На первый раз — прощаем. Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

При осуществлении первичной постановки на учет физлица в качестве плательщика НПД законодательством не установлены ограничения в виде наличия задолженности по налогам и сборам.

🔹 Это значит, что если физлицо регистрируется в качестве самозанятого впервые, то налоговые органы поставят его на учет вне зависимости от наличия у него налоговой задолженности.

Всё о самозанятости: "Самозанятый в законе"

🔹 Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход вправе повторно встать на учет в качестве самозанятого.

⚠ А вот повторная постановка на учет возможна только при отсутствии недоимки по НПД, а также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу.