Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

Начисление процентов

В течение льготного периода по договору кредита проценты продолжают начисляться на условиях, предусмотренных договором.

Для самозанятых, малых и микропредприятий проценты ежемесячно со дня начала льготного периода включаются в сумму основного долга. Средние предприятия уплачивают проценты ежемесячно со дня установления льготного периода. Если же среднее предприятие допустит просрочку по уплате процентов более чем в 7 дней, они будут включены в сумму основного долга.

При этом кредитор вправе (но не обязан) уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, отменить полностью или частично включение начисляемых процентов в сумму основного долга заёмщика.