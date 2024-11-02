Какую рекламу можно запустить на «Клерке»

«Клерк» сегодня — это не только крупнейший портал новостей и экспертной информации для бухгалтеров и предпринимателей, но и полноценный медиаресурс с большим выбором рекламных форматов.

Наша особая гордость — это аудитория «Клерка»: среди 7 млн уникальных пользователей, которые ежемесячно заходят на сайт, бухгалтеры, топ-менеджеры, HR-менеджеры, юристы и предприниматели.

Большая часть аудитории «Клерка» живет в российских городах-миллионниках — 73%. В Москве и области — 37%, а в Санкт-Петербурге — 8%.

Наши пользователи представляют активный и платежеспособный возрастной сегмент аудитории — от 25 до 54 лет, в которой — 62% женщин и 38% мужчин.

Пользователи «Клерка»— это те, кто действительно принимает решения и управляет бюджетами, и благодаря прямому выходу на них вы сможете легко обойти все барьеры.

Какие рекламные форматы предлагает «Клерк»? Мы не ограничиваем наших рекламодателей в выборе и работаем с самыми различными форматами: создаем и размещаем текстовый и визуальный контент, запускаем интерактивные спецпроекты. И обязательно учитываем сферу, специфику и ценности бизнеса.

А теперь — о том, какую именно рекламу вы можете запустить на «Клерке».