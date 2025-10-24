Я Заслуженный! И еще 141 клерк
Сегодня в 15-00 получил награду за то что я заслуженный Клерк.
Это награду придумали с @Василий и вручили накануне 25-летия «Клерка», которое отмечаем завтра. Суть проста: её получает тот, кто зарегистрировался более 20 лет назад и за последний год оставил хотя бы один комент или лайк.
Таких клерков оказалось 141 человек, вот как это выглядит из админки:
Но изучать вопрос я стал еще пару недель назад. Вот тут:
На Клерке много тех, кто прошёл с нами весь профессиональный путь — от первых форумов до игр и ИИ в консультациях. Пару недель назад я случайно заметил, что у Анютиных_глазок — ID 34! Человек с нами уже четверть века.😄 И мы устроили парад старожилов вот тут:
Пользователь № 34 до сих пор с нами! Ищем у кого ID меньше
На Клерке много тех, кто прошёл с нами весь профессиональный путь — от первых форумов до игр и ИИ в консультациях. Сегодня я случайно заметил, что у @Анютиных_глазок — ID 34! Человек с нами уже четверть века.😄 Давайте устроим Парад старожилов — отметьтесь, кто с Клерком уже вечность!
И в старых дневниках: https://blogs.klerk.ru/users/tot/post190048/. Да, да, в старых дневниках свое крепкое сообщество.
«Клерк» — это место, где за цифрами всегда стоят люди. Здесь больше миллиона тех, кто делится опытом, подсказывает, спорит по делу и поддерживает в трудные дедлайны. Новички быстро становятся своими, ветераны терпеливо объясняют тонкости, а вопросы превращаются в решения. Спасибо каждому за эту тёплую, умную и очень живую среду — сообщество, в которое хочется возвращаться каждый день.
Напоминаю, что Клерк - самый крупный сайт в мире посвященный бухгалтерскому учету в России, горжусь этим:
💥 Клерк.ру – 7 млн уникальных посетителей и № 1 в разделе «Бухгалтерия» рунета
Сайт Клерк.ру* – № 1 в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet** (данные за 31 день, все страны).
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Но вообще количество наград растет: https://www.klerk.ru/user/tot/badges/