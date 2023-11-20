Можно ли самозанятым фасовать и упаковывать готовый продукт, а потом продавать?

Применение налога на профессиональный доход (НПД) возможно только при реализации товаров собственного производства, т. е. не закупленных для перепродажи, об этом говорится в федерально законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и подтверждается письмами Минфина России от 20.02.2020 № 03-11-11/12392 и ФНС России от 19.02.2020 № СД-4-3/2889@.

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К продаже без преобразования относятся стандартные действия (операции), связанные с торговлей, такие как сортировка, классификация, упорядочивание товаров, смешивание (перемешивание) товаров (например, песка), розлив в бутылки (с предшествующим мытьем или без предшествующего мытья бутылок), упаковка, разделение оптовых партий, переупаковка в более мелкие партии для распространения, хранение (охлажденной или замороженной продукции).

П. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона установлено, что лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не вправе применять НПД.

Таким образом, применять НПД при упаковке и продаже готового продукта предприниматель не вправе.

В ситуации, наоборот, Ваш товар дополняется аксессуаром бант, лента и т.д. вот такая коллаборация позволяет использовать режим НПД, т.к. основная продажа Ваш товар.