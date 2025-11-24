ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Надо ли менять условия договора с ИП, перешедшим на уплату НПД с другого спецрежима?

ФНС рассмотрела этот вопрос в Письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.
Надо ли менять условия договора с ИП, перешедшим на уплату НПД с другого спецрежима?

ФНС рассмотрела этот вопрос в Письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Читай все про самозанятость в телеграм-канале «Самозанятый в законе»

Согласно ч. 9 ст. 2 Закона № 422-ФЗ индивидуальные предприниматели, применяющие спецрежим в виде НПД, не признаются плательщиками НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ).

Таким образом, если согласно договору стоимость реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) включала в себя НДС, то рекомендуется оформить дополнительное соглашение для урегулирования цены с указанием на то, что ИП с определенной даты уплачивает НПД.

В иных случаях необходимость перезаключать договор между хозяйствующими субъектами отсутствует, если это не влияет на соблюдение существенных условий договора.

Информации об авторе

Дмитрий Очкаев

Дмитрий Очкаев

Юрист в самозанятый

4 подписчика55 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Защита персональных данных в 2025 году: ключевые требования для бизнеса

При несоблюдении требований к защите персональных данных (ПДн) повышается риск утечки. Если допущен несанкционированный доступ, компанию могут оштрафовать на сумму до 20 млн.

Защита персональных данных в 2025 году: ключевые требования для бизнеса

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет