4 интервью за 2 дня: человек, который продал Сатурн, человек, который знает Германа Грефа, человек, который сделал российский Notion и Slack и Эленика Корелова

Я запланировал начать строить удаленные процессы в компании. Для этого мне необходимо перестать посещать наш прекрасный офис. И я заставил себя уехать в Тайланд без обратного билета. Но у меня только начал расцветать «Тот еще разговор» - это беседы с предпринимателями в студии в офисе «Клерка». Что же делать?

Чтобы нормально построить удаленные процессы, я решил купить виллу в Тайланде. То еще приключение, потом расскажу. Но что-же делать с «Тот еще разговор»?

Напомню, я шоураннер «Тот еще разговор». В этом новом проекте два ведущих и уже куча людей. Производство каждого ролика - это примерно 100 тысяч рублей прямых затрат + 6 бутылок воды без газа.

Соведущий Михаил Иванович Лапушинский. Очень капризный.

Евент-менеджер, который договаривается о беседах, ведет коммуникацию с гостями проекта. Если сьемка публичная, то приглашает гостей в офис и управляет всем этим процессом. объявления о новых сьемках публикуем в телега проекта: подписывайтесь.

Редактор. Не капризный.

Режисер-постановщик

Оператор

5 камер и один большой светильник

Мы уже выложили 8 интервью на ютуб-канале и были вынуждены продублировать их тв VK.

Для того чтобы не потерять темп решили наснимать рабочий материал, чтобы работы хватило на пару месяцев. Поэтому в эти выходные у нас был 4 сьемки. По два интервью каждый день.

1. Евгений Львов

Евгений Львов

Евгений Львов — серийный предприниматель. В 1998 году создал компанию «Такси Сатурн» в Тимашевске, которая позже выросла в лидера рынка такси в России, включая «Везет».

В 2019 году продал за 178 миллионов долларов активы группы «Везет» компании «Яндекс.Такси».

Сейчас развивает новый проект, сервис хранения вещей «Складно».

2. Дмитрий Алоян

Дмитрий Алоян

Его команда сделала на опенсорсных движках российский Notion и Slack и теперь захлебывается от мигрирующий клиентов.

Разработка сложных, интерактивных и высоко-нагруженных систем. API для мобильных приложений, геолокация, автоматизация бизнес процессов и т.д, аналоги Notion и Slack, которые называются Yonote и Loop.

3. Эленика Корелова

Бэкстейдж с Эленикой Кореловой

В 23 года стала совладельцем сендвич-бара «Тунец-Огурец». В 25 лет открыла первый в городе бар здоровых привычек «Сельдерей». Сендвичи, десерты, салаты из локальных фермерских продуктов покорили приверженцев здорового питания, веганов и всех любителей вкусно поесть. В 28 стала сооснователем бара Zanoza, где кухня и кофе разделены на отдельные фракции - это позволило ресторанной еде соседствовать со specialty кофе. Круассаны из Занозы быстро зарекомендовали себя как «лучшие в городе», а в 2021 году открылся второй бар - Zanoza 0+ для гостей с детьми. Является бренд-шефом алтайского агрохолдинга "ВкусВилл".

Бросила мужа, который стал мешать развиваться в бизнесе.

4. Никита Сычев

Никита Сычев, Никита Сычев

Никита создал креативное агентство Dooodah agency, выполняя заказы для застрйщиков понял что нужно самому производить уличную мебель, тем более что у отца есть завод МЕТКОМ. Сейчас целится на место ИКЕА. Здоровался за руку с создателем Эфира Виталием Бутерин и три часа говорил с Германом Грефом, знает президента Африки. Выпил две бутылки воды

Итак, Никита, владелец завода по производству мебели "Polza", креативное агентство "Dooodah agency", маркетинг и СММ: "d2r2".

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Тот еще разовор на Ютубе. 452 подписчика

Тот еще разовор в телеграме. 100 подписчиков.

Всех целую и обнимаю. Пейте больше воды!