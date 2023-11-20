Когда гражданина снимут с учета в качестве самозанятого?

Законодательством предусмотрено всего два случая.

В соответствии с ч. 12 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон № 422-ФЗ) регистрация плательщика спецрежима "Налог на профессиональный доход" прекращается в двух случаях:

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по желанию самого физлица; если перестали соблюдаться требования, необходимые для применения спецрежима. Ограничения для применения спецрежима НПД названы в ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ. В частности, это прием на работу сотрудников, реализация подакцизных товаров, превышение лимита доходов 2,4 млн руб.

В первом случае гражданин, который решил прекратить регистрацию в качестве самозанятого, должен направить об этом заявление в налоговый орган. Направить его можно (п. 12 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@):

самостоятельно через мобильное приложение "Мой налог";

через уполномоченную кредитную организацию (если заявление о постановке на учет ранее направлялось также через эту организацию).

Датой снятия с учета будет дата отправки в налоговый орган заявления (ч. 13 ст. 5 Закона № 422-ФЗ).

Во втором случае снятие с учета происходит без заявления гражданина, а по инициативе инспекции, если выявлены нарушения применения спецрежима. Кроме того, постановку на учет аннулируют, если выяснится, что гражданин не соответствовал требованиям закона на дату его регистрации.

О снятии гражданина с учета как самозанятого (или об аннулировании постановки на учет) налоговый орган сообщит путем (п. 13 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@):

смс-сообщения и (или) push-уведомления через мобильное приложение "Мой налог"

или через уполномоченную кредитную организацию (если изначально заявление о постановке гражданина на учет представляла эта организация).

Письмо УФНС России по г. Москве от 06.07.2023 № 20-21/074680@