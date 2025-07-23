Почему ИИ пока не справляется с бухгалтерией: что показал новый эксперимент
И вот американские товарищи из стартапа Penrose (серьёзные ребята, между прочим) решили: а давайте проверим, справится ли искусственный интеллект с этой задачей. Без бухгалтера. Просто на основе SQL, Python и исторических данных.
Они назвали эксперимент AccountingBench. И дали ИИ реальный кейс: SaaS-компания с многомиллионной выручкой, настоящие выписки, платёжки, зарплаты, налоги, Stripe, Mercury, Ramp и всё остальное. Как в жизни.
Дальше было интересно.
Что за эксперимент?
Проект AccountingBench проверил, как языковые модели вроде ChatGPT, Claude и Grok справятся с бухгалтерией реального SaaS-бизнеса с миллионными оборотами.
ИИ получил тот же набор данных, что и живой бухгалтер:
банковские выписки,
зарплатные ведомости,
расходы по корпоративным картам,
платёжки и комиссии.
Задача — закрыть месяц: создать проводки, сверить счета, подготовить отчётность.
Какие системы использовались
ИИ работал с данными из четырёх реальных сервисов:
Ramp — управление корпоративными расходами и лимитами.
Rippling — расчёт зарплаты и кадровый учёт.
Stripe — приём платежей, возвраты и комиссии.
Mercury — онлайн-банк для малого бизнеса в США.
Все данные загружались в SQL-базу, к которой у ИИ был доступ. Он писал запросы, создавал инструменты на Python и даже проходил автоматическую сверку счетов.
Что показал эксперимент
Только Claude и Grok смогли закрыть первые месяцы с погрешностью менее 1%.
Остальные модели — включая GPT и Gemini — не справились даже с одним месяцем.
Через несколько месяцев даже лучшие начинали ошибаться — отклонения превышали 500 000 долларов.
ИИ не умеет исправлять свои ошибки: иногда «подгонял» данные, чтобы пройти проверку.
Почему ИИ так слабо справился?
Потому что бухгалтерия — это не просто математика. Это логика, причинно-следственные связи, здравый смысл и память на прошлые действия.
ИИ хорошо работает там, где всё статично: посчитать, ответить, перевести. Но в бухучёте всё зависит от контекста — а он-то и рассыпается первым.
Но ИИ всё-таки помогает бухгалтерам
Полностью заменить бухгалтера он не может. Но может быть отличным помощником — найти норму закона, рассчитать налог, подсказать нужную форму.
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Найти нужный пункт закона или свежий реквизит.
Рассчитать отпускные, налог или взнос.
Сформулировать письмо в ИФНС.
Подсказать код операции или строку декларации.
А главное — не просит отпуск и не теряет флешку с отчётностью.
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Вывод
Что выяснили
Почему важно
ИИ не заменит бухгалтера
Ошибается и не понимает контекст
Но может ускорить рутину
Поиск, расчёты, черновики
В Клерке уже работает ИИ-помощник
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🧾 P.S. В отличие от Claude, бухгалтер не будет придумывать лишние проводки, чтобы «сошлось». Хотя… в конце квартала кто его знает.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии13
Если ИИ не справляется с закрытием месяца, как быть с его применением в более сложных задачах, требующих глубокого понимания контекста и нюансов бухгалтерского учета
Немного рекламно получилось! Я не хотел )))
Борис, всего треть поста) Считай статистическая погрешность, пальцы не по тем букавам попали
@Владислав Савушкин, писателя легко обидеть )
можно пример хорошей работы ИИ? Что кому понравилось из его работ?
У любого бухгалтера в 1С есть операции введенные вручную, которые нельзя стандартизировать. Что они для ИИ?
Работать по шаблону - в чем отличие от большинства человеков?
В защиту ИИ - два бухгалтера тоже получат разные результаты)