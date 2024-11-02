Какую рекламу можно запустить на «Клерке»

Почему «Клерк»?
«Клерк» сегодня — это не только крупнейший портал новостей и экспертной информации для бухгалтеров и предпринимателей, но и полноценный медиаресурс с большим выбором рекламных форматов.
Наша особая гордость — это аудитория «Клерка»: среди 7 млн уникальных пользователей, которые ежемесячно заходят на сайт, бухгалтеры, топ-менеджеры, HR-менеджеры, юристы и предприниматели.
Большая часть аудитории «Клерка» живет в российских городах-миллионниках — 73%. В Москве и области — 37%, а в Санкт-Петербурге — 8%.
Наши пользователи представляют активный и платежеспособный возрастной сегмент аудитории — от 25 до 54 лет, в которой — 62% женщин и 38% мужчин.
Пользователи «Клерка»— это те, кто действительно принимает решения и управляет бюджетами, и благодаря прямому выходу на них вы сможете легко обойти все барьеры.
Какие рекламные форматы предлагает «Клерк»? Мы не ограничиваем наших рекламодателей в выборе и работаем с самыми различными форматами: создаем и размещаем текстовый и визуальный контент, запускаем интерактивные спецпроекты. И обязательно учитываем сферу, специфику и ценности бизнеса.
А теперь — о том, какую именно рекламу вы можете запустить на «Клерке».
Контент-маркетинг
Сегодня мы можем уже с уверенностью сказать: контент-маркетинг изменил рынок. И хотя многие традиционные инструменты по-прежнему остаются эффективными, без публикации экспертного контента создать сильный бренд и завоевать доверие аудитории становится практически невозможно.
Контент-маркетинг решает те же задачи, что и «традиционные» инструменты — увеличивает охваты, повышает узнаваемость бренда, помогает собирать лиды и привлекает трафик на сайт.
По сути, контент-маркетинг — это в какой-то степени «реклама без рекламы»: не навязываем продукт, а создаем условия, чтобы потенциальный клиент сам захотел его купить.
Размещение статьи. На «Клерке» доступно размещение собственных материалов, например, текстов о продукте или услугах компании. Рекламодатель передает нам статью, а наши контент-менеджеры размещают ее на сайте. В стоимость услуги также включены анонсирование на главной странице, в рассылке УБ (Утренний бухгалтер) и в нашем основном телеграм-канале.
Цена услуги: 25 000 руб. за 1 статью.
Написание и публикация статей. Мы знаем, что у наших рекламодателей не всегда есть время и возможности для создания контента, поэтому готовы предложить свою помощь. Наши редакторы возьмут на себя все этапы — от подбора актуальной темы и написания текста до разработки обложки и публикации. Обязательно учтем tone of voice вашей компании и запросы аудитории.
Цена услуги: 85 000 руб.
SEO-статья. Выйти за пределы аудитории «Клерка» помогут SEO-статьи: они привлекают органический трафик из поисковиков. Такой контент способен работать на долгосрочную перспективу, поскольку в результатах поиска статьи будут отображаться на протяжении длительного времени (иногда это несколько месяцев, а иногда и несколько лет).
Мы займемся составлением темника, вместе с вами выберем тему, подготовим ТЗ и напишем сам текст с учетом самых актуальных требований SEO — мета-теги, перелинковка, заголовки. А еще с нас — анонсирование, прогноз по трафику и гарантия достижения этих результатов.
Цена услуги: 110 000 руб.
Блог компании. Один из самых эффективных инструментов контент-маркетинга — запуск собственного блога компании. И «Клерк» для этого является идеальной площадкой: у нас активная и заинтересованная в новых продуктах и решениях аудитория, а также все возможности для эффективного продвижения. Вы можете добавлять к публикациям лид-формы и поставить счетчик Я.Метрики, при этом статьи индексируются в поисковых системах и попадают в ленту на главной странице.
Цена услуги: 30 000 руб. за возможность разместить 5 статей самостоятельно.
Подключить тариф можно здесь.
Комплексный тариф. В блоге компании вы можете публиковать собственные статьи или же воспользоваться нашей помощью в создании экспертного контента. Мы хорошо изучили нашу аудиторию и точно знаем, какой контент вызывает максимальный отклик и привлекает заявки. Установить контакт с потенциальными клиентами, сделать так, чтобы они поверили в вас и ваш продукт — для этого у нас есть все возможности.
Дополнительный функционал блога:
Формы лидогенерации. Лид-формы можно встраивать в посты — переход на ваш сайт, лендинговые страницы или прямой сбор лидов.
Иллюстрации к материалам. Мы создадим иллюстрации в оригинальном стиле «Клерка» или обработаем ваши изображения в фирменном стиле.
Рассылки и анонсы. Статьи анонсируются в социальных сетях с аудиторией более 100 000 подписчиков и в E-mail рассылке на более чем 80 000 пользователей.
За три месяца ведения блога мы прогнозируем 3 000 подписчиков и 12 000 просмотров статей. Статьи «Клерка» высоко ранжируются в поисковиках. Для увеличения охвата подключаем инструменты SEO оптимизации и SERM.
Тариф «Комплексный» включает:
публикации от компании;
статьи от экспертов-авторов редакции «Клерка»;
анонсирование статей на главной странице и в E-mail рассылке на более, чем 80 000 пользователей;
создание обложек к статьям иллюстраторами из департамента дизайна «Клерка».
Компании, которые ведут блоги на «Клерке», попадают в рейтинг. Его формирование происходит на основе активности компании в блоге, отзывов, оценок пользователей и других факторов.
Цена услуги: от 150 000 руб.
Дополнительные возможности:
Квиз — 80 000 руб.
Лид-магнит — 40 000 руб.
Чтобы подключить тариф, напишите нам.
Баннерная и медийная реклама
Визуальный контент часто воспринимается на уровне эмоций, поэтому баннерная и медийная реклама — незаменимый помощник для увеличения продаж и повышения узнаваемости. Она позволяет быстро рассказать о продукте, акции или каком-то событии.
Баннерная и медийная реклама эффективно работает на узнаваемость бренда и привлекает трафик на сайт. А еще с ее помощью вы сможете увеличить охваты и обеспечить поток лидов.
Промобар. Подходит для коротких сообщений, которые остаются видны пользователю на протяжении всего времени нахождения на странице (в том числе при прокрутке сайта). CTR промобара составляет 1–4%. При необходимости в него можно добавить таймер. Таргетируем по:
ГЕО;
типу устройства;
рубрике;
конкретным ссылкам;
по интересам или профессии.
Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.
Pop-up (минимально 100 000 показов). Еще один востребованный формат, который ценят за высокий уровень вовлечения — pop-up. С ним постоянно сталкивается каждый пользователь сети: pop-up представляет собой всплывающее окно, появляющееся перед пользователем через какое-то время нахождения на странице.
С помощью pop-up можно анонсировать акцию, рассказать о бонусном предложении или подписке. CTR составляет 3-4%. Таргетируем по:
ГЕО;
типу устройства;
рубрике;
конкретным ссылкам;
по интересам или профессии.
Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.
Скрепка (минимально 100 000 показов). Этот формат не только привлекает внимание, но и стимулирует клики, благодаря чему взаимодействие с пользователем происходит прямо на платформе. Скрепка чаще всего используется там, где нужна моментальная реакция, поэтому идеально подходит для анонсирования акций и специальных предложений. CTR составляет 2-4%. Таргетируем по:
ГЕО;
типу устройства;
рубрике;
конкретным ссылкам;
по интересам или профессии.
Цена услуги: 1800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.
Перетяжка (минимально 100 000 показов). Для максимального охвата аудитории используем перетяжки — горизонтальные баннеры, размещаемые в верхней части сайта. Перетяжка занимает всю ширину страницы и благодаря этому сразу же привлекает внимание. Этот формат подходит для масштабной рекламной кампании и анонсов ключевых событий. СTR перетяжки составляет 0,2-0,5%. Таргетируем по:
ГЕО;
типу устройства;
рубрике;
конкретным ссылкам;
по интересам или профессии.
Цена услуги: 800 руб. за CPM. Минимально 100 000 показов.
Объявления. В лентах статей мы предлагаем разместить объявления — текстово-графические блоки, нативно привлекающие внимание аудитории. Такие краткие сообщения идеально вписываются в поток контента. CTR объявлений составляет 0,2-0,6%. Настроить рекламу можно самостоятельно в бизнес-кабинете от 1000 показов или через наших менеджеров от 100 000 показов.
Цена услуги: 300 руб. за CPM.
Заказать рекламу по ссылке.
Брендированный видеоконтент
Видео — одна из самых популярных разновидностей контента в сети, и эта тенденция продолжает набирать обороты. По статистике, среднестатистический пользователь тратит на просмотр видео до двух часов в день, и было бы ошибкой не использовать это для продвижения своих продуктов.
Огромный плюс видеоконтента — лояльная реакция аудитории на такой формат. Видеоконтент отлично продает, помогает увеличивать охваты и в целом хорошо работает на узнаваемость бренда.
БухТуб. Проект «Клерка» на YouTube — БухТуб — неформально и с юмором рассказывает о самых важных событиях из мира бухгалтерии и финансов. Это короткие видеоролики (5-7 минут), которые интересны предпринимателям, бухгалтерам, руководителям и кадровикам. Один ролик — это свыше 20 тысяч просмотров, 5-6 новостей и комментарии экспертов, а также рекламные интеграции. Периодичность выхода — 2 раза в месяц.
Цена услуги: от 30 000 руб.
БухСтрим. Еще один видеопроект «Клерка» — БухСтрим — глубокий дайджест на актуальную для аудитории тему и рекламные интеграции. БухСтрим также выходит 2 раза в месяц, но продолжительность выпуска больше — от 15 до 30 минут. Елена Ярушкина, главный методолог «Клерка», рассказывает о нововведениях в бухгалтерии, финансах, налогах и кадрах. Количество просмотров — свыше 40 тысяч.
Цена услуги: от 30 000 руб.
Тот еще разговор. Интервью с российскими предпринимателями и деятелями бизнеса, которые делятся своими историями, успехами и проблемами. Этот видеопроект запущен основателем «Клерка» Борисом Мальцевым и предпринимателем Михаилом Лапушинским. «Тот еще разговор» вдохновляет зрителей на развитие собственного дела и показывает, как успешные предприниматели справляются с вызовами.
У проекта несколько форматов — гость в студии (интервью), интеграция рекламы или партнер выпуска.
Цена услуги: от 40 000 руб.
Заказать видеорекламу можно здесь.
Социальные сети
Инструментов продвижения в соцсетях множество. Но если раскрутка собственного сообщества требует времени и серьезных вложений, то реклама в сторонних сообществах позволяет быстро получить желаемый результат.
Продвижение в социальных сетях — эффективный способ привлечь новых подписчиков, увеличить охваты и сделать свой бренд более узнаваемым. А еще в соцсетях удобно собирать лиды.
Для продвижения ваших новостей и акций мы используем наши собственные каналы. Разместиться можно как в одном из них, так и заказать мега-постинг. Суммарное количество подписчиков во всех каналах — 101 703 пользователей. Наши социальные сети:
Телеграм:
https://t.me/klerkonline (17 497 подписчиков);
https://t.me/kubklerk (16 581 подписчиков);
https://t.me/buhflash (5 021 подписчиков).
ВКонтакте:
https://vk.com/klerkonline (49 541 подписчиков).
Одноклассники:
https://ok.ru/klerk.ru (13 063 подписчиков).
Цена услуги: от 5 000 руб. Разместить пост можно по ссылке.
Email-маркетинг
Почтовые рассылки иногда недооценивают, но мы точно знаем: при условии попадания в интересы целевой аудитории email-маркетинг становится одним из самых результативных способов продвижения.
Рассылки решают сразу несколько задач — мотивируют потенциальных клиентов на совершение целевых действий (например, оставить контакты), увеличивают лояльность аудитории, привлекают трафик на сайт и формируют определенный образ компании.
У нас есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своем продукте:
Утренний бухгалтер (73 757 читателей).
Ночной бухгалтер (61 105 читателей).
Чемодан вебинаров (149 463 читателей).
Сегментированная рассылка (цена в зависимости от количества пользователей).
Цена услуги: от 40 000 руб.
Заказать рекламу в рассылке можно по ссылке.
Партнерские программы и сервисы
Партнерский маркетинг предполагает полезное сотрудничество компаний и брендов, которое позволяет расширить аудиторию и увеличить свое присутствие на рынке.
Партнерский вебинар. Совместные онлайн-мероприятия центра обучения «Клерка» и Партнера — партнерские вебинары — это гарантированная база лидов от 150 заявок на мероприятие (в среднем собираем около 250), доверие и лояльность аудитории, возможность открыто показать свой продукт широкой аудитории, плотный контакт с потенциальными клиентами и подтверждение экспертности на рынке.
Техническую организацию мероприятия, предоставление площадки и анонсирование «Клерк» берет на себя.
Как выстраивается сотрудничество: мы совместно выбираем тему, создаем лендинг на сайте «Клерка», готовим платформу для проведения вебинара и широко анонсируем мероприятие, используя все наши возможности. А после проведения вебинара делаем рассылку по зарегистрированным пользователям с оффером партнера и используем лид-магнит. И, конечно, после проведения вебинара на сайте остаются все статьи, новости, а также лендинг с мероприятием.
Цена услуги: от 250 000 руб.
Заказать партнерский вебинар можно по ссылке.
Размещение в каталоге мероприятий. На «Клерке» вы можете анонсировать свои мероприятия — вебинары, курсы, конференции. У вас будет лендинг с лид-формой или реферальной ссылкой, который будет автоматически анонсироваться в ленты. Это эффективный способ привлечь больше участников.
Цена услуги: от 900 руб.
Размещение в каталоге спецпредложений. Еще один эффективный формат — размещение информации о специальном предложении для клиентов на нашей Витрине спецпредложений. Для наших рекламодателей — карточка и лендинг с предложением, новость о спецпредложении и анонсирование в рассылке УБ два раза за месяц.
Цена услуги: абонентская оплата + оплата за лиды.
Стать партнером можно по ссылке.
Размещение в каталоге-калькуляторе РКО. На «Клерке» есть каталог-калькулятор РКО, который пользуется популярностью среди предпринимателей: с его помощью можно легко подобрать выгодный тариф. Для финансовых компаний и банков размещение в каталоге-калькуляторе — это отличная возможность для продвижения своих услуг расчетно-кассового обслуживания.
Цена услуги: абонентская оплата + оплата за лиды.
Стать партнером можно по ссылке.
SERM
Управление репутацией в поисковых системах — SERM — обязательная составляющая продвижения любого бизнеса. Отзывы и другая информация, которую пользователи могут найти в интернете, сегодня становятся одним из главных факторов принятия решения.
SERM фактически формирует репутацию компании в режиме реального времени. Управление репутацией помогает устранить отрицательное впечатление у аудитории (например, если конкуренты намеренно размещают о вас недостоверную информацию) и в целом поддерживает положительный образ бренда в глазах клиентов.
Отзывы и рейтинг на «Клерке» попадают в топ-10 страниц поисковой выдачи. Мы работаем по двум направлениям — с отзывами и комментариями и с рейтингом «Клерка». Такой подход позволяет защитить ваш бренд и улучшить его восприятие среди клиентов в рамках «Клерка».
Цена услуги: от 15 000 руб.
Спецпроекты для максимального вовлечения
Спецпроекты — это больше, чем просто реклама: они помогают выделиться на фоне конкурентов и преодолеть «баннерную слепоту». Что это означает? Спецпроекты привлекают внимание даже тех, кто привык (порой бессознательно) игнорировать любую другую рекламу. Например, интерактивные форматы спецпроектов — это не просто рассказ о вашем продукте, а вовлечение пользователя в диалог: тесты, квизы и другие активности всегда вызывают интерес.
«Клерк» придумает идею для вашего спецпроекта (он реализуется индивидуально под бизнес-задачу), разместит его на сайте и отследит результат.
Спецпроекты — идеальный формат для воплощения самых смелых идей. Подача материала и наполнение не ограничиваются строгими рамками: мы можем научить аудиторию чему-то новому, проверить знания или просто развлечь. Но в любом случае спецпроект ориентирован на решение ключевых задач — расширение аудитории, укрепление лояльности и увеличение продаж. Мы используем проверенные инструменты и поэтому можем гарантировать результат.
Цена услуги: от 1 000 000 руб.
Готовы начать сотрудничество? Выбирайте подходящий формат (или форматы!) или напишите нам: мы с удовольствием найдем для вас лучшее решение и обязательно учтем ваши пожелания и бюджет.
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