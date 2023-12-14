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1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

Как же мы выросли за последний год. Оглядываться назад просто некогда. А кажется, что еще так много нужно сделать, что бы каждому бухгалтеру в России жить было хорошо. Рассказываю важные цифры нашего проекта.
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1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

«Центр обучения Клерка»

На нашей онлайн-платформе одновременно учатся 1577 студентов. Самые популярные продукты это:

Наши курсы повышения квалификации доступны в каталоге. 20 курсов, все, как видите замечательные.

Контент

К своему удивлению, я сегодня обнаружил, что за день на Клерк было опубликовано 217 единиц контента! Надеюсь, я правильно посчитал без калькулятора.

Персонал

В ноябре команда увеличилась на 20 человек. Сейчас в команде 108 штатных и 40 внештатных

Новые вызовы

В декабре мы провели две конференции. Очень довольны новым направлением как мы, так и наши партнеры и лекторы, бухгалтеры России, что видно по отзывам.

Одна в Москве: вот запись, вот тут репортаж.

А вторая состоится завтра в Краснодаре. Вот ссылочка не пропустите: https://edu.klerk.ru/klerkconf2

Деньги

Из того что мне разрешено говорить в ноябре продажи робота Григория обошли продажи менеджеров из отдела продаж.

  1. Продажи выросли на 20% относительно октября 2022

  2. Год к году продажи выросли на 130%

Кто такой робот?

Наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». К слову, в этом месяце робот обошел по продажам команду из ±20 менеджеров по продажам.

Подробнее (166 комментариев)

Почему робот стал Григорием

Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя. Имя выбирали все Клерком через голосование

Результаты голосования

И это фантастические цифры и отличная работа команды.

Клерк.Любовь

Самый топовый продукт Клерка - это конечно же подписка Клерк.Премиум.

Клерк. Премиум — подписка для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе. Включает в себя доступ к безлимитным консультациям, обучающим курсам и вебинарам, инструкциям по новым законам. А еще у вас отключится вся реклама!

В подписку ежемесячно добавляем онлайн-курс, ежедневно один вебинар, мини-курс, разбор. Кроме того, добавляем два раза в месяц бухгалтерский воркшоп с лектором.

Снимаем новые курсы для Премиума:

Клерк.Премиум самый полезный продукт для бухгалтеров за всю историю России. Люблю его.

Кухня

Да! И самое главное не о цифрах! Мы закончили установку в офисе третьей по счету кухни. Офис большой, и чтобы люди меньше передвигались и больше работали, точки питания и туалеты устанавливаем часто.

Вот она новенькая на втором этаже:

Приходите пить чай.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

32

Комментарии

5
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    50 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Кухня в каждую комнату! 

    • Логотип itklerk
      itklerk
      Сотрудник
      42 мин

      ИМя Фамилия

      Кухня крутая

      • Логотип ToT
        ToT
        Сотрудник
        31 мин

        Борис МальцевфаундерКлерк

        Вот тут румтур по новой части офиса: https://www.klerk.ru/user/tot/582621/

  • Логотип melenevskaya
    melenevskaya
    Сотрудник
    28 мин

    Мария Еленевская

    Не хватает кофемашины)

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      27 мин

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Ее уже туда перенесли ) 

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ToT

1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

Как же мы выросли за последний год. Оглядываться назад просто некогда. А кажется, что еще так много нужно сделать, что бы каждому бухгалтеру в России жить было хорошо. Рассказываю важные цифры нашего проекта.

1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе
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