Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

Льготный период будет доступен для:
малых и средних предприятий (включая микропредприятия);
физических лиц, применяющих налоговый режим "налог на профессиональный доход" (самозанятые).
Читай про самозанятость на канале «Самозанятый в законе»
Условия подачи заявления на льготный период
Для получения льготного периода заёмщик должен соответствовать следующим условиям:
размер кредита не превышает установленные лимиты (для самозанятых – 10 млн руб., для микропредприятий – до 60 млн руб., для малых предприятий – до 400 млн руб., для средних предприятий – до 1 млрд руб.);
заёмщик не находится в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации;
просрочка по платежам не превышает 30 календарных дней подряд;
договор заключен не ранее 1 марта 2024 года и по нему не действуют другие кредитные каникулы;
на день подачи заявления нет вступившего в силу судебного решения о взыскании долга по этому кредиту, об обращении взыскания на залог по нему, о расторжении договора или мирового соглашения по такому иску;
за последние 5 лет заёмщик не получал такую же льготу по этому кредиту или первоначальному, если кредит был рефинансирован, или по любому кредиту во исполнение рамочного соглашения с этим кредитором;
кредитор не предъявил исполнительный документ или требование к поручителю, не взыскал предмет залога;
у кредитора нет оснований требовать досрочного погашения кредита;
в уставном капитале заёмщика не участвуют юридические лица с долей более 25 %, которые не относятся к субъектам МСП.
Требования к заёмщику
Кредитными каникулами не смогут воспользоваться заёмщики – субъекты МСП, которые:
являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
являются участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являются нерезидентами РФ.
На какие кредиты не распространяются каникулы?
На кредитные договоры с множественностью лиц на стороне заёмщика и (или) кредитора.
На займы, выданные микрофинансовыми организациями – субъектами МСП, некоммерческими МФО, а также МФО, участниками которых является РФ или ее субъект.
На кредиты, по которым предмет залога является предметом предшествующего или последующего залога, обеспечивающим исполнение других обязательств перед лицами, не участвующими в договоре кредита.
Начисление процентов
В течение льготного периода по договору кредита проценты продолжают начисляться на условиях, предусмотренных договором.
Для самозанятых, малых и микропредприятий проценты ежемесячно со дня начала льготного периода включаются в сумму основного долга. Средние предприятия уплачивают проценты ежемесячно со дня установления льготного периода. Если же среднее предприятие допустит просрочку по уплате процентов более чем в 7 дней, они будут включены в сумму основного долга.
При этом кредитор вправе (но не обязан) уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, отменить полностью или частично включение начисляемых процентов в сумму основного долга заёмщика.
Как оформить кредитные каникулы?
Для оформления льготного периода заёмщик должен направить требование кредитору, который обязан рассмотреть его в течение 15 рабочих дней. Если кредитор на требование не ответил в течение 30 календарных дней, то льготный период автоматически начинается с даты направления требования (если иная дата не указана в этом требовании).
Заёмщик самостоятельно определяет срок льготного периода в пределах установленных 6 месяцев, а также дату его начала. При этом дата начала льготного периода не может быть ранее дня подачи требования и позже одного месяца после подачи требования.
Направить требование заёмщик может по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным способом с отметкой о получении.
Документ
Федеральный закон от 31.07.2025 № 276-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2025 № 277-ФЗ
Начать дискуссию