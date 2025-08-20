ЦОК ОК Персданные 21.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года субъекты МСП, а также самозанятые граждане смогут воспользоваться льготным периодом (до 6 месяцев), в течение которого заемщик приостановит выплаты по кредиту без начисления штрафных санкций со стороны кредитора.

Льготный период будет доступен для:

  • малых и средних предприятий (включая микропредприятия);

  • физических лиц, применяющих налоговый режим "налог на профессиональный доход" (самозанятые).

Читай про самозанятость на канале «Самозанятый в законе»

Условия подачи заявления на льготный период

Для получения льготного периода заёмщик должен соответствовать следующим условиям:

  • размер кредита не превышает установленные лимиты (для самозанятых – 10 млн руб., для микропредприятий – до 60 млн руб., для малых предприятий – до 400 млн руб., для средних предприятий – до 1 млрд руб.);

  • заёмщик не находится в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации;

  • просрочка по платежам не превышает 30 календарных дней подряд;

  • договор заключен не ранее 1 марта 2024 года и по нему не действуют другие кредитные каникулы;

  • на день подачи заявления нет вступившего в силу судебного решения о взыскании долга по этому кредиту, об обращении взыскания на залог по нему, о расторжении договора или мирового соглашения по такому иску;

  • за последние 5 лет заёмщик не получал такую же льготу по этому кредиту или первоначальному, если кредит был рефинансирован, или по любому кредиту во исполнение рамочного соглашения с этим кредитором;

  • кредитор не предъявил исполнительный документ или требование к поручителю, не взыскал предмет залога;

  • у кредитора нет оснований требовать досрочного погашения кредита;

  • в уставном капитале заёмщика не участвуют юридические лица с долей более 25 %, которые не относятся к субъектам МСП.

Требования к заёмщику

Кредитными каникулами не смогут воспользоваться заёмщики – субъекты МСП, которые:

  • являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

  • являются участниками соглашений о разделе продукции;

  • осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

  • являются нерезидентами РФ.

На какие кредиты не распространяются каникулы?

  • На кредитные договоры с множественностью лиц на стороне заёмщика и (или) кредитора.

  • На займы, выданные микрофинансовыми организациями – субъектами МСП, некоммерческими МФО, а также МФО, участниками которых является РФ или ее субъект.

  • На кредиты, по которым предмет залога является предметом предшествующего или последующего залога, обеспечивающим исполнение других обязательств перед лицами, не участвующими в договоре кредита.

Начисление процентов

В течение льготного периода по договору кредита проценты продолжают начисляться на условиях, предусмотренных договором.

Для самозанятых, малых и микропредприятий проценты ежемесячно со дня начала льготного периода включаются в сумму основного долга. Средние предприятия уплачивают проценты ежемесячно со дня установления льготного периода. Если же среднее предприятие допустит просрочку по уплате процентов более чем в 7 дней, они будут включены в сумму основного долга.

При этом кредитор вправе (но не обязан) уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, отменить полностью или частично включение начисляемых процентов в сумму основного долга заёмщика.

Как оформить кредитные каникулы?

Для оформления льготного периода заёмщик должен направить требование кредитору, который обязан рассмотреть его в течение 15 рабочих дней. Если кредитор на требование не ответил в течение 30 календарных дней, то льготный период автоматически начинается  с даты направления требования (если иная дата не указана в этом требовании).

Заёмщик самостоятельно определяет срок льготного периода в пределах установленных 6 месяцев, а также дату его начала. При этом дата начала льготного периода не может быть ранее дня подачи требования и позже одного месяца после подачи требования.

Направить требование заёмщик может по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным способом с отметкой о получении.

Документ

Федеральный закон от 31.07.2025 № 276-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2025 № 277-ФЗ

Информации об авторе

Дмитрий Очкаев

Дмитрий Очкаев

Юрист в самозанятый

4 подписчика49 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум