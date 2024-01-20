Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?

Обоснование ИФНС. Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы (Письмо № 03-11-11/76769 от 22.09.2021г.)

Организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль организаций, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона от 27.11.2018г. №422-ФЗ.

Как указано в письме Минфина России от 14.06.2018 № 03-03-06/1/40695, налогоплательщик вправе подтвердить произведенные расходы любыми документами, в том числе составленными в электронной форме.

Факт оказания налогоплательщику услуг (выполнения для налогоплательщика работ) физическим лицом на практике обычно подтверждается договором, в котором предусматривается порядок и условия приема оказанных услуг, актом приемки результатов оказания услуг (выполнения работ), платежными документами. При этом порядок оформления договоров регламентируется положениями ГК РФ и НК РФ не регулируется (письмо Минфина России от 21.08.2017 № 03-15-06/53467).

В свою очередь, акт оказания услуг, по мнению ФНС России, может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги для целей налогового учета расходов заказчика (п. 4 Письма ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@, письмо ФНС России от 30.10.2020 № АБ-4-20/17902@).

Таким образом, по мнению контролирующих органов, с учетом особенностей правоотношений хозяйствующих субъектов, в некоторых случаях сформированный и переданный налогоплательщиком НПД в адрес организации чек сам по себе не является достаточным основанием для подтверждения заказчиком соответствующих расходов без иных документов, подтверждающих фактические правоотношения по оказанию услуг между организацией и физическим лицом.

Делая вывод, на основании вышеизложенного, не будет лишним дополнительно оформить акт, в котором отразить период или дату оказания услуги. С таким актом у организации будет меньше рисков получить претензии налоговиков по ст. 252 НК.

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