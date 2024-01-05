Самозанятые теперь могут получить максимальное пособие по безработице

Закон от 12.12.2023 года № 565-фз «О занятости населения в РФ» предусмотрел такую возможность.

В соответствии с новым законом «О занятости», безработным не может быть признан гражданин, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход (пп. 16 п.1 ст.24 закона № 565-фз).

Рассчитывать на пособие по безработице самозанятый не может.

Как быть самозанятому, если он попал в сложную экономическую ситуацию? Выход есть!

Для получения пособия самозанятому необходимо сняться с налогового учета плательщика налога на профессиональный доход и после этого:

Обратиться в центр занятости населения с заявлением о постановке на учет в качестве безработного; Подтвердить факт неведения деятельности в качестве самозанятого. Для этого понадобится справка, составленная по форме КНД 1122035.

Максимальное пособие по безработице на начало 2024 года составляет:

в первые три месяца - в размере 75 процентов среднего заработка (12 792 рубля);

в следующие три месяца - в размере 60 процентов среднего заработка (5000 рублей). В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице увеличиваются на размер районного коэффициента. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Получить максимальное пособие по безработице самозанятый сможет при условии, если в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, он состоял в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель. В ином случае, пособие по безработице назначается в размере минимальной величины пособия по безработице (1500 рублей) (п. 3 ст. 45 закона № 565-фз).