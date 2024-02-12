За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки

Есть два вида ответственности, которые можно применить к исполнителям по договору ГПХ:
возмещение убытков;
взыскание неустойки.
Причем, заказчик может применить их одновременно за одно и то же нарушение.
Что относится к убыткам компании
Компания может потребовать от самозанятого возместить убытки при условии, что исполнитель причинил прямой ущерб или из-за срыва срока оказания услуги была упущена выгода.
К прямому ущербу относятся:
Повреждение имущества — самозанятый оказывал услуги по перевозке товара и повредил его.
Расходы на восстановление первоначальных свойств — плательщик НПД должен был доработать сайт, а в процессе сломал его, удалив важную часть кода, и не смог восстановить в указанный срок.
Утрата имущества — самозанятый делал ремонт в офисе и в процессе оказания услуги сломал оборудование компании.
Если компания не получила прибыль из-за того, что плательщик НПД своевременно не выполнил работы — это относится к упущенной выгоде. Например, самозанятый своевременно не отремонтировал грузовой автомобиль компании, из-за чего фирма не смогла отправить крупную партию товара к контрагенту.
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Обратите внимание: заказчик должен доказать, что действия или бездействия самозанятого причинили ей убытки. Только после этого можно привлекать исполнителя к ответственности.
Виды неустойки
К неустойкам относятся штрафы или пени, которые указаны в договоре ГПХ. Это конкретная сумма, которую должен возместить самозанятый за нарушение условий договора.
Например, за:
невыдачу чека или аннулирование его;
сокрытие информации о прекращении или приостановке действия специального налогового статуса;
несвоевременные сроки сдачи работ или оказания услуг;
некачественно оказанные услуги.
При взыскании неустойки заказчик не должен доказывать, что самозанятым были причинены убытки. Главное — нарушение пунктов договора.
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