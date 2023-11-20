Новое основание для отказа в регистрации самозанятого

Мы знаем несколько оснований для отказа в регистрации в качестве самозанятого:
имеются противоречия в представленных физлицом документах (п. 6 ст. 5 Закона N 422-ФЗ);
имеются несоответствия в представленных документах и тех, что находятся в инспекции (п. 7 ст. 5 Закона N 422-ФЗ);
физическое лицо не соответствует требованиям для применения данного налогового режима (п. 8 ст. 5 Закона N 422-ФЗ). Например, у индивидуального предпринимателя есть работники.
Всё о самозанятости.
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Появилось еще одно основание для отказа в регистрации в качестве самозанятого:
ограничение в связи с неявкой в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки.
В России заработал реестр повесток.
Через семь дней после размещения повестки онлайн она будет считаться автоматически врученной.
С первого дня размещения повестки запрещается выезд из России.
За неявку в течение 20 дней гражданам запретят управлять транспортом, регистрировать транспорт и недвижимость, получать кредиты и займы, а также заводить ИП и регистрироваться самозанятым.
Все ограничения могут быть сняты в течение суток, после явки в военкомат.
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