7 тотещеразговоров за 4 дня в Москве без Миши, но с Юрой (и бессонницей)

Пока мой соавтор Михаил ловил рыбу (или, возможно, просто прятался от людей), я с Юрием Мео устроил московский подкаст-эксперимент: семь интервью за четыре дня, один микрофон, тонна инсайтов и немного бессонницы.

Если кто-то ещё не слышал (а вы, как всегда, всё пропустили) — я делаю проект «Тот ещё разговор» вместе с Михаилом Лапушинским. Это человек, который создал НДФЛка.ру, а теперь в перерывах между налогами и рыбалкой решил поговорить по душам.

Это цикл интервью с предпринимателями, где, с удивлением для всех, не только про успех, яхты и инфоцыганские мантры, а про настоящую кухню: с подгоревшими сделками, пересоленными амбициями и посудой в виде человеческих ресурсов.

Мы даже впилили студию прямо в нашем офисе Клерка в Краснодаре. Чтобы не отвлекаться от важных дел, как, например, пить третий кофе подряд и притворяться занятым. Хотя я по-прежнему не пью кофе. В отличие от всех вокруг, кто пьёт его, чтобы забыть, во что ввязался.

В рамках проекта я взял интервью у Юрия Мео (Юрий Мео: как я вывел Калуга Астрал на 1,8 млрд выручки, стал бизнес-трекером и помогаю расти другим), и — как это часто бывает, когда у людей есть мозги — у нас случился метч. Сначала разговор, потом инсайты, теперь результат. Стандартная воронка любви по-деловому.

Так мы подошли к серии подкастов в Москве. В своем блоге Юрий очень точно подметил момент, с которого все началось:

Идея родилась на пересечении двух факторов. Борис Мальцев обратился с запросом: «Кого бы вы посоветовали в качестве гостей для совместных съемок?» А за бокалом (да-да, на дне рождения Димы Чумака) завязалась горячая дискуссия: «А почему бы нам не замутить что‑то с нашим комьюнити?»

Ну и вот, вуаля: 4 дня интенсивных съемок, 7 глубоких интервью, 1 съемочная команда и бессонница.

Вуаля: 7 интервью, одна бессонница, куча света, проводов и внезапно — нормальный контент. Состав участников — как салат оливье: каждый ингредиент со своей текстурой и странным бэкграундом:

▪️ Дмитрий Чумак — https://t.me/silarazgovora Тренер по ораторскому мастерству, диктор и автор проекта «Сила разговора» — обучает не бояться микрофона и говорить, как будто тебя слушают. ▪️ Майя Орлова — https://sportdots.ru/ Сооснователь SportDots.ru — делают инновационную спортивную одежду, которая не просто выглядит стильно, но и реально работает на результат для профи и при возрастных изменениях). Как снимали: https://www.klerk.ru/user/tot/651828/ ▪️ Геннадий Куц — https://t.me/ProOrder_srm Основатель ProOrder — платформа, помогающая бизнесам наладить внутренние процессы и выйти из хаоса многозадачности. ▪️Антон Середа — https://brunosystem.ru Сооснователь BRUNO — цифровой платформы для управления жилыми комплексами, где и жильцы, и управляющие говорят на одном языке (и всё автоматизировано). Как снимали: https://www.klerk.ru/user/tot/651785/ ▪️ Михаил Леонтьев — https://baydaroshnaya.ru/ Предприниматель с тремя бизнесами: Байдарошная — сплавы по реке, приключения и природа, «Диво» — IT-решения для рынка аренды, Спортомат — автоматизированный прокат спортинвентаря на городских спортплощадках. ▪️ Кирилл Буряков — https://t.me/Kirill_Buryakov CEO двух AI-платформ: Doczilla — автоматизация юридических документов

Draftme AI — ИИ-помощник для юристов. ▪️ Алексей Коршунов — https://t.me/eliq_ru Основатель бухгалтерской программы Бухсофт, проданную Актиону

Основатель ELIQ — производят электротранспорт будущего: квадроциклы, багги, сноуборды и прочий экстрим на батарейках.

Каждая беседа — как хорошая терапия: немного боли, много «о, точно!» и парочка "ну, это мы вырежем". Мы копаем глубже, пока фаундеры сами не начинают удивляться, зачем они вообще это начали.

Как только всё будет смонтировано (то есть после бессонных ночей и 400 правок), скину ссылки. А пока можете уже сейчас сказать: «Эй, я тоже хочу поговорить» — и тогда мы поговорим. Возможно, даже запишем. Если вы интересный. Ну или хотя бы смешной.

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