В марте разгоняем Клерк на полную. Новые курсы и обновления в Клерк.Премиум

Только что получил отчет от продуктовой команды и Елены Антольевны. Видно, какая колоссальная работа проделана, чтобы вы получали лучшие курсы, а не устаревшие лекции.

Скорость важна, когда дело касается знаний. В марте мы врубаем форсаж и запускаем сразу несколько новых курсов. А еще — обновляем уже существующие, потому что меняется законодательство, а значит, ваши знания тоже должны быть актуальными.

💥 Новые курсы, которые стоит взять с нуля

🔹 Кадровик с нуля до профи — старт 28.02.2025

🔹 Главбух на ОСНО — старт 05.03.2025

🔹 Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП — старт 10.03.2025

🔥 Обновления курсов: следим за законами, обновляем знания

Мы не просто освежаем информацию — мы переделываем курсы с учетом новых требований, актуальных изменений в законодательстве и практики 2025 года.

🔹 Дробление бизнеса 2025 — обновление 28.02.2025

🔹 Воинский учет в организации — обновление 28.02.2025

🔹 Зарплата в 1С:ЗУП — обновление 10.03.2025

🔹 Кадровый учет в 1С:ЗУП — обновление 10.03.2025

🔹 Воинский учет в 1С:ЗУП — обновление 10.03.2025

🔹 Учет НДС в 1С — обновление 15.03.2025

🔹 Годовая бухгалтерская отчетность: практикум — обновление 25.03.2025

В подписке Клерк.Премиум все курсы всегда актуальны — мы держим руку на пульсе, следим за всеми изменениями и обновляем материалы раньше, чем про них начнут говорить на бухгалтерских форумах.

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