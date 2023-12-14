1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

Как же мы выросли за последний год. Оглядываться назад просто некогда. А кажется, что еще так много нужно сделать, что бы каждому бухгалтеру в России жить было хорошо. Рассказываю важные цифры нашего проекта.

«Центр обучения Клерка»

На нашей онлайн-платформе одновременно учатся 1577 студентов. Самые популярные продукты это:

Наши курсы повышения квалификации доступны в каталоге. 20 курсов, все, как видите замечательные.

Контент

К своему удивлению, я сегодня обнаружил, что за день на Клерк было опубликовано 217 единиц контента! Надеюсь, я правильно посчитал без калькулятора.

37 новостей

57 статей, включая статьи от редакции и публикации в Трибуне

43 документа в Справочно-правовая система

24 вопроса в ленте из «Красном уголке бухгалтера»

56 вопроса в «Консультациях»

Персонал

В ноябре команда увеличилась на 20 человек. Сейчас в команде 108 штатных и 40 внештатных

Новые вызовы

В декабре мы провели две конференции. Очень довольны новым направлением как мы, так и наши партнеры и лекторы, бухгалтеры России, что видно по отзывам.

Одна в Москве: вот запись, вот тут репортаж.

А вторая состоится завтра в Краснодаре. Вот ссылочка не пропустите: https://edu.klerk.ru/klerkconf2

Деньги

Из того что мне разрешено говорить в ноябре продажи робота Григория обошли продажи менеджеров из отдела продаж.

Продажи выросли на 20% относительно октября 2022 Год к году продажи выросли на 130%

Кто такой робот? Наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». К слову, в этом месяце робот обошел по продажам команду из ±20 менеджеров по продажам. Подробнее (166 комментариев)

Почему робот стал Григорием Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя. Имя выбирали все Клерком через голосование Результаты голосования

И это фантастические цифры и отличная работа команды.

Клерк.Любовь

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Клерк.Премиум самый полезный продукт для бухгалтеров за всю историю России. Люблю его.

Кухня

Да! И самое главное не о цифрах! Мы закончили установку в офисе третьей по счету кухни. Офис большой, и чтобы люди меньше передвигались и больше работали, точки питания и туалеты устанавливаем часто.

Вот она новенькая на втором этаже:

Приходите пить чай.