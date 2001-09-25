Юрия Мео из «Калуга Астрал» и мой первый сольный эпизод выйдет 23 сентября в 13-00. Добавляйте в закладки

В понедельник в 13-00 выйдет новый выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Юрием Мео, бывшим коммерческим директором компании «Калуга Астрал». Этот эпизод особенный — я записал его без Михаила Лапушинского, и будет интересно сравнить его с прошлыми выпусками.
Юрий рассказал, как увеличил доходы компании с 0,8 до 1,7 миллиардов рублей, расширил сеть партнеров до 8 400 дилеров и наладил прямые продажи, приносящие 40% прибыли. Узнайте о ключевых продуктах компании и сотрудничестве с 1С, которое позволило «Калуга Астрал» стать лидером на рынке.
Подписывайтесь на YouTube, чтобы не пропустить этот выпуск: https://www.youtube.com/@totrazgovor
Кроме того:
Мой очень личный телеграм (только никому про него не рассказывайте): https://t.me/totklerk
Начать дискуссию