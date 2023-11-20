Как самозанятому передать чек покупателю?

Для формирования и передачи чека нужно использовать мобильное приложение "Мой налог". Применять онлайн-кассу самозанятые не обязаны (ч. 2.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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При этом плательщики НПД при расчетах с покупателями за товары (работы, услуги) должны оформить чек и передать его с помощью мобильного приложения «Мой налог», а также представить сведения о произведенных расчетах в налоговый орган (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Порядок формирования (состав реквизитов, сроки оформления) таких чеков отличается от порядка оформления обычных чеков на онлайн-кассе.

Чек нужно сформировать и передать покупателю (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа (например, платежная карта)

при иных безналичных денежных расчетах – не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

Чек можно передать покупателю в электронной форме (на абонентский номер или электронную почту) или на бумажном носителе (ч. 4, 5 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). При этом чек, сформированный бумажном виде, допускается распечатать на любом печатающем устройстве (например, принтере).

Если в момент расчета с покупателем отсутствует интернет, можно сформировать чек в мобильном приложении "Мой налог". При этом в чеке будет зафиксирована его дата и время. После подключения к интернету чек будет передан в налоговый орган. Несмотря на это, штраф за нарушение срока по п. 1 ст. 129.13 НК РФ не последует.

(См. письмо ФНС России от 27.07.2020 № АБ-3-20/5461@).