Какие документы есть у самозанятого. Для постановки на учёт и банка

Прежде всего, нужно иметь паспорт. Помимо этого, для оформления договора понадобятся свидетельство об ИНН и справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Справка о постановке на учёт

Что за документ. Справка о постановке на учёт по форме КНД 1122035 подтверждает статус самозанятого. Она нужна при заключении договора, чтобы заказчик понимал, как потом платить налоги. Самозанятые сами переводят деньги в налоговую, а за физлиц налоги платит заказчик, поэтому и формулировки в договорах будут разные. Также эта справка понадобится для оформления кредита.

В 2024 году в справке о самозанятости содержатся:

номер и дата документа;

ф.и.о. самозанятого;

ИНН;

серия и номер паспорта;

дата постановки на учёт;

название налогового органа.

Как получить. Сформируйте справку о самозанятой деятельности в приложении «Мой налог» в разделе «Прочие» → «Справки» и выберите год. Если приложения нет, в личном кабинете на сайте налоговой найдите вкладку «Настройки», затем «Справки». Заверять документ в налоговой не нужно, просто распечатайте его или сохраните в электронном виде.

Если вы закрыли статус самозанятого, сформируйте справку о снятии с учёта. Форма документа та же — КНД 1122035, но в ней будет заполнена графа «Дата снятия с учёта».

Справка о доходах

Что за документ. Справку о доходах по форме КНД 1122036 просят банки для оформления кредита, органы соцзащиты для назначения пособий, иностранные консульства для выдачи визы.

В справке о доходе есть:

номер и дата;

год получения дохода;

ф.и.о. самозанятого;

ИНН;

серия и номер паспорта;

размер дохода по месяцам;

сумма дохода за год;

сумма уплаченного налога за год;

налоговая недоимка.

Как получить. Сформируйте её в тех же разделах приложения и налогового кабинета, что и справку о постановке на учёт. Выберите любой календарный год работы самозанятым. Справка подписана электронной подписью налоговой, заверять её не нужно.

Если одновременно получаете деньги как физлицо или ИП, подтвердите доход справкой КНД 1122036 вместе со справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией.

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Счёт на оплату

Что за документ. Счёт на оплату — необязательный документ. Но по нему заказчикам удобнее оплачивать услуги и товары самозанятым. Из-за строгой бухгалтерской отчётности некоторые организации переводят деньги только после выставления счёта.

Как получить. Можете заполнить счёт вручную по форме контрагента или сформировать в мобильном приложении «Мой налог», налоговом кабинете:

В настройках приложения «Мой налог» откройте вкладку «Платежи», в сервисе на сайте ФНС — «Платёжная информация». Если способ безналичной оплаты не указан, выберите оплату по номеру карты или телефона, на расчётный счёт.

Начните новую продажу.

Напишите название услуги или товара, сумму, для юрлица — ИНН и наименование.

Выберите «Выдать счёт».

Отправьте документ заказчику в электронном виде или распечатайте.

Выставленный счёт сохранится в приложении «Мой налог» во вкладке «Счета», в налоговом кабинете — в «Истории операций». При необходимости можете его отменить или восстановить из удалённых.

Чек об оплате

Что за документ. Чек подтверждает получение денег. Для самозанятых в 2023 году этот документ обязателен. Об этом сказано в статье 14 закона № 422-ФЗ.

Как получить. Когда вам пришли деньги за услугу или товар, сформируйте чек в приложении или налоговом кабинете:

Нажмите «Новая продажа».

Заполните все поля: дата оплаты, название услуги или товара, сумма, ИНН и наименование организации, ИП. В остальных случаях выберите «Физическому лицу».

Сформируйте чек и передайте заказчику на бумаге или в электронном виде. При безналичной оплате сделайте это не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Если с вами рассчитались наличными, выпишите чек сразу.

Если сделали ошибку, чек можно отменить и выписать заново. Для этого в сервисе «Мой налог» перейдите на вкладку «Чеки», выберите нужный документ и нажмите «Аннулировать». В налоговом кабинете эта опция доступна в разделе «Выручка» → «История операций».