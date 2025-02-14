Черная или красная?

Друзья, помните недавний пост Володи Мазурова о мерче «Клерка»? Если пропустили, загляните сюда: Мерч Клерка. А мы не стоим на месте и продолжаем экспериментировать!

Сегодня хотим показать вам наши новые прототипы бейсболок. Мы сделали два варианта с фирменной скрепкой: с красной и черной. И да, бейсболка с черной скрепкой была сделана мной прям для себя — получилось минималистично и стильно. А красная версия — это выбор для тех, кто хочет яркий акцент в образе.

Фирменные бейсболки Клерка

Это пока только прототипы, я их только что забрал из производства, но мы очень хотим узнать ваше мнение. Какой вариант вам ближе: строгая черная или смелая красная?

Напишите в комментариях, какой дизайн вам по душе, и, возможно, эти бейсболки станут новой частью нашего мерча!