Майя Орлова из SportDots: как жена изобретателя стартапа развивает бизнес, который помогает спортсменам и пенсионерам (да, одновременно)

Все стартапы говорят, что у них есть технологии будущего. У SportDots она действительно есть — только маркетинг застрял где-то. Хорошо, что об этом можно поговорить. Живыми людьми. Вживую.

🎤 Сегодня в «Тот ещё разговор» — новое интервью. Второе за сегодня, между прочим. Первое было с Антоном Середой — вот тут я писал про это, если вдруг вы живёте под камнем без интернета и не читаете мой канал.

Кстати, на этот раз моим соведущим был не Лапушинский (он где-то потерялся в своей метавселенской рыбалке), а Юрий Мео, бизнес-трекер, с которым мы регулярно штурмим внутренности Клерка в субтитрах Google Meet (вот как он работает с нами). А раньше я уже брал у него интервью — послушать можно тут. Человек, который знает, как навести порядок даже в самых запущенных бизнес-головах. И ещё согласился на интервью — что уже подозрительно.

SportDots

Майя Орлова - мать троих детей.

А теперь — встречайте Майю Орлову. Соосновательницу стартапа SportDots, жену изобретателя Кирилла Орлова и человека, который умеет развивать технологический бизнес не с помощью пресс-релизов из вселенной скуки, а живыми разговорами, доверием и здравым смыслом. Ну и да, она в курсе, что рынок — это не просто овощной.

SportDots — это российская спортивная одежда с механическими элементами, которые улучшают восстановление, кровообращение и снижают усталость. Никакой электроники, только честная механика и немного магии (но научной). Продукт уже оценили спортсмены и пенсионеры — редкий союз, обычно встречающийся только в очередях к травматологу. Почитать отзывы и посмотреть примеры можно на сайте: https://sportdots.ru/

Мы поговорили с Майей:

— зачем телу странная, но полезная одежда;

— как медицинская разработка превратилась в спортивный лайфхак;

— как вести бизнес с человеком, который может забыть поесть, но никогда не забудет, что коэффициент трения изменился на 0,01;

— и почему у SportDots есть технология, доказанный эффект, но маркетинг пока строится на методе «авось найдут».

Честно? Я не верю. Не верю, что тейпирование, компрессионная одежда и прочие технологичные тряпки могут как-то волшебно улучшить тренировку. Но как человек, которому каждый день нужна мотивация, чтобы вытащить себя на пробежку или в зал, я её ищу везде. И одежда — да, это один из важных элементов. Когда на тебе что-то крутое и необычное, тело будто вспоминает, зачем оно вообще придумано. Вот я об этом писал: Интервальное голодание. Как я держу форму уже 18 лет. Поэтому, конечно же, сегодня иду покупать. Проверим, кто кого: я или трусы с механикой.

🎁 Бонус для тех, кто дослушал до конца (или просто долистал, мы никому не скажем):

Промокод DOTTALK25 — минус 30% на сайте SportDots. Нет, это не реклама. Это научный эксперимент. Я просто проверяю, сколько людей готовы купить спортивную одежду ради скидки и моей харизмы. Такой способ измерить ёмкость каналов — почти как маркетинговый ЭКГ. Отличный повод узнать, что может делать одежда, кроме как быть надетой. Хотя, казалось бы, уже неплохо.

Про деньги

Финансовые показатели ООО «ЛЛТ» (юридическое лицо, связанное со SportDots, по данным ФНС и Росстата за 2024 год):

Всё тайное становится явным — особенно если зайти в проверку контрагентов на Клерке. Там даже самые скромные миллионы не спрячутся.

А это уже конкретная реклама: 👉 Проверить компанию на Клерке

Что я думаю

У SportDots — типичная ситуация, в которую попадают многие ИТ- и техно-стартапы. Команда фаундеров много и упорно пилит продукт. Очень упорно. Пилят, перепиливают, тестируют, снова пилят. И это здорово — потому что в итоге у них получился реально интересный и рабочий продукт.

Но маркетинг... ну скажем так, пока тихо лежит в углу и ждёт, когда его заметят.

А ведь без него — ни масштабов, ни узнаваемости, ни роста. Поэтому я, конечно, рекомендую SportDots (и любому другому стартапу, который живёт в той же реальности) задуматься о контент-маркетинге.

На Клерке это работает идеально — когда у тебя нет своей редакции, нет стратегии, но есть продукт и нужно выйти на рынок. Всё, как надо: вот тут описано подробно. Это решение — почти как механическая одежда для маркетинга: работает без электроники, но с результатом.

Появимся везде, кроме вашего холодильника (пока)

🎬 Скоро на всех возможных платформах — YouTube, ВКонтакте, Дзен, Телеграме, Клерке и даже в тех уголках интернета, куда вы случайно попадаете, когда ищете рецепты овсянки.

Проект «Тот ещё разговор» — честно, живо, без лишней мишуры.

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