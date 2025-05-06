Изменения в комментариях на Клерке: новый порядок отображения и поиска

После поста с сотнями комментариев стало очевидно: старая система обсуждений на Клерке не выдерживает нагрузки. Мы полностью переработали комментарии — теперь они проще, понятнее и удобнее для активных дискуссий.

После того как я написал пост про интервальное голодание — https://www.klerk.ru/user/tot/640925/ — я получил в нем 235 комментариев и понял, что система комментариев на Клерке ужасная. При таком потоке сообщений просто невозможно понять, в какую ветку пользователь пишет ответ. Ответ формировался по кнопке «Ответить», но было неясно, к какому сообщению он относится. Систему комментариев решили изменить.

Комментарии

Вот основные изменения:

Меняется структура комментариев — теперь только два уровня. Больше никакой бесконечной вложенности. Меняется структура самого комментария — аватарка уезжает вбок, чтобы освободить место под текст. Блок ввода комментария теперь фиксируется внизу экрана, чтобы всегда быть под рукой. Новая логика ответов — теперь вы явно выбираете, кому отвечаете, тапая на нужный комментарий. Изменилось скрытие комментариев — раньше комментарии скрывались с третьего, теперь с второго (в пакете с первым). Это улучшает читаемость. Улучшенные упоминания через @ — теперь для активации достаточно пробела после ника.

Упоминания

Что касается упоминаний:

Поиск стал умнее: среди участников обсуждения и ваших подписок/подписчиков — ищем по нику и по имени + фамилии ; среди всех остальных пользователей Клерка — только по нику ;

В результатах отображается и ник, и имя с фамилией — чтобы было понятно, почему конкретный пользователь попал в список.

Порядок показа результатов:

участники текущего обсуждения; ваши подписки; ваши подписчики; все остальные пользователи Клерка.

Комментарии станут проще, понятнее и удобнее. Надеемся, вы это почувствуете уже в ближайших обсуждениях.

Коллеги, давайте оттестируем новую систему комментариев, пока программисты не закрыли задачу. Потестируйте ответы, упоминания, отображение — всё, что может пойти не так. Если вдруг что-то не работает или выглядит странно, напишите — сейчас самое время поймать баги.