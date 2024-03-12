На первый раз — прощаем. Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

🔹 Это значит, что если физлицо регистрируется в качестве самозанятого впервые, то налоговые органы поставят его на учет вне зависимости от наличия у него налоговой задолженности.
Всё о самозанятости: "Самозанятый в законе"
🔹 Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход вправе повторно встать на учет в качестве самозанятого.
⚠ А вот повторная постановка на учет возможна только при отсутствии недоимки по НПД, а также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу.
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