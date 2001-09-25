Юрия Мео из «Калуга Астрал» и мой первый сольный эпизод выйдет 23 сентября в 13-00. Добавляйте в закладки

После этого разговора Юрий Мео стал нашим трекером. Эту беседу нельзя пропустить.

В понедельник в 13-00 выйдет новый выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Юрием Мео, бывшим коммерческим директором компании «Калуга Астрал». Этот эпизод особенный — я записал его без Михаила Лапушинского, и будет интересно сравнить его с прошлыми выпусками.

Юрий рассказал, как увеличил доходы компании с 0,8 до 1,7 миллиардов рублей, расширил сеть партнеров до 8 400 дилеров и наладил прямые продажи, приносящие 40% прибыли. Узнайте о ключевых продуктах компании и сотрудничестве с 1С, которое позволило «Калуга Астрал» стать лидером на рынке.

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