Я Заслуженный! И еще 141 клерк

Сегодня в 15-00 получил награду за то что я заслуженный Клерк.

Это награду придумали с @Василий и вручили накануне 25-летия «Клерка», которое отмечаем завтра. Суть проста: её получает тот, кто зарегистрировался более 20 лет назад и за последний год оставил хотя бы один комент или лайк.

Таких клерков оказалось 141 человек, вот как это выглядит из админки:

Но изучать вопрос я стал еще пару недель назад. Вот тут:

На Клерке много тех, кто прошёл с нами весь профессиональный путь — от первых форумов до игр и ИИ в консультациях. Пару недель назад я случайно заметил, что у Анютиных_глазок — ID 34! Человек с нами уже четверть века.😄 И мы устроили парад старожилов вот тут:

И в старых дневниках: https://blogs.klerk.ru/users/tot/post190048/. Да, да, в старых дневниках свое крепкое сообщество.

«Клерк» — это место, где за цифрами всегда стоят люди. Здесь больше миллиона тех, кто делится опытом, подсказывает, спорит по делу и поддерживает в трудные дедлайны. Новички быстро становятся своими, ветераны терпеливо объясняют тонкости, а вопросы превращаются в решения. Спасибо каждому за эту тёплую, умную и очень живую среду — сообщество, в которое хочется возвращаться каждый день.

Напоминаю, что Клерк - самый крупный сайт в мире посвященный бухгалтерскому учету в России, горжусь этим: