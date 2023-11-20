10 000 рублей всем самозанятым. Как получить и использовать бонус

Каждому новому самозанятому автоматически начисляется налоговый бонус — 10 тыс. руб. Подробно расскажем в статье, как он применяется.

Абсолютно всем самозанятым, при регистрации, в качестве «приветственного» бонуса на уплату налога начисляется 10 000 руб. (налоговый вычет) (п.1 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Он дается единожды и расходуется в следующем порядке:

Напомним, что величина ставки налога на профессиональный доход (НПД) зависит от того, кто заплатил самозанятому за его работу или услугу:

- 4% – если оплата от частного лица;

- 6% – если от ЮЛ или ИП.

Благодаря приветственному бонусу в первые месяцы работы ставка налога ниже:

- 3% вместо 4% — с доходов от физлиц;

- 4% вместо 6% — с доходов от ИП или организаций.

Вычет считается нарастающим итогом и не ограничивается по времени.

Предположим, вы зарегистрировались, как плательщик НПД, и в первый месяц получили от своих клиентов-физлиц 50 000 рублей. Налог по ставке 4% с этой суммы составит 2 000 рублей, но вычет позволяет разделить эту сумму так: 3% (1 500 рублей) самозанятый платит за свой счёт;

1% (500 рублей) погашается за счёт вычета.

А после того, как бонус будет израсходован в полном объеме, налог уже надо будет платить по обычной схеме без уменьшения на бонус (ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Как начисление, так и постепенное списание налогового бонуса происходит автоматически в приложении «Мой налог».

Обратите внимание, что налоговый бонус предоставляется только один раз. Если гражданин зарегистрировался в качестве самозанятого, получил бонус, а потом отказался от статуса плательщика НПД, при повторной регистрации новый бонус ему не начислят.

Но если в первом самозанятом периоде была израсходована только часть бонуса, после повторной регистрации будет доступна неиспользованная сумма.

Восстановление налогового вычета при аннулировании или перевыставлении чека

Плательщик НПД вправе скорректировать ранее переданные налоговому органу сведения о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих уплате, в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких сведений.

При аннулировании чека налоговый вычет (бонус) в размере 10 000 руб., предусмотренный ч. 1 ст. 12 закона № 422-ФЗ, восстанавливается в онлайн-режиме.

При этом перерасчет налога по аннулированным чекам производится в автоматическом режиме в период с 9 по 12 число месяца, следующего за месяцем, в котором были аннулированы чек.