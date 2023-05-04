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Сделали расширенный поиск по типам бухгалтерского контента

Материалы, документы, проверка контрагентов, вебинары и курсы, словари, пользователи, вакансии и даже форум для бухгалтеров. Теперь все это можно найти в поиске.
33
Сделали расширенный поиск по типам бухгалтерского контента

Меня зовут Борис, мне 50 лет и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поисковая система «Клерка». Совсем скоро это будет полноценная справочно-правовая система для бухгалтера и даже больше! Давайте посмотрим, что нового.

Что сделали

Сделали расширенный поиск. Попробуйте: Новый поиск

В поисковый индекс добавили данные из форума. И теперь можно сразу искать и там.

Результаты поиска теперь можно отсортировать по типам контента: статьи и новости, документы, проверка контрагентов, форумные записи, вакансии и так далее.

Типы фильтров для поисковой выдачи

Итак, фильтры для раздельного поиска в расширенном форуме:

  1. Материалы: это новости и статьи, блоги, бланки и все прочий контент Клерка

  2. Форум

  3. Документы и кодексы

  4. проверка контрагентов

  5. Мероприятия от Клерка: курсы, вебинары, и сторонние Мероприятия для бухгалтеров

  6. Вакансии

  7. Словари

  8. Компании из рейтинга компаний

  9. Список пользователей

Также в поисковый индекс попадают данные из:

  1. Список тегов

  2. Список рубрик

Поиск по умолчанию ищет данные за три последних года, можно искать за год, за три, за пять лет и за все время. Кроме того можно искать по релевантности и по дате материалов.

Статистика

За счет того что сохраняется история поиска увеличили количество запросов за день.

Вот так выглядит быстрый поиск

А вот рост статистики запросов к поиску. На сегодня это 6500 запросов сутки

Популярные запросы

Список популярных запросов за день

История продукта

История разработки поиска:

  1. Поиск научили автоматически исправлять язык при неправильной раскладке клавиатуры

  2. Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры

  3. Новый апдейт поиска: новый дизайн, сохранение истории, быстрый поиск. Молодость

  4. Научили поиск искать по актуальным датам материалов

  5. Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов»

  6. Новый поисковый движок на Клерке: удобство и точность для пользователей

Буду рад любым идеям, предложениям и критике. Пишите в комментариях, что не нравится.

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

33
ToT

ToT

Клерк

6371 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    44 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Зацените как круто! 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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