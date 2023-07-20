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Бухгалтерия

💥 Срочно всем бухгалтерам! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов законов – всё за 2499 руб./мес.

Бухгалтерский сервис обучения и консультаций Клерк.Премиум только до 31 июля будет стоить 2499 руб. в месяц. Это скидка 73%.
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Вот прямая ссылка на оплату акционного тарифа за 2499 руб в месяц: проходите по ссылке и оплачивайте. Но спешите: до 31 июля вы можете получить доступ к сервису со скидкой в 73%. Не упустите свой шанс улучшить свои навыки и расширить знания с «Клерк.Премиум»!

Что такое Клерк.Премиум?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

  1. Безлимитные консультации. Спрашивайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем в течение нескольких часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право.

  2. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

  3. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров): можете посещать эфиры. В спикерах — только практикующие эксперты, которые на практике работают с ситуациями, с которыми вы работаете. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  4. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  5. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду “Клерка”.

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Бухгалтерам, кадровикам, ИП, директорам, юристам.

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Клерк.Премиум будет по-прежнему к вашим услугам, но уже за полную стоимость 29800 в год. Не сочтите за рекламный ход, но это правда: такой цены на Премиум мы еще ни разу не устанавливали.

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Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    5 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Такого еще не было))) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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