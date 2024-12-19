Мы обновили рейтинг компаний и улучшили отзывы!

Что нового в отзывах?
Каждому отзыву — своя страница
Теперь каждый отзыв — это новая страница, с которой удобно работать пользователю и компании. Каждый отзыв имеет свой url, что увеличивает количество страниц компании на сайте и улучшает индексацию в поисковых системах, благодаря уникальности каждого отзыва. Даже если отзыв отрицательный он работает на вашу компанию. Это открывает больше возможностей для их использования и анализа.
Например, у компании «Мое дело» теперь 162 отдельных страницы, каждая из которых представляет отзывы пользователей. Это не только ценный инструмент для изучения спроса на их продукцию, но и отличная платформа для продвижения и рекламы товаров.
А у компании «Тензор» (СБИС) уже целых 318 страниц.
Реклама акций и продуктов компании
Теперь компании на тарифе могут размещать свои специальные предложения прямо на страницах отзывов и статей в блоге. Это отличный инструмент для продвижения услуг и увеличения конверсий. Каждый отзыв — это ваш актив!
Пример:
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Достоинства и недостатки от пользователей
При создании отзыва появились отдельные поля для указания достоинств и недостатков компании. Это делает отзывы более структурированными, конструктивными и полезными для всех пользователей.
Отзывы по категориям
Теперь вы можете оставлять отзывы по конкретным направлениям работы компании. У каждой компании может быть несколько категорий, например: «Бухгалтерские услуги», «Аудит», «Консалтинг».
Учет только актуальных оценок
Если пользователь несколько раз оценивает компанию по одной категории, в рейтинге учитывается только последняя оценка. Это гарантирует, что данные будут максимально точными и актуальными.
Анонимные отзывы
Для большего комфорта и свободы пользователей появилась возможность оставлять отзывы анонимно.
Почему это важно для компаний?
Компании также получают множество преимуществ от обновления:
Привлечение внимания с помощью спецпредложений
Теперь компании могут размещать свои специальные предложения прямо на страницах отзывов и блога. Это отличный инструмент для продвижения услуг и увеличения конверсий.
Рост доверия к бренду
Благодаря новым инструментам, компания может показать свои сильные стороны и наладить эффективную коммуникацию с клиентами, реагируя на отзывы и демонстрируя открытость.
Чтобы воспользоваться функцией размещения спецпредложений, подключите один из тарифов сервиса «Блоги компании».
Подробнее о всех рекламных возможностях «Клерка»: Какую рекламу можно запустить на «Клерке».
Чтобы подключить «Блоги компаний» пишите мне в телегу, сделаю скидку 10% и бережно передам в руки наших специалистов: https://t.me/totttttt
Почему это важно для пользователей?
Обновленный функционал отзывов позволяет:
Быстро находить объективную информацию о компаниях;
Учитывать реальные преимущества и недостатки, указанные в отзывах;
Оценивать компанию по конкретным направлениям работы.
🔗 Попробуйте новую систему отзывов прямо сейчас: https://www.klerk.ru/company/
Мы уверены, что эти изменения сделают выбор контрагентов и поставщиков услуг проще и удобнее, а также помогут компаниям стать ближе к своей аудитории. Ваши отзывы — это важный вклад в развитие сообщества Клерк.ру! 💼✨
Комментарии1
Красиво, удобно, разумно!