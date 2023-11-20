Разъяснения Росстата: самозанятые ИП на НПД сдают отчетность, но не все

Сдавать или не сдавать, вот в чем вопрос.

С 01.01.2025 самозанятые ИП на НПД должны сдавать статистическую отчётность.

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Но ИП на нПД сдают статистическую отчётность на выборочной основе. На выборочной основе – значит ваш бизнес попал в выборку обследования, которое проводит Росстат. В этом случае вы заранее получаете уведомление. В нем будут указаны форма отчета и срок его предоставления.

Некоторые подписчики на моем канале «Самозанятый в законе» уже получили уведомление о необходимости предоставления статотчетности.

Обращаю внимание, что Вы можете самостоятельно контролировать назначение отчета через сайт Вебсбор (https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info).

В настоящее время отсутствуют формы федерального статистического наблюдения в отношении самозанятых лиц. В случае разработки и утверждения в установленном законодательством РФ порядке вышеуказанных форм информация будет размещена на официальном сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru/) в разделе «Респондентам».