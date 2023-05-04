Сделали расширенный поиск по типам бухгалтерского контента

Меня зовут Борис, мне 50 лет и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поисковая система «Клерка». Совсем скоро это будет полноценная справочно-правовая система для бухгалтера и даже больше! Давайте посмотрим, что нового.
Что сделали
Сделали расширенный поиск. Попробуйте: Новый поиск
В поисковый индекс добавили данные из форума. И теперь можно сразу искать и там.
Результаты поиска теперь можно отсортировать по типам контента: статьи и новости, документы, проверка контрагентов, форумные записи, вакансии и так далее.
Типы фильтров для поисковой выдачи
Итак, фильтры для раздельного поиска в расширенном форуме:
Материалы: это новости и статьи, блоги, бланки и все прочий контент Клерка
Мероприятия от Клерка: курсы, вебинары, и сторонние Мероприятия для бухгалтеров
Вакансии
Словари
Компании из рейтинга компаний
Также в поисковый индекс попадают данные из:
Поиск по умолчанию ищет данные за три последних года, можно искать за год, за три, за пять лет и за все время. Кроме того можно искать по релевантности и по дате материалов.
Статистика
За счет того что сохраняется история поиска увеличили количество запросов за день.
Вот так выглядит быстрый поиск
А вот рост статистики запросов к поиску. На сегодня это 6500 запросов сутки
Популярные запросы
Список популярных запросов за день
История продукта
История разработки поиска:
Поиск научили автоматически исправлять язык при неправильной раскладке клавиатуры
Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры
Новый апдейт поиска: новый дизайн, сохранение истории, быстрый поиск. Молодость
Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов»
Новый поисковый движок на Клерке: удобство и точность для пользователей
Буду рад любым идеям, предложениям и критике. Пишите в комментариях, что не нравится.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Зацените как круто!