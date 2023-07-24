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Важные новости продуктовой линейки, Саня и 46 минут 56 секунд

За последнюю неделю вокруг меня произошло много интересного. Мы активно тестируем новые подходы в нашей продуктовой линейке и маркетинге.
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Важные новости продуктовой линейки, Саня и 46 минут 56 секунд

Вдобавок, открыли вакансию для нового руководителя отдела сопровождения клиентов. Продолжаем развиваться и двигаться вперед. Вот вакансия на hh.ru: Руководитель отдела сопровождения клиентов.

Итак, новости по пунктам:

Новые инструменты

Полностью переделали инструмент с производственными календарями. И немного переделали раздел «Инструменты». Структурировали, убрали лишнее, улучшили поиск

Продуктовая линейка

Создали корпоративный кабинет и добавили два тарифа: месячный Клерк.Премиум и абонемент на вебинары. Снизили цены на размещение вакансий. Аккуратно, теперь подробности:

1.Абонемент на вебинары и онлайн-курсы

По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и более 600 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге удобный поиск и фильтры.

2.Месячная подписка на «Клерк.Премиум»

Мы сделали возможность подключить Клерк.Премиум на месяц. Это большое изменение для нас.

Подписка на Клерк.Премиум - это самый топовый наш продукт он стоит 29800 рублей (Сейчас скидка 20%) В него входит 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов законов и миникурсы. Подписчики получают ежедневный доступ к новым вебинарам, миникурсам и разборам законов, а также к новому курсу каждый месяц. И даже ChatGPT. Приобрести годовой тариф вот тут: https://www.klerk.ru/premium/

Месячный тариф стоит сейчас 2499 руб./мес. Из-за безлимитных консультаций торгуем в убыток, но нам важно понять спрос на подобный продукт. Судя по продажам, движемся в правильном направлении. Этот продукт имеет доступную стоимость, а за месяц наши клиенты смогут оценить, насколько он им нужен.

3.Корпоративное обучение с Клерк.Премиум

В личном кабинете создали возможность руководителю назначать обучение своим сотрудникам и контролировать процесс:

4.Размещение вакансий стало дешевле

Публикация одной вакансии в разделе «Клерк.Работа» стала стоить 690 рублей. Работаем над разделом «Резюме» Скоро появится.

Новый рекорд

Мне 51 год и я люблю бегать. А сегодня после работы вместо ужина пробежал 10 километров за 46 минут 56 секунд. Боря - молодец

Саня

А это моя дочь Саша, ей примерно 25 лет. Она любит растения. Уже шесть лет она живет и учится в Берлине. В июле она закончила университет и скоро получит свой диплом. Саша - молодец.

А вот так она в 2018 как она выбирала свой универ. У меня все ходы записаны:

А так рассказывала про первые успехи

На сегодня это все новости. С удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

24
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Клерк

6377 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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