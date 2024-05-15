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Откуда пошло понятие самозанятость?

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Откуда пошло понятие самозанятость?

Трактовка сущности понятия «самозанятость» содержится в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р.

Разделом 5 данной Стратегии предусмотрено, что для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (для самозанятых граждан), будет предусмотрена возможность добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности, в то же время указанные граждане при наличии соответствующего уведомления будут освобождены от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности.

Всё о самозанятости в телеграм-канале “Самозанятый в законе”

Таким образом, в подзаконном нормативном правовом акте на формально-юридическом уровне нашла отражение дефиниция «самозанятый гражданин» как субъект, осуществляющий приносящую доход деятельность и не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, и данная дефиниция позволяет определить, что понятия«предпринимательство» и «самозанятость» по сути являются однокоренными понятиями, содержанием которых является деятельность, приносящая прибыль (доход), но различающимися по признаку формальной легализации. Индивидуальные предприниматели зарегистрированы официально в этом качестве, а самозанятые граждане — нет.

В целях легализации приносящей доход деятельности физических лиц — самозанятых граждан принят Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», согласно которому в ряде субъектов Российской Федерации физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности.

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