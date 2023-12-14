1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

«Центр обучения Клерка»
На нашей онлайн-платформе одновременно учатся 1577 студентов. Самые популярные продукты это:
Наши курсы повышения квалификации доступны в каталоге. 20 курсов, все, как видите замечательные.
Контент
К своему удивлению, я сегодня обнаружил, что за день на Клерк было опубликовано 217 единиц контента! Надеюсь, я правильно посчитал без калькулятора.
37 новостей
57 статей, включая статьи от редакции и публикации в Трибуне
24 вопроса в ленте из «Красном уголке бухгалтера»
56 вопроса в «Консультациях»
Персонал
В ноябре команда увеличилась на 20 человек. Сейчас в команде 108 штатных и 40 внештатных
Новые вызовы
В декабре мы провели две конференции. Очень довольны новым направлением как мы, так и наши партнеры и лекторы, бухгалтеры России, что видно по отзывам.
Одна в Москве: вот запись, вот тут репортаж.
А вторая состоится завтра в Краснодаре. Вот ссылочка не пропустите: https://edu.klerk.ru/klerkconf2
Деньги
Из того что мне разрешено говорить в ноябре продажи робота Григория обошли продажи менеджеров из отдела продаж.
Продажи выросли на 20% относительно октября 2022
Год к году продажи выросли на 130%
Кто такой робот?
Наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». К слову, в этом месяце робот обошел по продажам команду из ±20 менеджеров по продажам.
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Почему робот стал Григорием
Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя. Имя выбирали все Клерком через голосование
И это фантастические цифры и отличная работа команды.
Клерк.Любовь
Самый топовый продукт Клерка - это конечно же подписка Клерк.Премиум.
Клерк. Премиум — подписка для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе. Включает в себя доступ к безлимитным консультациям, обучающим курсам и вебинарам, инструкциям по новым законам. А еще у вас отключится вся реклама!
В подписку ежемесячно добавляем онлайн-курс, ежедневно один вебинар, мини-курс, разбор. Кроме того, добавляем два раза в месяц бухгалтерский воркшоп с лектором.
Снимаем новые курсы для Премиума:
Клерк.Премиум самый полезный продукт для бухгалтеров за всю историю России. Люблю его.
Кухня
Да! И самое главное не о цифрах! Мы закончили установку в офисе третьей по счету кухни. Офис большой, и чтобы люди меньше передвигались и больше работали, точки питания и туалеты устанавливаем часто.
Вот она новенькая на втором этаже:
Приходите пить чай.
Комментарии5
Борис МальцевфаундерКлерк
Кухня в каждую комнату!
ИМя Фамилия
Кухня крутая
Борис МальцевфаундерКлерк
Вот тут румтур по новой части офиса: https://www.klerk.ru/user/tot/582621/
Мария Еленевская
Не хватает кофемашины)
Борис МальцевфаундерКлерк
Ее уже туда перенесли )