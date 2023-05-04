Сделали расширенный поиск по типам бухгалтерского контента

Материалы, документы, проверка контрагентов, вебинары и курсы, словари, пользователи, вакансии и даже форум для бухгалтеров. Теперь все это можно найти в поиске.

Меня зовут Борис, мне 50 лет и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поисковая система «Клерка». Совсем скоро это будет полноценная справочно-правовая система для бухгалтера и даже больше! Давайте посмотрим, что нового.

Что сделали

Сделали расширенный поиск. Попробуйте: Новый поиск

В поисковый индекс добавили данные из форума. И теперь можно сразу искать и там.

Результаты поиска теперь можно отсортировать по типам контента: статьи и новости, документы, проверка контрагентов, форумные записи, вакансии и так далее.

Типы фильтров для поисковой выдачи

Итак, фильтры для раздельного поиска в расширенном форуме:

Также в поисковый индекс попадают данные из:

Поиск по умолчанию ищет данные за три последних года, можно искать за год, за три, за пять лет и за все время. Кроме того можно искать по релевантности и по дате материалов.

Статистика

За счет того что сохраняется история поиска увеличили количество запросов за день.

Вот так выглядит быстрый поиск

А вот рост статистики запросов к поиску. На сегодня это 6500 запросов сутки

Популярные запросы

Список популярных запросов за день

История продукта

История разработки поиска:

Буду рад любым идеям, предложениям и критике. Пишите в комментариях, что не нравится.