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Дмитрий Очкаев
Самозанятые

За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки

Гражданский кодекс называет два вида ответственности, которые можно применить к исполнителям по договору ГПХ.
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За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки

Есть два вида ответственности, которые можно применить к исполнителям по договору ГПХ:

  • возмещение убытков;

  • взыскание неустойки.

Причем, заказчик может применить их одновременно за одно и то же нарушение.

Что относится к убыткам компании

Компания может потребовать от самозанятого возместить убытки при условии, что исполнитель причинил прямой ущерб или из-за срыва срока оказания услуги была упущена выгода.

К прямому ущербу относятся:

  • Повреждение имущества — самозанятый оказывал услуги по перевозке товара и повредил его.

  • Расходы на восстановление первоначальных свойств — плательщик НПД должен был доработать сайт, а в процессе сломал его, удалив важную часть кода, и не смог восстановить в указанный срок.

  • Утрата имущества — самозанятый делал ремонт в офисе и в процессе оказания услуги сломал оборудование компании.

Если компания не получила прибыль из-за того, что плательщик НПД своевременно не выполнил работы — это относится к упущенной выгоде. Например, самозанятый своевременно не отремонтировал грузовой автомобиль компании, из-за чего фирма не смогла отправить крупную партию товара к контрагенту.

Знаю всё о самозанятых. Телеграм-канал: Самозанятый в законе.

Обратите внимание: заказчик должен доказать, что действия или бездействия самозанятого причинили ей убытки. Только после этого можно привлекать исполнителя к ответственности.

Виды неустойки

К неустойкам относятся штрафы или пени, которые указаны в договоре ГПХ. Это конкретная сумма, которую должен возместить самозанятый за нарушение условий договора.

Например, за:

  • невыдачу чека или аннулирование его;

  • сокрытие информации о прекращении или приостановке действия специального налогового статуса;

  • несвоевременные сроки сдачи работ или оказания услуг;

  • некачественно оказанные услуги.

При взыскании неустойки заказчик не должен доказывать, что самозанятым были причинены убытки. Главное — нарушение пунктов договора.

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Логотип Дмитрий Очкаев
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки

Гражданский кодекс называет два вида ответственности, которые можно применить к исполнителям по договору ГПХ.

За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки
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