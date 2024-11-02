Клерк Бизнес
Маркетинг

Какую рекламу можно запустить на «Клерке»

Бизнес постоянно ищет новые возможности для продвижения и увеличения продаж — и «Клерк» готов стать надежным партнером в развитии вашей компании. Мы не просто размещаем рекламу — мы помогаем бизнесу расти. 

Почему «Клерк»?

«Клерк» сегодня — это не только крупнейший портал новостей и экспертной информации для бухгалтеров и предпринимателей, но и полноценный медиаресурс с большим выбором рекламных форматов.

Наша особая гордость — это аудитория «Клерка»: среди 7 млн уникальных пользователей, которые ежемесячно заходят на сайт, бухгалтеры, топ-менеджеры, HR-менеджеры, юристы и предприниматели.

Большая часть аудитории «Клерка» живет в российских городах-миллионниках — 73%. В Москве и области — 37%, а в Санкт-Петербурге — 8%. 

Наши пользователи представляют активный и платежеспособный возрастной сегмент аудитории — от 25 до 54 лет, в которой — 62% женщин и 38% мужчин.

Пользователи «Клерка»— это те, кто действительно принимает решения и управляет бюджетами, и благодаря прямому выходу на них вы сможете легко обойти все барьеры.

Какие рекламные форматы предлагает «Клерк»? Мы не ограничиваем наших рекламодателей в выборе и работаем с самыми различными форматами: создаем и размещаем текстовый и визуальный контент, запускаем интерактивные спецпроекты. И обязательно учитываем сферу, специфику и ценности бизнеса.

А теперь — о том, какую именно рекламу вы можете запустить на «Клерке».

Контент-маркетинг

Сегодня мы можем уже с уверенностью сказать: контент-маркетинг изменил рынок. И хотя многие традиционные инструменты по-прежнему остаются эффективными, без публикации экспертного контента создать сильный бренд и завоевать доверие аудитории становится практически невозможно.

Контент-маркетинг решает те же задачи, что и «традиционные» инструменты — увеличивает охваты, повышает узнаваемость бренда, помогает собирать лиды и привлекает трафик на сайт.

По сути, контент-маркетинг — это в какой-то степени «реклама без рекламы»: не навязываем продукт, а создаем условия, чтобы потенциальный клиент сам захотел его купить.

  • Размещение статьи. На «Клерке» доступно размещение собственных материалов, например, текстов о продукте или услугах компании. Рекламодатель передает нам статью, а наши контент-менеджеры размещают ее на сайте. В стоимость услуги также включены анонсирование на главной странице, в рассылке УБ (Утренний бухгалтер) и в нашем основном телеграм-канале.  

Цена услуги: 25 000 руб. за 1 статью.

  • Написание и публикация статей. Мы знаем, что у наших рекламодателей не всегда есть время и возможности для создания контента, поэтому готовы предложить свою помощь. Наши редакторы возьмут на себя все этапы — от подбора актуальной темы и написания текста до разработки обложки и публикации. Обязательно учтем tone of voice вашей компании и запросы аудитории.

Цена услуги: 85 000 руб.

  • SEO-статья. Выйти за пределы аудитории «Клерка» помогут SEO-статьи: они привлекают органический трафик из поисковиков. Такой контент способен работать на долгосрочную перспективу, поскольку в результатах поиска статьи будут отображаться на протяжении длительного времени (иногда это несколько месяцев, а иногда и несколько лет). 

    Мы займемся составлением темника, вместе с вами выберем тему, подготовим ТЗ и напишем сам текст с учетом самых актуальных требований SEO — мета-теги, перелинковка, заголовки. А еще с нас — анонсирование, прогноз по трафику и гарантия достижения этих результатов.

Цена услуги: 110 000 руб.

  • Блог компании. Один из самых эффективных инструментов контент-маркетинга — запуск собственного блога компании. И «Клерк» для этого является идеальной площадкой: у нас активная и заинтересованная в новых продуктах и решениях аудитория, а также все возможности для эффективного продвижения. Вы можете добавлять к публикациям лид-формы и поставить счетчик Я.Метрики, при этом статьи индексируются в поисковых системах и попадают в ленту на главной странице.  

Цена услуги: 30 000 руб. за возможность разместить 5 статей самостоятельно. 

Подключить тариф можно здесь.

  • Комплексный тариф. В блоге компании вы можете публиковать собственные статьи или же воспользоваться нашей помощью в создании экспертного контента. Мы хорошо изучили нашу аудиторию и точно знаем, какой контент вызывает максимальный отклик и привлекает заявки. Установить контакт с потенциальными клиентами, сделать так, чтобы они поверили в вас и ваш продукт — для этого у нас есть все возможности. 

Дополнительный функционал блога:

  • Формы лидогенерации. Лид-формы можно встраивать в посты — переход на ваш сайт, лендинговые страницы или прямой сбор лидов.

  • Иллюстрации к материалам. Мы создадим иллюстрации в оригинальном стиле «Клерка» или обработаем ваши изображения в фирменном стиле.

  • Рассылки и анонсы. Статьи анонсируются в социальных сетях с аудиторией более 100 000 подписчиков и в E-mail рассылке на более чем 80 000 пользователей.

За три месяца ведения блога мы прогнозируем 3 000 подписчиков и 12 000 просмотров статей. Статьи «Клерка» высоко ранжируются в поисковиках. Для увеличения охвата подключаем инструменты SEO оптимизации и SERM.

Тариф «Комплексный» включает:

  • публикации от компании; 

  • статьи от экспертов-авторов редакции «Клерка»;

  • анонсирование статей на главной странице и в E-mail рассылке на более, чем 80 000 пользователей;

  • создание обложек к статьям иллюстраторами из департамента дизайна «Клерка».

Компании, которые ведут блоги на «Клерке», попадают в рейтинг. Его формирование происходит на основе активности компании в блоге, отзывов, оценок пользователей и других факторов.

Цена услуги: от 150 000 руб.

Дополнительные возможности: 

  • Квиз — 80 000 руб. 

  • Лид-магнит — 40 000 руб. 

    Чтобы подключить тариф, напишите нам.

Баннерная и медийная реклама

Визуальный контент часто воспринимается на уровне эмоций, поэтому баннерная и медийная реклама — незаменимый помощник для увеличения продаж и повышения узнаваемости. Она позволяет быстро рассказать о продукте, акции или каком-то событии.    

Баннерная и медийная реклама эффективно работает на узнаваемость бренда и привлекает трафик на сайт. А еще с ее помощью вы сможете увеличить охваты и обеспечить поток лидов.  

  • Промобар. Подходит для коротких сообщений, которые остаются видны пользователю на протяжении всего времени нахождения на странице (в том числе при прокрутке сайта). CTR промобара составляет 1–4%. При необходимости в него можно добавить таймер. Таргетируем по:

  • ГЕО; 

  • типу устройства; 

  • рубрике; 

  • конкретным ссылкам;

  • по интересам или профессии.

Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.

  • Pop-up (минимально 100 000 показов). Еще один востребованный формат, который ценят за высокий уровень вовлечения — pop-up. С ним постоянно сталкивается каждый пользователь сети: pop-up представляет собой всплывающее окно, появляющееся перед пользователем через какое-то время нахождения на странице. 

С помощью pop-up можно анонсировать акцию, рассказать о бонусном предложении или подписке. CTR составляет 3-4%. Таргетируем по:

  • ГЕО; 

  • типу устройства; 

  • рубрике; 

  • конкретным ссылкам;

  • по интересам или профессии.

Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.

  • Скрепка (минимально 100 000 показов). Этот формат не только привлекает внимание, но и стимулирует клики, благодаря чему взаимодействие с пользователем происходит прямо на платформе. Скрепка чаще всего используется там, где нужна моментальная реакция, поэтому идеально подходит для анонсирования акций и специальных предложений. CTR составляет 2-4%. Таргетируем по:

    • ГЕО; 

    • типу устройства; 

    • рубрике; 

    • конкретным ссылкам;

    • по интересам или профессии.

Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.

  • Перетяжка (минимально 100 000 показов). Для максимального охвата аудитории используем перетяжки — горизонтальные баннеры, размещаемые в верхней части сайта. Перетяжка занимает всю ширину страницы и благодаря этому сразу же привлекает внимание. Этот формат подходит для масштабной рекламной кампании и анонсов ключевых событий. СTR перетяжки составляет 0,2-0,5%. Таргетируем по:

    • ГЕО; 

    • типу устройства; 

    • рубрике; 

    • конкретным ссылкам;

    • по интересам или профессии. 

Цена услуги: 800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.

  • Объявления. В лентах статей мы предлагаем разместить объявления — текстово-графические блоки, нативно привлекающие внимание аудитории. Такие краткие сообщения идеально вписываются в поток контента. CTR объявлений составляет 0,2-0,6%. Настроить рекламу можно самостоятельно в бизнес-кабинете от 1000 показов или через наших менеджеров от 100 000 показов.

Цена услуги: 300 руб. за CPM.

Заказать рекламу по ссылке.

Брендированный видеоконтент

Видео — одна из самых популярных разновидностей контента в сети, и эта тенденция продолжает набирать обороты. По статистике, среднестатистический пользователь тратит на просмотр видео до двух часов в день, и было бы ошибкой не использовать это для продвижения своих продуктов. 

Огромный плюс видеоконтента — лояльная реакция аудитории на такой формат. Видеоконтент отлично продает, помогает увеличивать охваты и в целом хорошо работает на узнаваемость бренда.

  • БухТуб. Проект «Клерка» на YouTube — БухТуб — неформально и с юмором рассказывает о самых важных событиях из мира бухгалтерии и финансов. Это короткие видеоролики (5-7 минут), которые интересны предпринимателям, бухгалтерам, руководителям и кадровикам. Один ролик — это свыше 20 тысяч просмотров, 5-6 новостей и комментарии экспертов, а также рекламные интеграции. Периодичность выхода — 2 раза в месяц.     

Цена услуги: от 30 000 руб.  

  • БухСтрим. Еще один видеопроект «Клерка» — БухСтрим — глубокий дайджест на актуальную для аудитории тему и рекламные интеграции. БухСтрим также выходит 2 раза в месяц, но продолжительность выпуска больше — от 15 до 30 минут. Елена Ярушкина, главный методолог «Клерка», рассказывает о нововведениях в бухгалтерии, финансах, налогах и кадрах. Количество просмотров — свыше 40 тысяч.    

Цена услуги: от 30 000 руб.  

  • Тот еще разговор. Интервью с российскими предпринимателями и деятелями бизнеса, которые делятся своими историями, успехами и проблемами. Этот видеопроект запущен основателем «Клерка» Борисом Мальцевым и предпринимателем Михаилом Лапушинским. «Тот еще разговор» вдохновляет зрителей на развитие собственного дела и показывает, как успешные предприниматели справляются с вызовами. 

У проекта несколько форматов — гость в студии (интервью), интеграция рекламы или партнер выпуска.

Цена услуги: от 40 000 руб.

Заказать видеорекламу можно здесь.

Социальные сети

Инструментов продвижения в соцсетях множество. Но если раскрутка собственного сообщества требует времени и серьезных вложений, то реклама в сторонних сообществах позволяет быстро получить желаемый результат.   

Продвижение в социальных сетях — эффективный способ привлечь новых подписчиков, увеличить охваты и сделать свой бренд более узнаваемым. А еще в соцсетях удобно собирать лиды.

Для продвижения ваших новостей и акций мы используем наши собственные каналы. Разместиться можно как в одном из них, так и заказать мега-постинг. Суммарное количество подписчиков во всех каналах — 101 703 пользователей. Наши социальные сети:

Телеграм: 

ВКонтакте:

Одноклассники: 

Цена услуги: от 5 000 руб. Разместить пост можно по ссылке.

Email-маркетинг

Почтовые рассылки иногда недооценивают, но мы точно знаем: при условии попадания в интересы целевой аудитории email-маркетинг становится одним из самых результативных способов продвижения. 

Рассылки решают сразу несколько задач — мотивируют потенциальных клиентов на совершение целевых действий (например, оставить контакты), увеличивают лояльность аудитории, привлекают трафик на сайт и формируют определенный образ компании. 

У нас есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своем продукте: 

  • Утренний бухгалтер (73 757 читателей).

  • Ночной бухгалтер (61 105 читателей).

  • Чемодан вебинаров (149 463 читателей).

  • Сегментированная рассылка (цена в зависимости от количества пользователей).

Цена услуги: от 40 000 руб.
Заказать рекламу в рассылке можно по ссылке.

Партнерские программы и сервисы

Партнерский маркетинг предполагает полезное сотрудничество компаний и брендов, которое позволяет расширить аудиторию и увеличить свое присутствие на рынке. 

Партнерский вебинар. Совместные онлайн-мероприятия центра обучения «Клерка» и Партнера — партнерские вебинары — это гарантированная база лидов от 150 заявок на мероприятие (в среднем собираем около 250), доверие и лояльность аудитории, возможность открыто показать свой продукт широкой аудитории, плотный контакт с потенциальными клиентами и подтверждение экспертности на рынке. 

Техническую организацию мероприятия, предоставление площадки и анонсирование «Клерк» берет на себя.

Как выстраивается сотрудничество: мы совместно выбираем тему, создаем лендинг на сайте «Клерка», готовим платформу для проведения вебинара и широко анонсируем мероприятие, используя все наши возможности. А после проведения вебинара делаем рассылку по зарегистрированным пользователям с оффером партнера и используем лид-магнит. И, конечно, после проведения вебинара на сайте остаются все статьи, новости, а также лендинг с мероприятием.

Цена услуги: от 250 000 руб.
Заказать партнерский вебинар можно по ссылке.

  • Размещение в каталоге мероприятий. На «Клерке» вы можете анонсировать свои мероприятия — вебинары, курсы, конференции. У вас будет лендинг с лид-формой или реферальной ссылкой, который будет автоматически анонсироваться в ленты. Это эффективный способ привлечь больше участников.     

Цена услуги: от 900 руб.

  • Размещение в каталоге спецпредложений. Еще один эффективный формат — размещение информации о специальном предложении для клиентов на нашей Витрине спецпредложений. Для наших рекламодателей — карточка и лендинг с предложением, новость о спецпредложении и анонсирование в рассылке УБ два раза за месяц.

Цена услуги: абонентская оплата + оплата за лиды.
Стать партнером можно по ссылке.

  • Размещение в каталоге-калькуляторе РКО. На «Клерке» есть каталог-калькулятор РКО, который пользуется популярностью среди предпринимателей: с его помощью можно легко подобрать выгодный тариф. Для финансовых компаний и банков размещение в каталоге-калькуляторе — это отличная возможность для продвижения своих услуг расчетно-кассового обслуживания.   

Цена услуги: абонентская оплата + оплата за лиды.
Стать партнером можно по ссылке.

SERM

Управление репутацией в поисковых системахSERM — обязательная составляющая продвижения любого бизнеса. Отзывы и другая информация, которую пользователи могут найти в интернете, сегодня становятся одним из главных факторов принятия решения. 

SERM фактически формирует репутацию компании в режиме реального времени. Управление репутацией помогает устранить отрицательное впечатление у аудитории (например, если конкуренты намеренно размещают о вас недостоверную информацию) и в целом поддерживает положительный образ бренда в глазах клиентов. 

Отзывы и рейтинг на «Клерке» попадают в топ-10 страниц поисковой выдачи. Мы работаем по двум направлениям — с отзывами и комментариями и с рейтингом «Клерка». Такой подход позволяет защитить ваш бренд и улучшить его восприятие среди клиентов в рамках «Клерка».

Цена услуги: от 15 000 руб. 

Спецпроекты для максимального вовлечения

Спецпроекты — это больше, чем просто реклама: они помогают выделиться на фоне конкурентов и преодолеть «баннерную слепоту». Что это означает? Спецпроекты привлекают внимание даже тех, кто привык (порой бессознательно) игнорировать любую другую рекламу. Например, интерактивные форматы спецпроектов — это не просто рассказ о вашем продукте, а вовлечение пользователя в диалог: тесты, квизы и другие активности всегда вызывают интерес.

«Клерк» придумает идею для вашего спецпроекта (он реализуется индивидуально под бизнес-задачу), разместит его на сайте и отследит результат. 

Спецпроекты — идеальный формат для воплощения самых смелых идей. Подача материала и наполнение не ограничиваются строгими рамками: мы можем научить аудиторию чему-то новому, проверить знания или просто развлечь. Но в любом случае спецпроект ориентирован на решение ключевых задач — расширение аудитории, укрепление лояльности и увеличение продаж. Мы используем проверенные инструменты и поэтому можем гарантировать результат. 

Цена услуги: от 1 000 000 руб.

Готовы начать сотрудничество? Выбирайте подходящий формат (или форматы!) или напишите нам: мы с удовольствием найдем для вас лучшее решение и обязательно учтем ваши пожелания и бюджет. 

Запустить рекламу на «Клерке»

Оставьте заявку, чтобы узнать о возможностях продвижения на Клерк.ру:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Начать дискуссию