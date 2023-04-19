Новый апдейт поиска: новый дизайн, сохранение истории, быстрый поиск. Молодость

Меня зовут Борис и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поиск «Клерка». Давайте посмотрим, что нового.

Обновили UX и функционал поискового движка на Клерке

Новый поиск умеет искать быстрым поиском. Причем, если вы перейдете на другие страницы сайта результаты поиска сохранятся в окне быстрого поиска.

Кроме того, сайт теперь помнит вашу историю поиска. Историю можно чистить, а можно бережно хранить и возвращаться к ней в нужный момент.

Напомню, что по умолчанию поиск ищет за три последние года

Пока идет адаптация, новый поиск доступен на страницах новостей (пример: https://www.klerk.ru/buh/news/569272/) или блогопостов пользователей (пример: https://www.klerk.ru/user/tot/569174/)

Вспомнить все

Пока тестировал поиск нашел несколько прекрасных и удивительных постов про свою молодость, которую успел забыть.

Последнее интервью:

Борис Mальцев — «Я умею формировать команды» Рассказал, почему Клерк.Ру — это стартап, несмотря на его двадцатилетие, почему наш Edtech-проект «Центр обучения Клерка» вырос на 300% за 2021 год. www.klerk.ru

Обратите внимание какой слог:

Эволюция и интуиция Закон, как и английский язык, я знаю не очень хорошо. Система предполагала, что мне, человеку из Чекона, воспитанному Советским Союзом, знание закона «уровень: отстаивание своих гражданских прав» не понадобится. Я изо всех сил пытаюсь восполнить этот пробел, но получается плохо. Какой-нибудь турок или египтятин меня уже может понять, но для аборигена из Лондона моя английская речь, наверное, слышится как «дай, я, палка, копать, хочу». www.klerk.ru

Два года жизни и борьбы с городской администрацией:

Владелец Клерк.Ру продал свой второй проект - ИА "Живая Кубань" Владелец Клерк.Ру и интернет-портала "Живая Кубань" Борис Мальцев объявил о продаже своего краснодарского ресурса. Сегодня у нотариуса были подписаны документы по продаже ООО "Живая Кубань" и передана печать организации. www.klerk.ru

Это была шутка:

Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров Клерк.ру открыл первый в России специализированный коворкинг для бухгалтеров. Задумано, что он расположится на 11 этаже офисного здания в центре Краснодара с панорамным видом на город. Спрос обещает быть высоким. www.klerk.ru

Двухлетний юбилей Клерка и я на 30 килограмм тяжелее:

Клерк.Ру-2 года. Ты помнишь, как все начиналось? Клерк.ру сегодня - это постоянная ежемесячная аудитория в 126 тысяч человек, десятки профессиональных форумов, на которых общаются до 130 человек одновременно. www.klerk.ru

Громкая история с карикатурами. Передаю привет @Марина Снеговская, она тогда была главным редактором

Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС Вчера мне передали, что сегодня со мной свяжется человек. Представится как Николай Николаевич. Пока я писал этот текст, мне уже четыре раза позвонили с незнакомого номера в вотсапе. www.klerk.ru

Почему я продакт-менеджер

Совсем недавно на на Клерке заработали продуктовые команды. Что такое продуктовый подход и почему это важно в ИТ-компании вот здесь:

Открытие февраля: сила продуктовой команды в продактах. Клерк.Встреча в марте 2023 года Не выполнили план, + 16 новых сотрудников. Начали строить в Клерке продуктовые команды. Но в процессе один из продактов сломал ногу. Миша, не болей. www.klerk.ru

Второй мой продукт - это ремонт офиса, но об этом я расскажу через неделю.

Почему мы стали менять поисковый движок

Раньше мы искали на Клерке поисковым движком от Гугла, но из-за отказа Гугла работать с российскими компаниями мы вынуждены внедрять свой поисковый движок на Клерке.

Вот история разработки:

Новый поисковый движок на Клерке: удобство и точность для пользователей Оцените обновлённый поисковик на Клерке! Наш собственный движок предлагает точный и удобный поиск с двумя режимами – релевантность и дата. Присоединяйтесь к 1500 запросам в день! www.klerk.ru

Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов» Много работаем над поиском. Это будет идеальным бухгалтерским инструментом www.klerk.ru

Научили поиск искать по актуальным датам материалов Добавили в результаты поиска фильтр по датам. По умолчанию поиск происходит только за 3 последних года. www.klerk.ru

Всем чмоки в этом чатике!