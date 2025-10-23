💥 Клерк.ру – 7 млн уникальных посетителей и №1 в разделе «Бухгалтерия» в рунете

Сайт Клерк.ру* – №1 в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet** (данные за 31 день, все страны).

Аудитория сайта Клерк.ру составила более 7 млн уникальных посетителей в месяц (данные за 31 день, все страны).

Клерк.ру закрепил первенство в Рунете и продолжает наращивать аудиторию

В сентябре 2025 мы писали, что «Клерк» вошел в ТОП-100 сайтов Рунета. Тогда мы занимали 96 строчку, а сейчас уже на 76 месте LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).

Рейтинг сайтов Рунета

В III квартале 2025 сайт Клерк.ру переместился на 15 строчку рейтинга ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли (данные Медиалогии, III квартал 2025 г.). Во II квартале сайт занимал 17 строчку (+2 пункта роста).

Методика подсчета рейтинга:

В рейтинг вошли медиаресурсы финансовой отрасли, экономики и бизнеса. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 106 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Период исследования: 1 июля-30 сентября 2025 года.

Рейтинг СМИ Медиалогия

Редакторы Клерк.ру постоянно мониторят новости, релизы и чаты Федеральной налоговой службы, посещают ее вебинары, разбирают нормативные документы для публикации в новостях, статьях, платной подписке.

На сайте регулярно выходят эксклюзивные материалы бухгалтерской и финансовой тематики с комментариями экспертов или представителей государственных органов.

Помимо редакторского контента на сайте ведут свои блоги как юридические компании (КСК ГРУПП, Рока Советник, Кочеулов и Партнеры) так и эксперты (Наталья Горячая, Наталия Козак, Ольга Ульянова, Максим Юзвак).

За последний месяц топовыми для бухгалтеров стали следующие темы на Клерк.ру:

У сайта 197 000 подписчиков в социальных сетях и 370 000 подписчиков e-mail-рассылок.

Справка:

*Клерк.ру – Лицензия СМИ ЭЛ № ФС 77 — 45931 от 22.07.2011. Основатель и руководитель — Борис Мальцев.

**Рейтинг LiveInternet – cервис на основе данных статистики LiveInternet.ru, распределяет сайты по категориям в зависимости от их посещаемости.