шаг впереди тех, кто пренебрегает новыми технологиями;

всегда актуальная информация о потенциальных поставщиках.

Минусы:

подобные сервисы, как правило, требуют ежемесячной оплаты подписки;

эффективность зависит от качества баз данных и алгоритмов.

Способ №2. Ручной поиск в Google и Yandex (старый-добрый)

Этот метод был и остаётся самым популярным среди тендерных специалистов. Суть заключается в беглом или тщательном просмотре и анализе выдачи по названию товара. Вы изучаете рекламные и поисковые позиции, открываете подходящие сайты в новых вкладках и изучаете содержимое вручную.

Поиск товара под тендер вручную через Яндекс

Плюсы:

прямой контроль над процессом поиска;

возможность немедленной оценки релевантности каждого поставщика;

отсутствие дополнительных затрат.

Минусы:

несоизмеримо огромные затраты времени;

поиск может быть неэффективным;

высокий риск натолкнуться на мошенников;

возможность пропустить потенциальных поставщиков из-за алгоритмов поисковой системы или попросту не добраться до них.

Лайфхак: Несмотря на то, что мир штурмуют нейросети, в России всё ещё не особо принято искать способы ускорить свою работу с помощью онлайн-инструментов. Исправьте эту оплошность и сделайте автоматизацию поиска товаров от поставщиков своим преимуществом. Даже если вы привыкли пользоваться Гуглом и Яндексом, вы можете работать в 5 раз быстрее, подобрав расширение для браузера. Мы на своей практике отработали такое комбо — Copy All URLs и Hunter (Email Finder Extension) для Google Chrome, которые помогают ускорить процесс поиска по сравнению с полностью ручной обработкой, быстро собирая URL и контактную информацию. Copy All URLs копирует в один клик адреса сайтов во всех открытых вкладках. Hunter помогает находить контактные данные по ссылкам.

Расширения бесплатные, интерфейс на английском языке

Плюсы:

повышает скорость и эффективность поиска;

переводит наиболее рутинную работу в полуавтоматический режим;

помогает организовать информацию.

Минусы:

нет расширения, которое сразу всё сделает за вас, придётся искать и сочетать несколько разных;

не стоит надеяться на тщательную и глубокую проверку сайтов;

связываться с поставщиками и запрашивать КП всё равно придётся вручную.

Способ №3. Каталоги и базы данных поставщиков в интернете

Теперь разберёмся, как работать с базой оптовых поставщиков. Этот способ наиболее универсальный и относительно быстрый, хотя и у него немало подводных камней. Вы находите онлайн или приобретаете базу поставщиков в нужном сегменте и перебираете уже сгруппированные компании в поисках подходящего варианта.

На российском рынке большой выбор подобных площадок, но ни одну из них нельзя считать исчерпывающей. Есть бесплатные онлайн-каталоги, вроде Поставщики.ру и Все Поставщики, есть платные базы, вроде База Оптом.

Бесплатные онлайн-каталоги поставщиков не отличаются удобством

Плюсы:

лёгкий доступ к широкому спектру поставщиков;

часто фирмы категоризированы для упрощения поиска;

некоторые сервисы предлагают дополнительную проверку поставщиков;

наличие отзывов и рейтингов.

Минусы:

платные каталоги часто неоправданно дорогие;

риск устаревания информации в бесплатных базах;

вы видите только тех поставщиков, которые сами пожелали разместиться в базе;

связываться с поставщиками из каталога всё равно придётся самим;

если база платная, вы не можете быть уверены в легальности сбора информации.

Способ №4. Мониторинг поставщиков конкурентов, сарафанное радио

Отслеживание того, где конкуренты закупают продукцию, может здорово помочь в поисках поставщиков с более выгодными предложениями. Однако, в сфере тендерного сопровождения этот способ работает несколько хуже — конкурентов слишком много.

Тем не менее не стоит совсем уж списывать со счетов неформальные сети для поиска поставщиков — сарафанное радио по-прежнему работает. Поспрашивайте коллег из смежный областей деятельности, как они ищут поставщиков для закупок. Например, обратитесь к снабженцам, которые закупают готовые товары под нужды предприятия, на котором работают.

Плюсы:

может привести к надежным сведениям о поставщиках от лиц, которым вы доверяете;

шанс выйти на производителя, информацию о котором не достать в интернете;

возможность выйти на более конкурентные цены.

Минусы:

информация может быть не всегда доступной или подтвержденной;

сбор данных может занять много времени.

Способ №5. Публичные мероприятия и личные встречи с поставщиками

Личные знакомства — проверенный годами способ для экстравертов и тех, кто ещё не очень подружился с компьютерами. Тем, кто метит в мультинишу, он вряд ли подойдёт, но может стать выигрышным для участников госзакупок в конкретных категориях, например поставки мебели.

Следите за внутренними мероприятиями в городе и области в нужной вам сфере — выставки, ярмарки экспо. Прокатитесь по производственным предприятиям, поищите в соцсетях начинающих мастеров, так вы сможете гарантированно найти производителя товара под тендер, а не перекупа.

На подобных мероприятиях удобно устанавливать надёжные контакты

Плюсы:

создание крепких личных отношений и высокий уровень доверия к поставщику;

простота ведения прямых переговоров и заключения сделок;

возможность непосредственно оценить продукцию поставщика.

Минусы:

ограниченный выбор местных поставщиков;

требует много времени и ресурсов, в том числе финансовых;

мероприятия могут не всегда совпадать с потребностями закупок.

Как оценить надежность поставщика — 3 беспроигрышных метода

Порой слишком уж низкие цены заставляют усомниться — а нет ли подвоха? Здоровый скептицизм в работе с контрагентами никогда не помешает. Чтобы минимизировать риск встречи с мошенниками, возьмите за привычку максимально тщательно проверять потенциальных поставщиков на добросовестность. Ниже перечислим 3 самых доступных и популярных метода проверки, для надёжности рекомендуем сочетать их.

Запрос сертификатов качества и гарантийных обязательств

При запросе сертификатов качества и гарантийных обязательств важно проверить, что документы соответствуют государственным и международным стандартам. Обратите внимание на сроки действия сертификатов и условия предоставления гарантий. Не менее важно удостовериться, что сертификаты выданы аккредитованными организациями, а гарантии покрывают адекватные сроки эксплуатации и условия возврата или ремонта товаров.

Оценка сайта, репутации и отзывов в интернете

Изучите сайт поставщика на предмет наличия полной и актуальной информации о продукции и услугах. Проверьте репутацию компании, читая отзывы и обзоры на независимых платформах и форумах. Особое внимание уделите отрицательным мнениям, а также способам, которыми компания реагирует на критику и разрешает конфликты.

Официальный реестр недобросовестных поставщиков вам в помощь

Лайфхак: Воспользуйтесь ресурсом Wayback Machine, чтобы узнать историю сайта — как давно он существует, не менялось ли направление работы, не является ли сайт дорвеем и т.д. В архиве хранятся скриншоты сайтов в разные временные периоды, сравните текущий вид страницы с ней же пару лет назад. Это бесплатно, а информация может уберечь вас от связи с мошенниками.

Проверка в специальных сервисах проверки контрагентов

Используйте сервисы типа Руспрофайл и Чекко для получения полной объективной и проверенной информации о деятельности юрлиц из открытых государственных источников. Обращайте внимание на юридический статус компании, наличие задолженностей, судебную историю и финансовую устойчивость. Не пренебрегайте также и изучением истории изменения учредителей и руководства, так как это может свидетельствовать о стабильности и надежности поставщика.

4 фатальных ошибки при работе поставщиками на госзакупках и как их не совершать

В заключении пройдёмся для закрепления по ключевым ошибкам, с которыми могут столкнуться новички при выборе поставщика для государственных закупок и сразу разберем способы их избежать.

1. Слишком большая зависимость от одного поставщика

⚠️ Ошибка: Ориентация только на одного поставщика увеличивает риски несвоевременной поставки и может повлечь за собой репутационные потери.

✔️ Решение: Разнообразьте свои источники поставок. Стройте отношения с несколькими поставщиками, чтобы обеспечить альтернативные варианты в случае непредвиденных обстоятельств.

2. Эксклюзивная работа с одним поставщиком без проверки цен

⚠️ Ошибка: Закупаете в течение года у одного и того же поставщика по договорённости, но не проверяете конкурентоспособность его цен..

✔️ Решение: Постоянно анализируйте рынок и сравнивайте цены. Это позволит вам быть в курсе текущих рыночных тенденций и не переплачивать поставщику там, где можно купить значительно дешевле.

3. Начало работы с первым найденным поставщиком

⚠️ Ошибка: Спешное заключение договора без тщательной проверки может привести к сотрудничеству с ненадежным партнером.

✔️ Решение: Всегда проводите полную проверку потенциального поставщика, включая проверку его финансового состояния, репутации, истории сотрудничества с другими клиентами и соответствия его продукции требуемым стандартам. Сэкономив время, вы можете потерять прибыль.

4. Недооценка важности логистической составляющей

⚠️ Ошибка: Недооценка сложности и стоимости доставки может привести к неожиданным расходам и срыву сроков поставки.

✔️ Решение: При планировании закупок уделяйте особое внимание логистическим аспектам. Это включает в себя изучение маршрутов доставки, стоимости транспортировки и наличие необходимых логистических ресурсов у поставщика.

В конце хочется ещё раз подчеркнуть, что преимущество в тендерах получает тот, кто ответственно и изобретательно подходит к работе на каждом этапе. Выбор поставщика - ключ к победе, поэтому распределяйте свои ресурсы грамотно, учитесь интегрировать современные технологии в свою работу и повышайте шансы на победу. Удачи!