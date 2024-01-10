Обновляем комментарии: сделали настройки отображения

В конце декабря на нашем сайте был представлен важный релиз, который значительно трансформировал систему комментирования. Подробности об этом обновлении вы найдете здесь: «Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн».
Мы усовершенствовали систему настройки отображения ленты комментариев. Теперь, по умолчанию, в обсуждении показываются только два ответа, а остальные остаются скрытыми – это наш новый формат для веток комментариев в скрытом виде.
Кроме того, изначально видны только три первых комментария, в то время как остальные остаются скрытыми.
Однако теперь пользователи могут индивидуально настроить эти параметры: раскрывать отдельные ветки комментариев и отображать все комментарии одной настройкой на всем сайте.
Комментарии3
И поправили ошибку со скроллом до комментария при переходе до ленты мнений!
вот это вообще огонь!
а смайлики к нам не вернутся?))