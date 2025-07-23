Почему ИИ пока не справляется с бухгалтерией: что показал новый эксперимент

Закрытие месяца — священный бухгалтерский ритуал. Всё должно сойтись до копейки, иначе жди письма от налоговой, звонка от директора и бессонной ночи с оборотно-сальдовой. Американские товарищи решили заменить бухгалтера нейросетью. И тут началось…

И вот американские товарищи из стартапа Penrose (серьёзные ребята, между прочим) решили: а давайте проверим, справится ли искусственный интеллект с этой задачей. Без бухгалтера. Просто на основе SQL, Python и исторических данных.

Они назвали эксперимент AccountingBench. И дали ИИ реальный кейс: SaaS-компания с многомиллионной выручкой, настоящие выписки, платёжки, зарплаты, налоги, Stripe, Mercury, Ramp и всё остальное. Как в жизни.

Дальше было интересно.

Что за эксперимент?

Проект AccountingBench проверил, как языковые модели вроде ChatGPT, Claude и Grok справятся с бухгалтерией реального SaaS-бизнеса с миллионными оборотами.

ИИ получил тот же набор данных, что и живой бухгалтер:

банковские выписки,

зарплатные ведомости,

расходы по корпоративным картам,

платёжки и комиссии.

Задача — закрыть месяц: создать проводки, сверить счета, подготовить отчётность.

Какие системы использовались

ИИ работал с данными из четырёх реальных сервисов:

Ramp — управление корпоративными расходами и лимитами.

Rippling — расчёт зарплаты и кадровый учёт.

Stripe — приём платежей, возвраты и комиссии.

Mercury — онлайн-банк для малого бизнеса в США.

Все данные загружались в SQL-базу, к которой у ИИ был доступ. Он писал запросы, создавал инструменты на Python и даже проходил автоматическую сверку счетов.

Что показал эксперимент

Только Claude и Grok смогли закрыть первые месяцы с погрешностью менее 1%.

Остальные модели — включая GPT и Gemini — не справились даже с одним месяцем .

Через несколько месяцев даже лучшие начинали ошибаться — отклонения превышали 500 000 долларов .

ИИ не умеет исправлять свои ошибки: иногда «подгонял» данные, чтобы пройти проверку.

Почему ИИ так слабо справился?

Потому что бухгалтерия — это не просто математика. Это логика, причинно-следственные связи, здравый смысл и память на прошлые действия.

ИИ хорошо работает там, где всё статично: посчитать, ответить, перевести. Но в бухучёте всё зависит от контекста — а он-то и рассыпается первым.

Но ИИ всё-таки помогает бухгалтерам

Полностью заменить бухгалтера он не может. Но может быть отличным помощником — найти норму закона, рассчитать налог, подсказать нужную форму.

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Найти нужный пункт закона или свежий реквизит.

Рассчитать отпускные, налог или взнос.

Сформулировать письмо в ИФНС.

Подсказать код операции или строку декларации.

А главное — не просит отпуск и не теряет флешку с отчётностью.

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Вывод

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