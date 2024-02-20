Какой счет у самозанятого? Инструкция от ЦБ

Расчетный счет — один из ключевых инструментов для ведения бизнеса. Необходимость предоставить реквизиты такого счета возникает после выполнения какой-либо работы. Нужен ли он самозанятому?

🔻 Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве ИП или с частной практикой, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не являющимся индивидуальными предпринимателями...

🔻 Расчетные счета открываются юридическим лицам, в том числе для совершения операций их филиалами (представительствами) , не являющимся кредитными организациями, а также ИП или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или с частной практикой.

Всё о самозанятых «Самозанятый в законе»

🔻 Итак, самозанятые, у которых нет статуса ИП, могут без проблем принимать оплату на свой текущий счёт.

💬 Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».