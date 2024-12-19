Мы обновили рейтинг компаний и улучшили отзывы!

Теперь каждый отзыв — это новая страница, с которой удобно работать пользователю и компании. Каждый отзыв имеет свой url, что увеличивает количество страниц компании на сайте и улучшает индексацию в поисковых системах, благодаря уникальности каждого отзыва. Даже если отзыв отрицательный он работает на вашу компанию. Это открывает больше возможностей для их использования и анализа.

Например, у компании «Мое дело» теперь 162 отдельных страницы, каждая из которых представляет отзывы пользователей. Это не только ценный инструмент для изучения спроса на их продукцию, но и отличная платформа для продвижения и рекламы товаров.

А у компании «Тензор» (СБИС) уже целых 318 страниц.