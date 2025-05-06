Изменения в комментариях на Клерке: новый порядок отображения и поиска

После того как я написал пост про интервальное голодание — https://www.klerk.ru/user/tot/640925/ — я получил в нем 235 комментариев и понял, что система комментариев на Клерке ужасная. При таком потоке сообщений просто невозможно понять, в какую ветку пользователь пишет ответ. Ответ формировался по кнопке «Ответить», но было неясно, к какому сообщению он относится. Систему комментариев решили изменить.
Комментарии
Вот основные изменения:
Меняется структура комментариев — теперь только два уровня. Больше никакой бесконечной вложенности.
Меняется структура самого комментария — аватарка уезжает вбок, чтобы освободить место под текст.
Блок ввода комментария теперь фиксируется внизу экрана, чтобы всегда быть под рукой.
Новая логика ответов — теперь вы явно выбираете, кому отвечаете, тапая на нужный комментарий.
Изменилось скрытие комментариев — раньше комментарии скрывались с третьего, теперь с второго (в пакете с первым). Это улучшает читаемость.
Улучшенные упоминания через @ — теперь для активации достаточно пробела после ника.
Упоминания
Что касается упоминаний:
Поиск стал умнее:
среди участников обсуждения и ваших подписок/подписчиков — ищем по нику и по имени + фамилии;
среди всех остальных пользователей Клерка — только по нику;
В результатах отображается и ник, и имя с фамилией — чтобы было понятно, почему конкретный пользователь попал в список.
Порядок показа результатов:
участники текущего обсуждения;
ваши подписки;
ваши подписчики;
все остальные пользователи Клерка.
Комментарии станут проще, понятнее и удобнее. Надеемся, вы это почувствуете уже в ближайших обсуждениях.
Коллеги, давайте оттестируем новую систему комментариев, пока программисты не закрыли задачу. Потестируйте ответы, упоминания, отображение — всё, что может пойти не так. Если вдруг что-то не работает или выглядит странно, напишите — сейчас самое время поймать баги.
Комментарии31
Хорошие изменения! Ветки стали понятными, удобно
Коллеги, давайте оттестируем комменты, пока программисты не закрыли задачу
Может быть есть какие то баги?
@ToT тестируем
Давайте просто напишем 235 комментариев
@ToT 235 комментариев. Так пойдет?
@ToT тест
@ToT , читерская накрутка комментов😄
@vladsavushkin мы просто думаем, на главной выводить материалы только по количеству комментов, а не по хронологии )))
@ToT тогда на главной будут только Новости и Мозгонапрягатель😄😄😄
Что ест бухгалтер еще😉
@ToT Только не это) Я всё читаю только в хронологии)) везде)) даже в ВК))
@Алейда хорошо будем делать персональные ленты, чтобы можно было настраивать как угодно
@ToT класс)
@ToT Даешь 235 комментариев!
Ну, 235, конечно, пока не добьём, но постараемся :)
Кстати, что происходит с эмодзи? Куда они подевались?
@IriEro , эмодзи вроде работают, долго подгружаются просто🤓
@ettttot, засекаю время... о, йес!
А как быть с этим?
Эта единичка раздражает и отвлекает внимание. Нет там никаких новых сообщений, ну нет!
@IriEro, а у меня при наличии комментариев, нет вот этих единичек на колокольчике. А должны быть
@ettttot у меня не работают