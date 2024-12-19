Борис Мальцев

Мы обновили рейтинг компаний и улучшили отзывы!

Мы завершили масштабное обновление отзывов в Рейтинге на Клерк.ру, чтобы сделать их максимально удобными, полезными и эффективными как для пользователей, так и для компаний. Работы еще не все закончены, но уже есть о чем рассказать.

Что нового в отзывах?

Каждому отзыву — своя страница

Теперь каждый отзыв — это новая страница, с которой удобно работать пользователю и компании. Каждый отзыв имеет свой url, что увеличивает количество страниц компании на сайте и улучшает индексацию в поисковых системах, благодаря уникальности каждого отзыва. Даже если отзыв отрицательный он работает на вашу компанию. Это открывает больше возможностей для их использования и анализа.

Например, у компании «Мое дело» теперь 162 отдельных страницы, каждая из которых представляет отзывы пользователей. Это не только ценный инструмент для изучения спроса на их продукцию, но и отличная платформа для продвижения и рекламы товаров.

А у компании «Тензор» (СБИС) уже целых 318 страниц.

Реклама акций и продуктов компании

Теперь компании на тарифе могут размещать свои специальные предложения прямо на страницах отзывов и статей в блоге. Это отличный инструмент для продвижения услуг и увеличения конверсий. Каждый отзыв — это ваш актив!

Пример:

Чтобы воспользоваться услугой «Спецпредложения» напишите мне в телегу, сделаю скидку 10% и бережно передам в руки наших специалистов:: https://t.me/totttttt

Достоинства и недостатки от пользователей

При создании отзыва появились отдельные поля для указания достоинств и недостатков компании. Это делает отзывы более структурированными, конструктивными и полезными для всех пользователей.

Отзывы по категориям

Теперь вы можете оставлять отзывы по конкретным направлениям работы компании. У каждой компании может быть несколько категорий, например: «Бухгалтерские услуги», «Аудит», «Консалтинг».

Учет только актуальных оценок

Если пользователь несколько раз оценивает компанию по одной категории, в рейтинге учитывается только последняя оценка. Это гарантирует, что данные будут максимально точными и актуальными.

Анонимные отзывы

Для большего комфорта и свободы пользователей появилась возможность оставлять отзывы анонимно.

Почему это важно для компаний?

Компании также получают множество преимуществ от обновления:

  • Привлечение внимания с помощью спецпредложений
    Теперь компании могут размещать свои специальные предложения прямо на страницах отзывов и блога. Это отличный инструмент для продвижения услуг и увеличения конверсий.

  • Рост доверия к бренду
    Благодаря новым инструментам, компания может показать свои сильные стороны и наладить эффективную коммуникацию с клиентами, реагируя на отзывы и демонстрируя открытость.

Чтобы воспользоваться функцией размещения спецпредложений, подключите один из тарифов сервиса «Блоги компании».

Подробнее о всех рекламных возможностях «Клерка»: Какую рекламу можно запустить на «Клерке».

Чтобы подключить «Блоги компаний» пишите мне в телегу, сделаю скидку 10% и бережно передам в руки наших специалистов: https://t.me/totttttt

Почему это важно для пользователей?

Обновленный функционал отзывов позволяет:

  • Быстро находить объективную информацию о компаниях;

  • Учитывать реальные преимущества и недостатки, указанные в отзывах;

  • Оценивать компанию по конкретным направлениям работы.

🔗 Попробуйте новую систему отзывов прямо сейчас: https://www.klerk.ru/company/

Мы уверены, что эти изменения сделают выбор контрагентов и поставщиков услуг проще и удобнее, а также помогут компаниям стать ближе к своей аудитории. Ваши отзывы — это важный вклад в развитие сообщества Клерк.ру! 💼✨

Комментарии

1