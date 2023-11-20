Новое основание для отказа в регистрации самозанятого

Мы знаем несколько оснований для отказа в регистрации в качестве самозанятого:

Появилось еще одно основание для отказа в регистрации в качестве самозанятого:

ограничение в связи с неявкой в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки.

В России заработал реестр повесток.

Через семь дней после размещения повестки онлайн она будет считаться автоматически врученной.

С первого дня размещения повестки запрещается выезд из России.

За неявку в течение 20 дней гражданам запретят управлять транспортом, регистрировать транспорт и недвижимость, получать кредиты и займы, а также заводить ИП и регистрироваться самозанятым.

Все ограничения могут быть сняты в течение суток, после явки в военкомат.