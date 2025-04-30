Как построить бизнес на налогах, выжить без HR и не сойти с ума в декрете: Светлана Беляева в подкасте «Тот ещё разговор»

В новом выпуске подкаста у нас — Светлана Беляева. Человек, который смог превратить своё знание налогов в бизнес, от которого у начинающих ИП начинает дёргаться глаз. Без команды. Без продюсера. Без маркетолога. С детьми. (Ну да, ты снова проиграл маме. Смирись, это твоя роль в этом сезоне жизни.)

Что обсудили, кроме твоей неудавшейся попытки продать курс, который ты сам забыл пройти:

Как бухгалтеру не бояться продавать и не чувствовать, что ты совершаешь преступление, когда рассказываешь о себе в интернете;

Как не превратиться в Telegram-канал с душком 2015 года;

Как совмещать YouTube, вебинары, курсы и материнство, не превращаясь в сгоревшее облако пепла;

Почему HR — это роскошь, но 200 испуганных клиентов — это тоже своего рода команда мечты;

И почему учёба в декрете — это не мазохизм, а бизнес-стратегия на 74 миллиона. (Ну а ты, конечно, купил курс и забыл. Мы знаем. Все так делают.)

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Светлана рассказывает без напускного глянца, и от этого становится ещё интереснее. Как будто говорит человек, который не просто читал про запуски, а запускал их с младенцем на руках и телефоном, залипшим в руке уже на уровне сухожилий.

Интервью писали в Москве, вместе с бизнес-трекером Юрием Мео — он временно заменил нашего соведущего Михаила Лапушинского, но вышло мощно. Почти как «Меняем жену», только по бизнесу.

И, надо сказать, в этот раз город как-то особенно зашёл. Весна, тепло, небо голубое, людей не так много орут в телефоны. Почти как в Краснодаре. Вместо отеля мы сняли квартиру в сталинской высотке на Котельнической набережной — просто чтобы почувствовать себя немного ближе к облакам и к советскому величию. Сняли целых два репортажа: 📸 Что внутри сталинской высотки — много фото, атмосферы и ностальгии по временам, когда дома строили на века, а не на ипотеку. 🏢 Что на последних этажах — разгадываем загадки лифта с лишними кнопками, смотрим, что за дверь на самом верху, и пытаемся не потеряться в пространстве и времени.

Ну и по традиции — блиц от редакции «Клерка». Мы в этот раз не стали спрашивать, как оформлять авансовые отчёты — решили, что всё-таки интереснее поговорить по душам:

Как относитесь к конкуренции на рынке обучения бухгалтеров? Вот Клерк — вам враг, союзник, конкурент или просто хороший повод завести разговор? Вы — на конференциях, вебинарах, в блоге, в телеге, ещё и руководите центром. Это уже «тотал контроль» или вам удаётся не тонуть в операционке? Назовите по одному ключевому навыку из soft и hard skills для бухгалтера. Что-то, что выделяет среди коллег, помимо способности не орать в середине налогового периода. Как трансформируется профессия бухгалтера? Нас ждут боты, нейросети, TikTok-бухгалтерия или всё-таки просто новые формы Excel?

Вот тут канал Светланы: https://t.me/taxrisk

📺 Слушайте новый выпуск на YouTube, VK, читайте на «Клерке», подписывайтесь, пока не пришёл человек из ФНС и не подписал вас в реестр подозрительно осведомлённых.

Еще раз, для тех, кто не понял. Вот тут все ссылки: https://www.klerk.ru/blogs/totrazgovor/646532/